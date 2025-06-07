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Необычный дизайн аптеки в Греции

Необычный дизайн аптеки в Греции Студия KLab architecture спроектировала одну из крупнейших аптек в городе Пирей, Греция. Здание площадью 600 квадратных метров расположено рядом с портом, ранее тут был старый склад, преобразованный в ночной клуб. Архитекторы полностью трансформировали объект, укрепив существующие каменные стены новой бетонной конструкцией.
Отсылка фасада к палубе судна создаёт диалог между самим зданием и кораблями в порту.

В верхней части здания была создана большая треугольная перфорированная конструкция, выделяющая аптеку издалека. На террасу ведёт внешняя дорожка, где в будущем будет разбит сад. В интерьере большой открытый объём склада претерпел изменения благодаря введению новых мезонинов, соединённых между собой разными способами. С нижнего уровня, где находятся торговый зал с небольшой лабораторией, до мезонина идёт изогнутая рампа, образуя динамическую линию. Амфитеатр соединяет второй уровень с многоцелевым пространством, используемым для проведения вечеринок, уроков йоги, семинаров и театральных спектаклей, с третьим этажом, где спроектированы конференц-зал и кабинет. Поток людей внутри большого пространства определяется расположением мебели. Это совершенно уникальное место, которое архитекторы разработали, чтобы расширить возможности совершения покупок и создать почти публичное пространство внутри аптеки. Необычный дизайн аптеки в ГрецииНеобычный дизайн аптеки в Греции Необычный дизайн аптеки в ГрецииНеобычный дизайн аптеки в ГрецииНеобычный дизайн аптеки в ГрецииНеобычный дизайн аптеки в ГрецииНеобычный дизайн аптеки в ГрецииНеобычный дизайн аптеки в Греции Необычный дизайн аптеки в ГрецииНеобычный дизайн аптеки в ГрецииНеобычный дизайн аптеки в Греции Необычный дизайн аптеки в ГрецииНеобычный дизайн аптеки в Греции Необычный дизайн аптеки в ГрецииНеобычный дизайн аптеки в ГрецииНеобычный дизайн аптеки в Греции Необычный дизайн аптеки в ГрецииНеобычный дизайн аптеки в ГрецииНеобычный дизайн аптеки в Греции

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