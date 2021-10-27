Изготовление садовой мойки из металлической бочки

Из металлической бочки получится отличная садовая мойка. Рассказываем, как сделать ее своими руками — быстро и просто.

Эту интересную идею для дачи мы подсмотрели у автора YouTube канала İbrahim Yıldız. Советуем взять на заметку!

Какие материалы потребуются:

металлическая бочка на 200 литров;

кухонная мойка;

одновентильный кран для холодной воды;

ЛДСП;

металлические петли.

Самодельная садовая мойка удобнее и практичнее в использовании, чем классические рукомойники.

Но делать ее имеет смысл, если на вашем участке присутствует водопровод с давлением (централизованный или который заполняется водой из скважины).

Основные этапы работ

Первым делом необходимо будет хорошенько промыть бочку. Откручиваем крышку, заполняем ее водой (можно добавить моющее средство). Взбалтываем содержимое бочки, после чего сливаем грязную воду в сточную канаву или другое подходящее для таких отходов место.

Размечаем верхнюю часть бочки, после чего вырезаем круг болгаркой. По всей окружности в месте реза нужно убрать заусенцы.

На следующем этапе необходимо вырезать в бочке дверцы. Делаем разметку с помощью угольника и маркера. Болгаркой прорезаем часть линий, затем крепим петли и дорезаем до конца.

Петли можно закрепить с помощью саморезов или заклепок. С внутренней стороны обрезаем выступающие части крепежа.

Из листа ЛДСП вырезаем круг. Устанавливаем его чуть выше дна металлической бочки. Если вам нужна дополнительная полка — ее также можно сделать из ЛДСП и закрепить с помощью уголков примерно посередине бочки.

В верхней части бочки высверливаем отверстия под кран и бутылку с жидким мылом. Устанавливаем сначала кран, а потом емкость с мылом.

В завершении останется только установить кухонную мойку и подсоединить к ней пластиковый сифон. Подводим к крану шланг с водой, а трубку от сифона выводим наружу.

Видео по теме

Подробнее о том, как сделать садовую мойку из металлической бочки, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже.