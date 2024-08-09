Интересная фраза таксиста из «Брат-2», на которую мало кто обратил внимание

Фильмы Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2» с самого начала полюбились отечественному зрителю. Как это часто бывает со знаковыми фильмами, соотечественники сразу же разобрали картины на цитаты и афоризмы. Вообще в фильмах Балабанова никогда ничего не бывает просто так. Каждая сцена, каждый диалог, каждая фраза имеют свою смысловую нагрузку.
Фильм разошелся на цитаты. /Фото: kinoafisha.info.
По мнению ряда граждан, фильм «Брат-2» получился несколько слабее первой части. Тем не менее это нисколько не помешало картине «уйти в народ» и быть разобранной на цитаты. Подавляющее большинство из них, конечно же, принадлежит устам Данилы Багрова в исполнении Сергея Бодрова младшего. Впрочем, некоторое количество афоризмов подарили нам и другие герои. В частности проститутка Даша с ее: «Водочки нам принеси, мы домой летим» и брат Данилы с его не менее известным: «Одно слово – румын». Вообще фильм Балабанова полон некорректных шуток и отсылок, что как нельзя лучше укладывается в тревожную и жестокую атмосферу 1990-х годов.
Данила суров как обрыв. /Фото: flectone.ru.
В то же время одним из самых интересных персонажей фильма «Брат-2» остается таксист. Эту эпизодическую роль блестяще исполнил Константин Желдин, который в наше время куда больше известен по своей роли в сериале «Ликвидация». Что же до сцены с таксистом в фильме у Балабанова, то она куда сложнее чем кажется. Во-первых, достаточно интересно выглядит тот факт, что крутой и резкий Багров в принципе проглотил хамство этого мужика. Особенно в свете того, как Багров неоднократно поступал с окружающими: заключенными в КПЗ, безбилетниками в автобусе, охраной на съемочной площадке, безоружным Евграфовичем. В фильмах Данила прибегал к насилию и за меньше, а мужик прямо неоднократно оскорбил нашего бандита.
Много харизматичных персонажей. /Фото: Кинопоиск.
Во-вторых, практически никто не обратил внимания на ту часть диалога между таксистом и Данилой, где главный герой просит остановить машину. Напомним, что на просьбу Багрова остановить автомобиль «Вон за тем домом» таксист в очередной раз хамит, резко заявляя, что упомянутое пассажиром здание — это вовсе не какой-то там «дом», а театр на Таганке. Так вот дело в том, что эта фраза является вошедшей в финальную версию дубля импровизацией Константина Желдина, который провел не один год еще в бытность Советского Союза, играя в том самом театре на Таганке. Импровизация настолько хорошо легла в образ хамоватого таксиста-сноба, что режиссер решил ее оставить.
Это была импровизация. /Фото: rally36.ru.
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