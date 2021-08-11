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17 идей отделки керамической плиткой для тех, кто не может определиться с видом и цветом


17 идей отделки керамической плиткой для тех, кто не может определиться с видом и цветом

Керамическая плитка вот уже несколько десятилетий остается один из самых популярных отделочных материалов. Современные дизайнеры с радостью экспериментируют с ней, оформляя интерьеры. Мы же собрали 17 творческих идей отделки керамической плиткой для тех, кто не может определиться с видом и цветом.

1. Яркий фартук


Разноцветный фартук. | Фото: Ремонт квартир под ключ.

Разноцветный фартук. | Фото: Ремонт квартир под ключ.

Фартук, выполненный из трех рядов плитки, которая отличается цветами и узорами, выглядит очень свежо и ярко в интерьере маленькой белой кухни.

2. Переход


Интересный цветовой переход. | Фото: Pinterest.

Интересный цветовой переход. | Фото: Pinterest.

Стандартный тесный санузел заиграет новыми красками, если оформить его стены квадратной керамической плиткой ярких цветов, создав некое подобие перехода одного цвета в другой.

3. Фальшивый ковер


Фальшивый ковер в кухне. | Фото: jamespwolpert.com.

Фальшивый ковер в кухне. | Фото: jamespwolpert.com.

Novate.ru рекомендует использовать плитку, оставшуюся по окончанию работ с оформлением кухонного фартука, для создания фальшивого ковра в центре кухне.

4. Акцент


Акцентная стена в туалете. | Фото: Pinterest.

Акцентная стена в туалете. | Фото: Pinterest.

Одиночные плиточки ярких цветов можно использовать для создания акцентной стены в туалете с однотонными стенами. Подобную идею можно реализовать с помощью керамической плитки, оставшейся после ремонта или выкупив остатки керамики у рыночных торговцев.

5. Маленькие детали


Цветные полоски. | Фото: Pinterest.

Цветные полоски. | Фото: Pinterest.

С помощью полосок цветной плитки можно здорово освежить интерьер скучной однотонной ванной комнаты. Яркой плиткой можно украсить стенки ниш, экран ванны и стену за ней.

6. Клеточки


Клетчатая стена в ванной. | Фото: apartloanfudousan.info.

Клетчатая стена в ванной. | Фото: apartloanfudousan.info.

Стена ванной комнаты, украшенная плиткой квадратной формы разных цветов и размеров - прекрасный пример использования небольших партий плитки.

7. Сдержанный дизайн


Отделка в нейтральных тонах. | Фото: BR-Interiors.

Отделка в нейтральных тонах. | Фото: BR-Interiors.

Оригинальный пример отделки стен в ванной комнате, выполненный полосками из «кирпичиков» различных нейтральных оттенков.

8. Центр спальни


Центральная деталь спальни. | Фото: Квартблог.

Центральная деталь спальни. | Фото: Квартблог.

По мнению Novate.ru, керамическая плитка давно вышла за пределы кухни и ванной комнаты. Так, крупная фактурная плитка выглядит очень изысканно на одной из стен спальни.

9. Контрасты


Плитка контрастных оттенков. | Фото: Pinterest.

Плитка контрастных оттенков. | Фото: Pinterest.

Маленький туалет, отделанный модными светлыми шестигранниками, с асимметричной черной вставкой, плавно «переползающей» с пола на стену.

Видео-бонус:


 

10. Квартет оттенков


Акцентный фрагмент в ванной. | Фото: darwincarter.com.

Акцентный фрагмент в ванной. | Фото: darwincarter.com.

Интересный вариант оформления фрагмента стены с зеркалом, выполненный из керамических плиток разных форм и оттенков.

11. Геометрия


Геометрические детали. | Фото: Cpykami.ru.

Геометрические детали. | Фото: Cpykami.ru.

Скромные остатки цветной керамической плитки можно использовать для создания простейших геометрических узоров на однотонных стенах ванной комнаты.

12. Солнечная стена


Широкая акцентная деталь. | Фото: Pinterest.

Широкая акцентная деталь. | Фото: Pinterest.

Яркая разномастная плитка в желтых тонах стала настоящей изюминкой и акцентным центром белоснежного санузла.

13. Пэчворк


Дизайн в стиле пэчворк. | Фото: Marrakesh Zementfliesen.

Дизайн в стиле пэчворк. | Фото: Marrakesh Zementfliesen.

Фрагмент стены в ванной комнате, выложенный плиткой разных форм, цветов и размеров. Такое решение поможет использовать любые остатки керамической плитки, превратив ее в центральную деталь интерьера.

14. Цветастый пол


Цветной пол в кухне. | Фото: thefreepatriot.org.

Цветной пол в кухне. | Фото: thefreepatriot.org.

Пол, выложенный цветной плиткой с активными узорами, прекрасно вписывается в интерьер белоснежной кухни, делая ее яркой и неординарной.

15. Эффектная деталь


Эффектный фартук из узких плиточек. | Фото: huiertst.com.

Эффектный фартук из узких плиточек. | Фото: huiertst.com.

Хотите освежить интерьер кухни? Один из самых простых и эффективных способов сделать это - выложить красивый фартук. Для этого понадобится небольшое количество узких плиток разных цветов.

16. Пиксели


Оригинальное оформление стен ванной. | Фото: Pinterest.

Оригинальное оформление стен ванной. | Фото: Pinterest.

Фантастическая ванная комната, стены которой выглядят так, будто рассыпаются на пиксели. Такого эффекта удалось достичь, используя желтую плитку и ее оттенки.

17. Необычный переход


Пол, переходящий на стену. | Фото: Cpykami.ru.

Пол, переходящий на стену. | Фото: Cpykami.ru.

Яркая разноцветная плитка с пола, плавно переходит на одну из стен санузла. Вооружитесь такой идеей, если хотите освежить скучный однотонный дизайн.

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17 идей отделки керамической плиткой для тех, кто не может определиться с видом и цветом

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17 идей отделки керамической плиткой для тех, кто не может определиться с видом и цветомПодписаться на мой Instagram
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