7 звёздных мужчин, оказавшихся домашними тиранами: От рукоприкладства до тотального контроля

К сожалению, известность не может стать гарантией того, что человек в обычной жизни будет соответствовать своему звёздному статусу и служить примером для подражания. Множество известных мужчин, оказавшись вне поля зрения общественности, позволяют себе весьма неблаговидные поступки по отношению к своим близким. На публике они играют роль сдержанных и приятных в общении людей, а вот за закрытыми дверями превращаются в настоящих домашних тиранов.
Александр Домогаров
Александр Домогаров. / Фото: www.dailystorm.ru
Брутальный красавец, сыгравший графа де Бюсси в телесериале «Графиня де Монсоро», следователя прокуратуры в «Марше Турецкого» и ещё много замечательных ролей, всегда казался зрителям воплощением едва ли не идеального мужчины. Но на самом деле Александр Домогаров отличается довольно взрывным характером и часто не может сдерживать свои эмоции.
Наталья Громушкина, Александр Домогаров, Марина Александрова.
Его третьей женой стала актриса Наталья Громушкина, которая уже после развода с Домогаровым признавалась: в семье постоянно кипели нешуточные страсти, и супруг неоднократно позволял себе поднять на неё руку. Марина Александрова, с которой Александр Домогаров прожил вместе два года, никогда не обвиняла возлюбленного, а появлявшиеся периодически на ней синяки объясняла случайным падением. Уже после расставания с Домогаровым актриса рассказала, что они не жили в мире и согласии.
Алексей Габрилович
Алексей Габрилович. / Фото: www.yandex.net
Известный режиссёр-документалист, сын писателя и драматурга Евгения Габриловича, как оказалось, тоже был домашним тираном. В молодости он готовился к свадьбе с Маргаритой Тереховой, когда та ещё была студенткой последнего курса школы-студии при театре Моссовета. Отношения были настолько серьёзными, что будущая звезда советского кино жила в доме Габриловичей, где к ней все относились, как к его супруге. Но однажды ночью она собралась и ушла от Алексея. Она никогда не рассказывала о том, что произошло в ту ночь, и лишь близкой подруге Наталье Веровой призналась: будущий муж поднял на неё руку.
Татьяна Бестаева. / Фото: www.7days.ru
Словам однокурсницы Маргариты Тереховой можно верить, ибо первая жена режиссёра актриса Татьяна Бестаева вовсе не желает вспоминать о своём браке с Габриловичем. Поначалу ей даже нравилась ревность супруга, а Габрилович сумел внушить ей: если он её бьёт, значит любит. Последней каплей стал скандал, устроенный мужем из-за её беременности. Он кричал, будто она нагуляла этого ребёнка. Больше Татьяна Бестаева терпеть не могла. Она избавилась от беременности и ушла от мужа.
Александр Кержаков
Александр Кержаков. / Фото: www.metronews.ru
Известный футболист трижды был женат. Две первые супруги и одна гражданская жена не распространялись о причинах своего расставания с Кержаковым, а вот Милана Тюльпанова, дочь известного бизнесмена и сенатора, после развода открыла правду. Как оказалось, известный футболист полностью подчинил себе её жизнь. Он запрещал ей встречаться с подругами, рассказывать об их семейной жизни, самое главное – задавать ему лишние вопросы. Он устраивал скандалы по малейшему поводу, тиранил и унижал жену, если она отлучалась из дома и позволяла себе провести пару часов в обществе подруг. Когда же в руках у супруги оказался его телефон, Кержаков совершенно потерял над собой контроль и избил её.
Александр Кержаков и Милана Тюльпанова. / Фото: www.vladtime.ru
После смерти влиятельного тестя он совсем перестал церемониться, а жизнь Миланы превратилась в настоящий кошмар. Её не спасло даже появление на свет сына, Александр Кержаков продолжал систематически избивать супругу до тех пор, пока она не решилась на развод. Правда, ей пришлось подключить все старые связи, чтобы отсудить себе сына, которого Кержаков хотел отобрать у матери.
Владимир Яглыч
Владимир Яглыч. / Фото: www.tysa.ru
Актёр не поднимал руку на свою жену Светлану Ходченкову, но пытался диктовать свои условия совместной жизни. Когда будущие супруги только встречались, Светлана Ходченкова, по словам друзей пары, «ловила каждое слово» возлюбленного. Когда же актёры уже состояли в браке, она стала проявлять самостоятельность в принятии решений.
