Это не карликовые бегемоты — это обычные домашние животные

В интернете периодически можно увидеть фотографии, изображающих крохотных «бегемотиков», сидящих на руках у людей. На самом деле, карликовые бегемоты действительно существуют, но весят они порядка 200 кг, так что на руках такое животное точно долго не удержишь. На самом деле на этих картинках изображены лысые морские свинки.
Домашнее животное.
Эту породу морских свинок вывели относительно недавно. Впервые они появились в 1978 году в Канаде при проведении экспериментов. Один из самцов, видимо, имел специфический ген, так как все три самки, с которыми жил этот самец, родили безволосых детенышей. Снова эта мутация появилась спустя 6 лет, и после этого заводчики решили укрепить такую необычную внешность свинок и вывести новую породу.
Морская свинка скинни.
Безволосые морские свинки.
Несмотря на то, что морские свинки размножаются довольно быстро (их беременность длится 2 месяца, и рождается за раз до шести детенышей), на закрепление гена ушло немало времени. Причина состояла в том, что бесшерстные свинки имели очень слабый иммунитет и быстро умирали. Поэтому их пришлось скрещивать с обычными свинками, а это замедлило процесс закрепления нужного гена.
Морские свинки, которые выглядят, как маленькие бегемотики.
Порода свинок, которую начали выводить в 1984 году.
Сейчас эта порода называется «скинни» и в России она распространена довольно неплохо. Такие свинки почти ничем не отличаются от обычных морских свинок, разве что им нужно больше еды. Это необходимо им, чтобы поддерживать более высокую температуру тела.
Морская свинка скинни.
Этих морских свинок вывели в Канаде.
Морская свинка.
Домашнее животное.
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