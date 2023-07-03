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15 самых необычных автомобильных концептов, которые были разработаны в СССР


Самые необычные автомобильные концепты СССР.

Самые необычные автомобильные концепты СССР.

Автомобили, созданные в СССР, благодаря высококачественным комплектующим и соответствию всем необходимым нормам, всегда отличались высоким качеством. В нашем обзоре представлены 15 самых необычных советских автомобильных концептов.

1. Советский автомобиль - ГАЗ-А-Аэро


ГАЗ-А-Аэро – это концепт первого советского спорткара, сконструированного изобретателем Алексеем Никитиным в 1934 году.

ГАЗ-А-Аэро – это концепт первого советского спорткара, сконструированного изобретателем Алексеем Никитиным в 1934 году.

 

2. Советский автомобиль - ГАЗ М-20 «Победа-Спорт»


ГАЗ М-20 «Победа-Спорт» - это концепт советского спортивного автомобиля, созданного в 1950 году на базе стандартной модели ГАЗ - 20 «Победа».

ГАЗ М-20 «Победа-Спорт» - это концепт советского спортивного автомобиля, созданного в 1950 году на базе стандартной модели ГАЗ - 20 «Победа».

 

 

3. Советский автомобиль - «Торпедо-ГАЗ»


15 самых необычных автомобильных концептов, которые были разработаны в СССР

«Торпедо-ГАЗ» - это удивительный концепт автомобиля с дюралюминиевым кузовом, сконструированным на базе «Победы» в 1951 году.

 

4. Советский автомобиль - ГАЗ-ТР «Стрела»


ГАЗ-ТР «Стрела» - это одна из самых необычных машин, созданных в советском союзе в 1954 году, с реактивным самолетным двигателем, который мог развивать скорость до 300 километров в час.

ГАЗ-ТР «Стрела» - это одна из самых необычных машин, созданных в советском союзе в 1954 году, с реактивным самолетным двигателем, который мог развивать скорость до 300 километров в час.

 

5. Советский автомобиль - «Москвич Г2»


15 самых необычных автомобильных концептов, которые были разработаны в СССР

«Москвич Г2» - это автомобиль-рекордсмен с аэродинамическим кузовом созданный в 1955 году талантливыми конструкторами И. Гладилиным и И. Окуневым.

 

 

6. Советский автомобиль - Апельсин НАМИ-0290


 
Апельсин НАМИ-0290 – это раллийный автомобиль, сконструированный талантливыми инженерами НАМИ в 1988 году.

Апельсин НАМИ-0290 – это раллийный автомобиль, сконструированный талантливыми инженерами НАМИ в 1988 году.

 

7. Советский автомобиль - Иж-19 «Старт-Комби»


Иж-19 «Старт-Комби» - это проект советского молодежного автомобиля, изготовленного в 1975 году.

Иж-19 «Старт-Комби» - это проект советского молодежного автомобиля, изготовленного в 1975 году.

8. Советский автомобиль - ЗИС-112 «Циклоп»


ЗИС-112 «Циклоп» – это удивительная модель автомобиля с мощным шестилитровым двигателем, изготовленный в 1951 году.

ЗИС-112 «Циклоп» – это удивительная модель автомобиля с мощным шестилитровым двигателем, изготовленный в 1951 году.

9. Советский автомобиль - Москвич С-1


Москвич С-1 – это принципиально новая модель советского автомобиля, пришедшего в 1974 году на замену экземпляру Москвич-412.

Москвич С-1 – это принципиально новая модель советского автомобиля, пришедшего в 1974 году на замену экземпляру Москвич-412.

 

 

10. Советский автомобиль - НАМИ-074


НАМИ-074 – это необычная модель советского автомобиля, созданная в 1960 году с применением запчастей от ЗАЗ-965 «Запорожец».

НАМИ-074 – это необычная модель советского автомобиля, созданная в 1960 году с применением запчастей от ЗАЗ-965 «Запорожец».

 

11. Советский автомобиль - ВАЗ 2101-80


ВАЗ 2101-80 - это глубоко модернизированный вариант обычной Копейки сконструированный в 1975 году.

ВАЗ 2101-80 - это глубоко модернизированный вариант обычной Копейки сконструированный в 1975 году.

 

 

12. Советский автомобиль - ВАЗ-Porsche 2103


ВАЗ-Porsche 2103 – это усовершенствованный вариант модели 2103, созданный в 1976 году, компанией Porsche.

ВАЗ-Porsche 2103 – это усовершенствованный вариант модели 2103, созданный в 1976 году, компанией Porsche.

 

13. Советский автомобиль - ВАЗ 2802-02 «Пони»


ВАЗ 2802-02 «Пони» - это легкий грузовой автомобиль созданный АвтоВазом в 1980 году.

ВАЗ 2802-02 «Пони» - это легкий грузовой автомобиль созданный АвтоВазом в 1980 году.

 

14. Советский автомобиль - ИМЗ-НАМИ А50 «Белка»


ИМЗ-НАМИ А50 «Белка» - это экспериментальная малогабаритная модель автомобиля, созданная в 1955 году инженерами НАМИ совместно с ИМЗ.

ИМЗ-НАМИ А50 «Белка» - это экспериментальная малогабаритная модель автомобиля, созданная в 1955 году инженерами НАМИ совместно с ИМЗ.

 

15. Советский автомобиль - НАМИ-013


НАМИ-013 – это первый удивительный послевоенный автомобиль, сконструированный в 1950 году талантливыми инженерами дизайнерами В. И. Арямовым, Ю. А. Долматовским, К. В. Зейвангом.

НАМИ-013 – это первый удивительный послевоенный автомобиль, сконструированный в 1950 году талантливыми инженерами дизайнерами В. И. Арямовым, Ю. А. Долматовским, К. В. Зейвангом.

 

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15 самых необычных автомобильных концептов, которые были разработаны в СССР

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15 самых необычных автомобильных концептов, которые были разработаны в СССРПодписаться на мой Instagram
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