Студия KLab architecture спроектировала одну из крупнейших аптек в городе Пирей, Греция. Здание площадью 600 квадратных метров расположено рядом с портом, ранее тут был старый склад, преобразованный в ночной клуб. Архитекторы полностью трансформировали объект, укрепив существующие каменные стены новой бетонной конструкцией.
В верхней части здания была создана большая треугольная перфорированная конструкция, выделяющая аптеку издалека. На террасу ведёт внешняя дорожка, где в будущем будет разбит сад. В интерьере большой открытый объём склада претерпел изменения благодаря введению новых мезонинов, соединённых между собой разными способами. С нижнего уровня, где находятся торговый зал с небольшой лабораторией, до мезонина идёт изогнутая рампа, образуя динамическую линию. Амфитеатр соединяет второй уровень с многоцелевым пространством, используемым для проведения вечеринок, уроков йоги, семинаров и театральных спектаклей, с третьим этажом, где спроектированы конференц-зал и кабинет. Поток людей внутри большого пространства определяется расположением мебели. Это совершенно уникальное место, которое архитекторы разработали, чтобы расширить возможности совершения покупок и создать почти публичное пространство внутри аптеки.
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Необычный дизайн аптеки в Греции
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