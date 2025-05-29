Зачем на фрукты наклеивают маленькие стикеры и что за цифры на них указаны

Зачем нужны наклейки на фруктах с кодами/ фото: sobusygirls.fr, ekb.rbc.ru

1. Кто ввел обязательную маркировку фруктов

Наклейки были введены Международной организацией продуктовых стандартов/ фото: behance.net

2. Какая информация указана на наклейках

С помощью наклеек можно узнать способы выращивания фрукта/ фото: biz-nes.ru

3. Что означает код из пяти цифр, начинающийся с «3»

Ионизирующее излучение изменяет вкусовые качества фрукта/ фото: kvedomosti.ru

4. Что означает код из четырех цифр, начинающийся на «3» или «4»

Часто цитрусовые маркируют четырехзначным кодом/ фото: kaz.nur.kz

5. Что означает код из пяти цифр, начинающийся с «9»

Вот так выглядит один из кодов, начинающийся с 9/ фото: kaz.nur.kz

6. Что означает код из пяти цифр, начинающийся с «8»

Код, начинающийся с 8, встречается редко/ фото: edaprof.ru

7. Как легко отклеить стикер с фрукта

Теплая вода помогает отмыть стикеры на фруктах/ фото: news.myseldon.com

8. Можно ли есть стикеры на фруктах

Бумажные стикеры безопасны для здоровья при случайном проглатывании/ фото: bignewsnetwork.com