Ошибки с кухонной губкой, которые совершаются каждый день

Кухонная губка используется в быту с середины прошлого века. Она прекрасно впитывает моющее средство и воду, а затем преобразует это в мягкую очищающую пену.

Однако, при неправильном использовании, вместо помощницы губка превращается в рассадник бактерий и источник неприятного запаха.



Узнайте, не пора ли выбросить вашу губку

Использование губки дольше 1 недели

Губка в раковине

Одной губкой очищаются все поверхности в доме

Неправильное хранение

«Дезинфекция» губки в микроволновке

Чистка губки в посудомойке

Отсутствие индивидуального мытья губки

Разумная экономия

Повышенная влажность

Кухонные бумажные полотенца

Замена губки

Это классическое правило, которое, вопреки разумным доводам, часто нарушается. Если в доме проживает более 2 человек, а также есть дети и домашние животные, то кухонная губка точно должна меняться минимум 1 раз в неделю. Причём крайне желательно, чтобы для домашних животных (для мытья их мисок) была своя отдельная губка.Оставляете губку в раковине после мытья посуды? Именно так она и «тухнет». Губка должна полностью высохнуть, чтобы дольше служить.Если одной и той же поролоновой губкой вы моете посуду, а заодно — стол, холодильник, микроволновку и периодически подтираете грязь на полу, помните, что именно такая губка и является рассадником бактерий! Используйте её только для посуды.Если нельзя оставлять губку в раковине, то где же ей место? Чтобы она быстро высохла и не мешалась на кухне, существует много разных держателей: от пластиковых до металлических. На любой вкус и кошелёк.Действительно, есть способ дезинфекции губки в микроволновке. Но вы должны знать, что таким образом не получится убить абсолютно все бактерии — выживут самые стойкие и вредоносные. Гораздо проще просто заменить губку на новую.Кидаете губку вместе с посудой заодно в посудомоечную машину? Это ещё одна плохая привычка. Подобно микроволновке, все бактерии не исчезнут. А вот губка быстрее потеряет прежний вид.Если вы, после того как помыли посуду, бросили губку и забыли про неё до следующего раза, знайте, что на ней, скорее всего, сохранились остатки жира, грязи и бактерий, которые начнут активно размножаться. После мытья посуды губку рекомендуется отдельно прополоскать с каплей моющего средства.Если вам кажется, что менять губку раз в неделю и использовать её только для посуды — это слишком затратно, то воспользуйтесь простым советом. Для чистки плиты, духовки, стола (не посуды!) разрежьте губку напополам и используйте за одну неделю только половинку. Этого достаточно для большинства домашних нужд.После каждого мытья посуды и самой губки обязательно отжимайте её от излишков влаги. Тогда она высохнет значительно быстрее.Во многих бытовых ситуациях лучше использовать бумажные полотенца, которые можно сразу же выбросить, чем кухонную губку для посуды, которая ещё долго будет служить вам. Например, им можно промокнуть остатки масла на сковороде или сок, вытекающий из сырого мяса. Затем бумажной салфеткой и каплей средства для мытья посуды можно быстро продезифицировать поверхность. При этом губка останется максимально чистой: без бактерий и жира.Если вы действительно беспокоитесь об экономии бюджета и здоровье своих близких, то, пожалуй, лучшей альтернативой поролоновой губке будут мочалки из марли/люфы, связанные крючком из шнура или тряпки из микрофибры. Их можно стирать в машинке и тем самым дезинфицировать.Однако самым главным всё же остаётся первое правило — меняйте кухонную губку на новую каждую неделю. И будьте здоровы!