17 идей отделки керамической плиткой для тех, кто не может определиться с видом и цветом

Керамическая плитка вот уже несколько десятилетий остается один из самых популярных отделочных материалов. Современные дизайнеры с радостью экспериментируют с ней, оформляя интерьеры. Мы же собрали 17 творческих идей отделки керамической плиткой для тех, кто не может определиться с видом и цветом.
1. Яркий фартук
Разноцветный фартук. | Фото: Ремонт квартир под ключ.
Фартук, выполненный из трех рядов плитки, которая отличается цветами и узорами, выглядит очень свежо и ярко в интерьере маленькой белой кухни.
2. Переход
Интересный цветовой переход. | Фото: Pinterest.
Стандартный тесный санузел заиграет новыми красками, если оформить его стены квадратной керамической плиткой ярких цветов, создав некое подобие перехода одного цвета в другой.
3. Фальшивый ковер
Фальшивый ковер в кухне. | Фото: jamespwolpert.com.
Novate.ru рекомендует использовать плитку, оставшуюся по окончанию работ с оформлением кухонного фартука, для создания фальшивого ковра в центре кухне.
4. Акцент
Акцентная стена в туалете. | Фото: Pinterest.
Одиночные плиточки ярких цветов можно использовать для создания акцентной стены в туалете с однотонными стенами. Подобную идею можно реализовать с помощью керамической плитки, оставшейся после ремонта или выкупив остатки керамики у рыночных торговцев.
5. Маленькие детали
Цветные полоски. | Фото: Pinterest.
С помощью полосок цветной плитки можно здорово освежить интерьер скучной однотонной ванной комнаты. Яркой плиткой можно украсить стенки ниш, экран ванны и стену за ней.
6. Клеточки
Клетчатая стена в ванной. | Фото: apartloanfudousan.info.
Стена ванной комнаты, украшенная плиткой квадратной формы разных цветов и размеров - прекрасный пример использования небольших партий плитки.
7. Сдержанный дизайн
Отделка в нейтральных тонах. | Фото: BR-Interiors.
Оригинальный пример отделки стен в ванной комнате, выполненный полосками из «кирпичиков» различных нейтральных оттенков.
8. Центр спальни
Центральная деталь спальни. | Фото: Квартблог.
По мнению Novate.ru, керамическая плитка давно вышла за пределы кухни и ванной комнаты. Так, крупная фактурная плитка выглядит очень изысканно на одной из стен спальни.
9. Контрасты
Плитка контрастных оттенков. | Фото: Pinterest.
Маленький туалет, отделанный модными светлыми шестигранниками, с асимметричной черной вставкой, плавно «переползающей» с пола на стену.
Видео-бонус:
10. Квартет оттенков
Акцентный фрагмент в ванной. | Фото: darwincarter.com.
Интересный вариант оформления фрагмента стены с зеркалом, выполненный из керамических плиток разных форм и оттенков.
11. Геометрия
Геометрические детали. | Фото: Cpykami.ru.
Скромные остатки цветной керамической плитки можно использовать для создания простейших геометрических узоров на однотонных стенах ванной комнаты.
12. Солнечная стена
Широкая акцентная деталь. | Фото: Pinterest.
Яркая разномастная плитка в желтых тонах стала настоящей изюминкой и акцентным центром белоснежного санузла.
13. Пэчворк
Дизайн в стиле пэчворк. | Фото: Marrakesh Zementfliesen.
Фрагмент стены в ванной комнате, выложенный плиткой разных форм, цветов и размеров. Такое решение поможет использовать любые остатки керамической плитки, превратив ее в центральную деталь интерьера.
14. Цветастый пол
Цветной пол в кухне. | Фото: thefreepatriot.org.
Пол, выложенный цветной плиткой с активными узорами, прекрасно вписывается в интерьер белоснежной кухни, делая ее яркой и неординарной.
15. Эффектная деталь
Эффектный фартук из узких плиточек. | Фото: huiertst.com.
Хотите освежить интерьер кухни? Один из самых простых и эффективных способов сделать это - выложить красивый фартук. Для этого понадобится небольшое количество узких плиток разных цветов.
16. Пиксели
Оригинальное оформление стен ванной. | Фото: Pinterest.
Фантастическая ванная комната, стены которой выглядят так, будто рассыпаются на пиксели. Такого эффекта удалось достичь, используя желтую плитку и ее оттенки.
17. Необычный переход
Пол, переходящий на стену. | Фото: Cpykami.ru.
Яркая разноцветная плитка с пола, плавно переходит на одну из стен санузла. Вооружитесь такой идеей, если хотите освежить скучный однотонный дизайн.
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