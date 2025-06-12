Как появилась первая шоколадная паста Nutella и причем здесь Наполеон

Кто придумал шоколадную пасту Nutella/ фото: histrf.ru, ctt-astana.kz
Многим известная шоколадно-ореховая паста Nutella была придумана итальянским владельцем небольшой пекарни Пьеро Ферреро. Но выпускать пасту, которая имеет современный вид, стали не сразу. Несколько лет она претерпевала изменения, которые произошли благодаря Наполеону и другим военным конфликтам между странами.
1. Какао-бобы — дефицитный товар
Из-за политики Бонапарта в стране случился дефицит какао/ фото: ecookie.ru
Nutella — это запатентованный товарный знак шоколадно-ореховой пасты, которую производят для всего мира. Ее можно встретить в Италии, Франции, Греции, США, Мексике и России. Ее используют как самостоятельный десерт, намазывают на хлеб и используют в качестве начинки для блинчиков, круассанов или других десертов. Особенно Нутеллу обожают дети — они могут ложками есть вкусный продукт. В 2009 году шоколадная паста возглавила рейтинг самых популярных продуктов. У нее 3 миллиона поклонников. Однако так было не всегда. Самым первым предшественником Нутеллы был шоколадный продукт, который появился в 19 веке во времена правления Наполеона I Бонапарда. Французский император хотел разрушить экономику Великобритании. Ради этой цели он запретил покупать у британцев любые товары. Вступать в торговые отношения было запрещено даже стране-союзнику Италии.
Император Франции мечтал испортить экономику Британии/ фото: travelask.ru
В результате какао-бобы стали дефицитным продуктом в этих странах. Но находчивые итальянские кондитеры, чтобы не потерять бизнес, в десерте стали заменять какао-бобы фундуком.наладились поставки какао, которое кондитеры стали щедро добавлять в пасту, а про лесные орехи забывают.
2. Новый дефицит какао
Пьетро Ферреро сначала выпускал шоколадный продукт в виде батончиков/ фото: magazine.idressitalian.com
Рецепт шоколадной пасты не менялся до начала Второй мировой войны. После военного конфликта в Италии снова начался дефицит какао. Шоколад стал настолько дорогим, что его перестали покупать. В середине сороковых годов итальянский владелец пекарни Пьетро Ферреро вспомнил о старинном рецепте пасты Джандуйя. Правда, он изменил ее форму. Теперь паста выпускалась в виде батончиков, которые имели обертку из фольги. Новый десерт содержал незначительное количество какао и большое количество лесных орехов, которых было в переизбытке в стране. Спустя 5 лет кондитер изменяет форму выпуска и теперь паста имеет кремовую консистенцию и больше похожа на современную Нутеллу. Выпускается шоколадно-ореховая паста под названием «Суперкрем».
3. Смена названия и коммерческий успех
Придумать название пасте помог сын Ферреро/ фото: tgstat.ru
Кондитер Пьетро Ферреро приобщает к кондитерскому делу сына Микеле. Он изучает рецепт, вкус, упаковку и уговаривает отца внести существенные коррективы. В середине 60-х годов состав шоколадного продукта становится другим. Паста состоит из сахара, пальмового масла, сухого молока, лесного ореха и какао. Также изменяется упаковка — на полках в магазинах появляются незнакомые стеклянные баночки с шоколадно-ореховой пастой под названием Nutella. Название состоит из двух частей — первая «нут» переводится как «орех», а вторая является типичным окончание итальянских слов.
Первая паста с названием Nutella появилась в 60-х годах/ фото: m.nn.ru
Сладкий продукт нравится покупателям и он быстро становится популярным. Семейный бизнес Ферреро начинает процветать. Правда, итальянский пекарь и представить себе не мог, какой коммерческий успех его ждет в будущем.
4. День «Нутеллы»
5 февраля - День Нутеллы/ фото: behance.net
Производство шоколадно-ореховой пасты набирает обороты с большой скоростью — каждый год в Италии изготавливают по 180 тонн продукта. Также ее начинают производить в 75 странах. В России десерт впервые появляется в начале 90-х годов. Для россиян пасту производят во Владимирской области на кондитерской фабрике села Ворша. Чаще всего пасту покупают для приготовления бутербродов, но дети обожают ее просто слизывать с хлеба, пока родители не видят.
Согласно данным статистики от 2006 года, итальянскому производителю Ферреро паста принесла годовой доход 5 миллиардов евро. А спустя год компания уже возглавляет рейтинг самых состоятельных предприятий по мнению журнала Forbes. Нутелла принесла миллиардный доход своему создателю, благодаря простой идеи, которая смогла адаптироваться во время мировых конфликтов.
В 2007 году в мире вводят новый праздник — Всемирный день Нутеллы, который теперь отмечают 5 февраля. Мероприятие было придумано на ее родине, где проходят самые массовые гулянья. Итальянцы устраиваю на улице конкурсы, во время которых всех щедро угощают шоколадной пастой.
5. Современная Нутелла
Рецепт шоколадной пасты по сей день не раскрыт/ фото: coffeebull.ru
Продукция компании «Ферреро» зависит от страны производителя. Несмотря на то, что состав пасты указан на баночке, рецепт приготовления по сей день держится в секрете, который пока не удалось раскрыть ни одному производителю-конкуренту. Итальянская компания производит классическую шоколадно-ореховую пасту в баночке из стекла, а также 2 продукта, которые можно взять в дорогу — это шоколадная паста со сдобными палочками в пластиковой упаковке и батончики с шоколадной пастой и лесными орехами.
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