Подвиг хирурга-полярника, которому всемирная слава не принесла простого человеческого счастья

В ночь на Первомай 1961-го молодой медик Леонид Рогозов мигом прославился едва ли не на весь мир. Через несколько недель после легендарного гагаринского полета на одной из антарктических станций имело место еще одно невероятное событие. В ходе операции по удалению аппендикса пациентом и врачом оказался один человек. Тот день вошел в историю мировой медицины, а факт операции Рогозова самому себе пополнил не одну книгу рекордов. Даже спустя десятилетия манипуляции Леонида Рогозова включают в число самых уникальных хирургических операций.
Обычная советская биография и «романтика» ледяного края
Леонид Рогозов был активным и талантливым юношей. /Фото: i.pinimg.com
Будущий полярник вырос в Забайкалье в самой простой рабочей семье шофёра и доярки. После окончания ремесленного училища и первых проб себя в роли горного мастера парень понял, что выбрал не тот путь. Роковой стала поездка в Ленинград к близкому родственнику. Леонид влюбился в город, решив остаться там во что бы то ни стало. Он без особых усилий поступил в Ленинградский мединститут на лечебный факультет.
Учеба шла легко, поэтому студент параллельно занимался музыкой, спортом, общественной деятельностью, будучи предметом воздыханий десятков сокурсниц. После окончания вуза в 1959-м Рогозова зачислили в ординатуру, где он и узнал о формировании группы врачей-добровольцев для отправления на научную станцию вглубь Антарктиды. На тот момент подобная «романтика» манила молодых специалистов не меньше, чем космические полеты. И молодой перспективный Рогозов без раздумий предложил свою кандидатуру для отбора. Леонида включили в состав шестой Антарктической экспедиции в роли врача, и в начале ноября 1960-го он в компании товарищей отправился на электроходе «Обь» на далекий ледовый материк.
Тяжелая жизнь на станции и неожиданное недомогание
Романтика Антарктиды манила советскую молодежь. /Фото: k33.kn3.net
Рогозов очень гордился своей новой ролью, отдавая себе отчет в том, что ближайшие пару лет проживет в изоляции вечной мерзлоты. В группе из 13 специалистов на полярной станции «Новолазаревская» Леонид Иванович был единственным медиком. Условия жизни на новой недостроенной станции оказались непростыми. Несмотря на свое предназначение отвечать за здоровье коллег, Рогозову приходилось разгружать тяжести, участвовать в строительстве, выполнять обязанности метеоролога и даже водителя.
После четырех месяцев зимовки Леонид Рогозов почувствовал тревожное недомогание. Его все настойчивей беспокоили тошнота, слабость, повышенная температура тела и боли. Все симптомы указывали на то, что у хирурга острый аппендицит. Поначалу Рогозов обратился к консервативному лечению, попытавшись достичь облегчения благодаря голоду, местному холоду и антибиотикам. Но такие меры результата не принесли, и Рогозову становилось хуже. Требовалась срочная операция, но ни погодные условия, ни отсутствие самолетов на соседних антарктических станциях этому не способствовали. В вынужденных условиях молодой хирург принял беспрецедентное решение провести операцию самому себе.
Операция наощупь, или двухчасовой эксперимент над самим собой
Рогозов после операции. /Фото: asset-a.grid.id
По указаниям Рогозова коллеги соорудили для него подобие операционной, обеззаразив стол и закрепив над ним настольную лампу. В ассистенты Леонид назначил станционного метеоролога, который был уполномочен подавать хирургу медицинские инструменты, и отвечавшего за управление светом и зеркалом инженера-механика. 4-й член команды в лице начальника станции должен был следить, чтобы ассистенты не теряли сознания.
Традиционно аппендэктомия не занимает больше получаса. Но Рогозову пришлось копаться в себе почти два часа, периодически делая минутные перерывы, чтобы ввести очередную обезболивающую инъекцию, дать отдохнуть немеющим рукам и собраться с мыслями. В полулежачем положении Рогозов сделал на себе 12-сантиметровый надрез. Хирург координировал свои действия, глядя в зеркало. Но из-за ограниченной видимости приходилось часто действовать наощупь.
В итоге Рогозов все же удалил воспаленный аппендикс и ввел в брюшную полость спасительную дозу антибиотика. После врач самостоятельно наложил швы, после чего принял дозу снотворного и уснул. Спустя 5 суток температура тела нормализовалась, и швы были успешно сняты. Как вспоминала позже родственница Леонида, видевшая шрам на его теле после той операции, результат был практически ювелирным.
Песня от Высоцкого и орден от Отечества
Рогозову посвятил песню Владимир Высоцкий. /Фото: kolevit.ru
Имя Леонида Рогозова прокатилось по миру. Молодой медик получил просторную квартиру в Ленинграде, стал обладателем ордена Трудового Красного Знамени, сделавшись национальным героем. Подвиг смелого хирурга вдохновил самого Высоцкого, посвятившего ему в 1963-м строчки:
Пока вы здесь в ванночке с кафелем
Моетесь, нежитесь, греетесь, —
Он в холоде сам себе скальпелем
Там вырезает аппендикс.
Впоследствии мужчине еще не раз предлагали поучаствовать в экспедициях на Южный полюс, но Рогозов уклонялся от этих возможностей. Так что сделавшая его знаменитым экспедиция в Антарктиду стала для Рогозова первой и единственной.
Благодаря этой небывалой истории Леонид Рогозов познакомился с будущей супругой. Студентка чешского мединститута, узнав о подвиге русского хирурга, решилась написать ему письмо. После завязавшейся увлекательной переписки Рогозов приехал в Прагу, где отношения ожидаемо укрепились и увенчались официальным бракосочетанием. Рогозов привез молодую супругу в Ленинград, где они и воспитывали двух своих детей.
Первое время семейная жизнь казалась счастливой и безоблачной. Но, как утверждал сын Леонида Владислав, отец пристрастился к спиртному, обижая близких в состоянии алкогольного опьянения. Не выдержав, жена вернулась на родину, увезя с собой детей. Больше они не встречались.
Рогозов всю свою жизнь посвятил научной и преподавательской работе, трудясь хирургом в ленинградских больницах и медсанчастях и 14 лет заведуя хирургическим отделением НИИ Фтизиопульмонологии. На 66 году жизни Леонида Рогозова не стало, дети и жена на похоронах отсутствовали.
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