От этих фотографий Млечного Пути просто дыхание перехватывает

Иногда художник способен показать вам то, что невозможно заметить невооруженным взглядом. Фотограф Дэвид Лэйн (David Lane) провел 4 месяца в Йеллоустонском парке, фотографируя Млечный Путь. Единственное, что поправил Дэвид на фото, — это насыщенность небесных цветов, он увеличил ее на 10%. «Если уехать ночью за 40 километров от городских огней, можно увидеть то, что способно изменить всю вашу жизнь», — говорит Дэвид.

Дэвид Лэйн
