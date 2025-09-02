Коллектор, лаборатория и соляная шахта: 5 впечатляющих сооружений, которые были возведены под землёй

Человек способен создать не только красивые и долговечные дома, но и осваивать для своих нужд подземную территорию. За всю историю разные цивилизации возводили невероятных размеров и интерьеров шахты и коллекторы, а порой появлялись целые города под землёй. Но и с совершенствованием архитектурных технологий человечество не полностью отказалось от строительства объектов, что называется, ниже уровня моря.
1. Каппадокия (Турция)
Настоящий подземный город. /Фото: vokrugsveta.ua
Античным названием «Каппадокия» сегодня именуется современный регион Турции, а также целая сеть подземных городов, которых насчитывают не менее двухсот. Из появление стало возможно за счёт местного необычного ландшафта вулканического происхождения. О том, сколько было хозяев у этих уникальных мест, доподлинно неизвестно, однако учёные утверждают, что именно там находились храмы ранних христиан, а также их место проживания в тот период, когда они подвергались гонениям.
2. Соляная шахта Величка (Польша)
Самая красивая соляная шахта. /Фото: wikiway.com
Из соляной шахты тоже можно сделать настоящее произведение архитектуры под землёй. Увидеть эту красоту можно в окрестностях Кракова, в Польше. По своему прямому назначению шахта Величка функционировала с XIII века вплоть до 2007 года. В итоге разработок получилась сеть туннелей на глубине в 300 метров протяжённостью около 300 километров. Сегодня соляная шахта является популярным туристическим объектом и действительно впечатляет, хотя доступны для посещения только первые три из девяти этажей.
3. Vivos Europa One (Германия)
Трудно поверить, что так может выглядеть бункер. /Фото: dailymail.co.uk
Не менее впечатляющим может оказаться и бункер, если за него взяться. Именно это произошло с бывшим объектом для размещения советской военной техники. Когда он утратил свой статус, его выкупила частная организация, которая решила предоставлять 76 акров сооружений и над, и под землёй желающим в качестве «крупнейшего в мире частного подземного убежища для долгосрочной защиты». Охраняемая территория и комфортные условия делают бункер очень привлекательным вложением для тех, кто боится конца света. Правда, стоить это тоже будет недёшево.
4. Токийский противопаводковый коллектор (Токио)
Обыкновенный коллектор необыкновенного вида. /Фото: radikal.ru
Даже обычный коллектор при желании можно сделать произведение архитектуры. Иначе уникальную систему разветвленных туннелей и водохранилищ, расположенную под японской столицей, и не назовёшь. Учитывая непростой ландшафт и сейсмическую активность островной Японии, наличие такого крупнейшего на планете подземного водозаборного сооружения является просто жизненной необходимостью, чтобы спасти город от тайфунов и цунами. Коллектор расположен на глубине 24 метров под землёй, удерживают его своды 59 бетонных подпорок, масса каждой из которых - около 500 тонн.
5. SURF, Южная Дакота
Наземная часть лаборатории. /Фото: siouxfalls.business
В Южной Дакоте располагается объект под названием Homestake, который много лет был самой крупной и глубокой шахтой по добыче золота на континенте: по данным редакции Novate.ru, её глубина составляет примерно полтора километра. А вот когда выработка закончилась, шахта перешла под руководство Sanford Underground Research Facility, также известной как Sanford Lab — это научное учреждение, которое, в частности, занимается опытами с темной материей и нейтрино. Подземные условия отлично подходили под такие исследования, поэтому штольни были переоборудованы в лаборатории.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии