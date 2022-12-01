Скейтбордерская культура в Калифорнии в 70-е годы оставила неизгладимый след на спорте и на американской культурной идентичности. Фотограф Хью Холланд идеально отразил дух этого расцвета в своем фотопроекте «Только местные: скейтбординг в Калифорнии в 1975-1978 годах».
Любопытно, что скейтерский золотой век был спровоцирован засухой, которая случилась в штате в 70-е годы: бассейны и водосточные канавы стояли без воды, и молодежь облюбовала их для катания на досках.
Сам фотограф на скейте не катался, а просто провел три года, снимая этих деток и их уникальную субкультуру.
с
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Калифорния в 70-е — золотой век скейтерской культуры
Скейтбордерская культура в Калифорнии в 70-е годы оставила неизгладимый след на спорте и на американской культурной идентичности. Фотограф Хью Холланд идеально отразил дух этого расцвета в своем фотопроекте «Только местные: скейтбординг в Калифорнии в 1975-1978 годах».
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии