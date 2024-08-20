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Чистой воды провокация, или неординарное творчество Мэтью Стоуна


Провокационные работы Мэтью Стоуна.

Провокационные работы Мэтью Стоуна.

 

Скульптора, цифрового художника и фотографа Мэтью Стоуна (Matthew Stone) называют культурным провокатором современного искусства. Он одновременно дижёт в в разных мирах моды, музыки, кино и живописи, мастерски сочетая в своих работах романтизм и барокко и дополняет их лёгким трэшем и философией оптимизма как силы, творящей будущее.

В своём проекте Healing with Wounds Стоун «собирает» человеческие фигуры из мазков, из-за чего они становятся похожими на скульптуры.

В своём проекте Healing with Wounds Стоун «собирает» человеческие фигуры из мазков, из-за чего они становятся похожими на скульптуры.

 
Цифровая живопись Мэтью Стоуна.

Цифровая живопись Мэтью Стоуна.

 
Основным источником вдохновения для Стоуна является человеческое тело.

Основным источником вдохновения для Стоуна является человеческое тело.

 
Работы Стоуна вызывают потрясение.

Работы Стоуна вызывают потрясение.


Художник Мэтью Стоун в своей мастерской.

Художник Мэтью Стоун в своей мастерской.

 

Творчество Мэтью сочетает в себе всё и сразу. В нём присутствует философия оптимизма и бунта, а так же религиозные мотивы, сострадание, взаимодействие с окружающим миром, романтизм, любовь, сочувствие… Перечислять можно до бесконечности, но главной и отличительной чертой его работ является то, что все они несмотря на свою непредсказуемость несут нескончаемый поток энергии и красок, заряжая динамикой и драйвом.
Проект Healing With Wounds в Сомерсет-хаус посвящён 500-летию «Утопии» Томаса Мора.

Проект Healing With Wounds в Сомерсет-хаус посвящён 500-летию «Утопии» Томаса Мора.

 
В своих работах Стоун стирает границы между традиционной живописью и новейшими технологиями.

В своих работах Стоун стирает границы между традиционной живописью и новейшими технологиями.

 

«Цифровая» живопись Стоуна — это неординарные сочетания традиционного письма на холсте и фотографии.

 
Неординарные работы Мэтью Стоуна всегда привлекают к себе внимание.

Неординарные работы Мэтью Стоуна всегда привлекают к себе внимание.

 

Его работы можно рассматривать бесконечно долго, получая эстетическое удовольствие от процесса созерцания. Каждая из картин – своего рода метафора высшей энергии, которая, притягивая, заставляет задуматься над происходящим вокруг и взглянуть на окружающий мир под другим углом. А небанальные сюжеты, вместе с неординарной манерой исполнения мало кого оставляют равнодушным, ведь каждый в этих маленьких шедеврах может найти что-то интересное и необычное для себя.
Живописная композиция с выставки Unconditional Love в Нью-Йорке , 2014 год.

Живописная композиция с выставки Unconditional Love в Нью-Йорке , 2014 год.

 
Работы Мэтью пестрят буйство красок в каждом штрихе.

Работы Мэтью пестрят буйство красок в каждом штрихе.

 
Яркие и динамичные картины Мэтью Стоуна.

Яркие и динамичные картины Мэтью Стоуна.

 
Человеческое тело - неиссякаемый источник вдохновения для Мэтью Стоуна.

Человеческое тело - неиссякаемый источник вдохновения для Мэтью Стоуна.

 

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