Владимир Яглыч и Светлана Ходченкова. / Фото: www.globalsib.com
Владимир Яглыч пытался запретить жене сниматься в любовных сценах в кино или участвовать в откровенной фотосессии. Но актриса не была намерена подчинять свою жизнь семье и уж тем более, позволять контролировать себя в творчестве. Всё чаще разногласия в паре заканчивались бурными ссорами, и в результате супруги приняли решение расстаться, чтобы «не поубивать друг друга», как говорили впоследствии оба.
Павел Прилучный
Павел Прилучный. / Фото: www.evo-rus.com
Семейная жизнь Агаты Муцениеце и Павла Прилучного со стороны казалась просто идеальной. Они вели совместный видеоблог, делились секретами по воспитанию детей и неизменно рассказывали о чувствах, которые их связали один раз и на всю жизнь. Но не зря говорят: чужая семья потёмки. Как оказалось, звезда сериала «Мажор» за закрытыми дверями и вне поля зрения видеокамеры позволял себе грубость и даже рукоприкладство по отношению к своей красавице-жене.
Павел Прилучный и Агата Муцениеце с детьми. / Фото: www.bez-makiyazha.ru
Первый «звоночек» прозвенел ещё в 2019 году, когда соседка Павла Прилучного и Агаты Муцениеце вызвала полицию, заметив, как актёр просто-таки избивает жену. Но в тот раз дело как-то уладилось, и актриса отказалась писать на мужа заявление в полицию. Она во всеуслышание заявила, будто соседка всё не так поняла и никакого рукоприкладства со стороны Прилучного не было. Но спустя всего год семья официально распалась, в том числе и из-за измен супруга. И уже после развода Агата Муцениеце всё же призналась, что её бывший муж - самый настоящий домашний тиран. Даже по отношению к маленькой дочери Мие он проявляет нетерпимость. Когда девочка попросила сделать ей цветные локоны, Агата согласилась и выполнила просьбу дочери ко дню её рождения. Зато отец, увидев дочь, тут же перекрасил её обратно. Конечно, Мия была очень расстроена. Сама же Агата Муцениеце после развода буквально расцвела.
Марат Башаров
Марат Башаров. / Фото: www.angliya.com
О буйном нраве актёра, кажется, известно всем. При этом Марат Башаров обладает невероятной харизмой. Наверное, именно поэтому девушек не останавливают предупреждения о том, что у актёра далеко не ангельский характер, и он может в любую минуту поднять руку даже на человека, которому признавался не раз в любви.
Марат Башаров и Екатерина Архарова. / Фото: www.1tv.ru
Екатерина Архарова, первая официальная жена актёра, спустя всего полгода после свадьбы оказалась в больнице с серьёзным сотрясением мозга и сломанным носом. Марат Башаров попросту избил свою супругу, причём избил достаточно жестоко. Этот брак не просуществовал и года.
Марат Башаров и Елизавета Шевыркова. / Фото: www.sputniknews.ru
Тем не менее, в одиночестве актёр не скучал, уже через год с небольшим Марат Башаров женился во второй раз. Поклонница актёра Елизавета Шевыркова за несколько месяцев до бракосочетания родила Башарову сына Марселя. Но появление на свет сына никак не повлияло на отношения его отца к матери. Вторая жена несдержанного актёра успела побывать несколько раз в больнице с травмами, а в 2019 году, наконец, решилась расстаться с мужем.
Давид Манукян
Давид Манукян. / Фото: www.tvcenter.ru
Сказка, которую рисовали Ольга Бузова и Давид Манукян на публике, внезапно оказалась мыльным пузырём. Звезда «Дома-2», так хотела быть счастливой, что готова была закрывать глаза на маленькие недостатки своего возлюбленного, роман с которым продлился у неё больше года. Лишь после того, как Ольга на собственном дне рождения оттолкнула Даву и этот момент попал на видео, стало понятно: в их отношениях не всё так гладко.
Давид Манукян и Ольга Бузова. / Фото: www.muz-tv.ru
Вскоре телеведущая заявила о разрыве с Манукяном и призналась, что он изменял ей, не раз унижал и даже понимал руку, когда оставался с ней наедине. А вот в присутствии посторонних он играл роль идеального мужчины: предупреждал любые желания Ольги Бузовой, дарил ей подарки и признавался в любви. Одна из бывших возлюбленных исполнителя Валерия Агикьян заявила о том, что во времена их романа Дава постоянно унижал её морально, правда, до рукоприкладства дело не доходило.
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