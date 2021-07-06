5 вариантов доступных автомобилей, которые выглядят как машины «серьезных парней»

Хочется ездить на серьезном автомобиле, однако при этом «финансы поют романсы»? Не беда, существует достаточно много вполне крутых предложений, которые придутся по карману для значительной части отечественных автомобилистов. Само собой, обратиться за помощью придется в первую очередь к вторичному рынку, который регулярно пополняется интересными образцами.
1. «Hummer», чтобы как у Шварценеггера
Совсем неплохой. |Фото: pic2.me.
Автомобиль с действительно уникальной конструкцией. После того, как H1 прославился во время первой американской кампании в Ираке, на рынок хлынули «огражданеные» версии военного внедорожника. Единственная проблема заключается в том, что «первенец» выпускался только до 2006 года. Поэтому сегодня машина встречается достаточно редко. Купить Н1 за небольшую сумму точно не получится. Зато за 1 млн рублей можно приобрести менее любимый среди настоящих поклонников Н2. Благо, отличается не так сильно, во всяком случае визуально.
2. Land Cruiser, чтобы как у депутата
Хорошее авто. |Фото: bamper-himki.ru.
Среди внедорожников марка Land Cruiser остается если не самой, то точно одной из самых престижных в России. Именно по этой причине «Кру» так часто выбирают отечественные депутаты, чиновники и бизнесмены. Данное семейство автомобилей очень медленно теряет в цене. В тоже время, модель от 2007 года сегодня реально купить и за 1 млн рублей на вторичном рынке. Благо, автомобиль достаточно надежный, даже при солидном возрасте.
3. BMW, чтобы как из «Бумера»
Настоящая классика. |Фото: history-auto.info.
Речь идет, конечно же, про знаменитую модель BMW 750 Li E38. Несмотря на весь пафос и романтический бандитский флер, который закрепился за машиной на отечественных просторах, купить ее сегодня на вторичном рынке не составит труда для большинства сограждан. Модели с 5.4-литровым V12 в наше время отдают за 250-260 тысяч рублей. Причина скромного ценника вполне очевидна – солидный возраст машины.
4. Mercedes-Benz, чтобы как у Путина
Найти несложно. |Фото: wheelsage.org.
Не так давно глава российского государства наконец пересел на отечественный Aurus Senat. Тем не менее до этого президент не один год отъездил на служебном Mercedes-Benz S-класса. В гараже первого лица имеется несколько вариантов таких автомобилей. Куда важнее, что все они относятся к пятому поколению. Выпускалось оно с 2006 по 2013 год. Сегодня самые скромные варианты таких автомобилей можно найти на вторичном рынке всего за 1 млн рублей. Среди новых авто за такую сумму можно купить разве что Hyundai Solaris и Lada Vesta.
5. Cadillac, чтобы как у Элвиса
Добротный автомобиль. ¦Фото: drive2.ru.
Едва ли у Элвиса Пресли найдется много поклонников на отечественных просторах. С другой стороны, не нужны быть любителем Рок-н-ролла, чтобы по достоинству оценить классический Cadillac. Подлинный розовый Cadillac Fleetwood 1955 года, который принадлежал звезде в России точно не достать, тем более за малые деньги. Однако, можно без особых проблем приобрести симпатичный Cadillac Eldorado.
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