Ошибки с кухонной губкой, которые совершаются каждый день

Кухонная губка используется в быту с середины прошлого века. Она прекрасно впитывает моющее средство и воду, а затем преобразует это в мягкую очищающую пену.
Однако, при неправильном использовании, вместо помощницы губка превращается в рассадник бактерий и источник неприятного запаха.
Узнайте, не пора ли выбросить вашу губку
Использование губки дольше 1 недели
Это классическое правило, которое, вопреки разумным доводам, часто нарушается. Если в доме проживает более 2 человек, а также есть дети и домашние животные, то кухонная губка точно должна меняться минимум 1 раз в неделю. Причём крайне желательно, чтобы для домашних животных (для мытья их мисок) была своя отдельная губка.
Губка в раковине
Оставляете губку в раковине после мытья посуды? Именно так она и «тухнет». Губка должна полностью высохнуть, чтобы дольше служить.
Одной губкой очищаются все поверхности в доме
Если одной и той же поролоновой губкой вы моете посуду, а заодно — стол, холодильник, микроволновку и периодически подтираете грязь на полу, помните, что именно такая губка и является рассадником бактерий! Используйте её только для посуды.
Неправильное хранение
Если нельзя оставлять губку в раковине, то где же ей место? Чтобы она быстро высохла и не мешалась на кухне, существует много разных держателей: от пластиковых до металлических. На любой вкус и кошелёк.
«Дезинфекция» губки в микроволновке
Действительно, есть способ дезинфекции губки в микроволновке. Но вы должны знать, что таким образом не получится убить абсолютно все бактерии — выживут самые стойкие и вредоносные. Гораздо проще просто заменить губку на новую.
Чистка губки в посудомойке
Кидаете губку вместе с посудой заодно в посудомоечную машину? Это ещё одна плохая привычка. Подобно микроволновке, все бактерии не исчезнут. А вот губка быстрее потеряет прежний вид.
Отсутствие индивидуального мытья губки
Если вы, после того как помыли посуду, бросили губку и забыли про неё до следующего раза, знайте, что на ней, скорее всего, сохранились остатки жира, грязи и бактерий, которые начнут активно размножаться. После мытья посуды губку рекомендуется отдельно прополоскать с каплей моющего средства.
Разумная экономия
Если вам кажется, что менять губку раз в неделю и использовать её только для посуды — это слишком затратно, то воспользуйтесь простым советом. Для чистки плиты, духовки, стола (не посуды!) разрежьте губку напополам и используйте за одну неделю только половинку. Этого достаточно для большинства домашних нужд.
Повышенная влажность
После каждого мытья посуды и самой губки обязательно отжимайте её от излишков влаги. Тогда она высохнет значительно быстрее.
Кухонные бумажные полотенца
Во многих бытовых ситуациях лучше использовать бумажные полотенца, которые можно сразу же выбросить, чем кухонную губку для посуды, которая ещё долго будет служить вам. Например, им можно промокнуть остатки масла на сковороде или сок, вытекающий из сырого мяса. Затем бумажной салфеткой и каплей средства для мытья посуды можно быстро продезифицировать поверхность. При этом губка останется максимально чистой: без бактерий и жира.
Замена губки
Если вы действительно беспокоитесь об экономии бюджета и здоровье своих близких, то, пожалуй, лучшей альтернативой поролоновой губке будут мочалки из марли/люфы, связанные крючком из шнура или тряпки из микрофибры. Их можно стирать в машинке и тем самым дезинфицировать.
Однако самым главным всё же остаётся первое правило — меняйте кухонную губку на новую каждую неделю. И будьте здоровы!
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