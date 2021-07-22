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Режиссер превратил ржавый фургон в мобильную студию и теперь работает где захочет

Молодой американский режиссер Зак Бот (Zach Both) на Imgur поэтапно рассказал, как он превратил в комфортное мобильное жилье старый грузовой фургон. Свое желание жить в доме на колесах он объяснил тем, что кинематограф изначально представляет собой явление, связанное с перемещением в пространстве, необходимым, чтобы рассказывать истории.

Зак приобрел фургон на Craigslist в начале 2000-х, до этого транспортное средство принадлежало электрику из Вермонта. Прежде чем начать ремонт, американец попытался создать в фотошопе приблизительный вид фургона после всех необходимых работ. По его словам, в итоге в реальности ему удалось воссоздать на удивление похожий интерьер.

Режиссер превратил ржавый фургон в мобильную студию и теперь работает где захочет


Режиссер превратил ржавый фургон в мобильную студию и теперь работает где захочет

Новый владелец начал с вакуумной очистки и удаления ржавчины, затем заново перекрасил фургон изнутри и проклеил все стены и потолок теплоизоляцией.

Режиссер превратил ржавый фургон в мобильную студию и теперь работает где захочет

Все трещины, щели и поверхности, которые невозможно было утеплить, он заполнял монтажной пеной.

Режиссер превратил ржавый фургон в мобильную студию и теперь работает где захочет

Отец помог Заку вырезать вентиляционное отверстие в крыше фургона.

Режиссер превратил ржавый фургон в мобильную студию и теперь работает где захочет

В отделке использовались доски, которые Заку бесплатно отдали в кливлендской церкви.

Режиссер превратил ржавый фургон в мобильную студию и теперь работает где захочет

Виниловый пол в фургоне уложили поверх фанерного. По словам американца, сделать это правильно ему помогли ролики с YouTube.

Режиссер превратил ржавый фургон в мобильную студию и теперь работает где захочет

Внутренняя планировка фургона, включая кровать и рабочую зону, была выпилена и собрана из фанеры.

Матрас, приобретенный в IKEA, пришлось укоротить, чтобы он поместился внутрь.

Режиссер превратил ржавый фургон в мобильную студию и теперь работает где захочет

На крыше фургона закрепили две солнечные панели, к которым подвели освещение и небольшой холодильник. Также внутри установили светодиодную подсветку.

Режиссер превратил ржавый фургон в мобильную студию и теперь работает где захочет

Шторки для задних окон закрепили на магнитах. По словам Зака, их «суперлегко закрывать и открывать».

Режиссер превратил ржавый фургон в мобильную студию и теперь работает где захочет

Многие вещи в фургоне имеют сразу несколько функций — например, табурет также является мусорным ведром, а белую занавеску Зак использует как экран для проектора. Столешницу можно выдвигать — и тогда она перегораживает внутреннее пространство фургона — или убирать, прикрепляя к спинке водительского сидения.

Режиссер превратил ржавый фургон в мобильную студию и теперь работает где захочет

Зак также создал подробное и бесплатное онлайн-руководство на основе своего опыта и разместил его в сети.

Режиссер превратил ржавый фургон в мобильную студию и теперь работает где захочет

Режиссер превратил ржавый фургон в мобильную студию и теперь работает где захочет

Режиссер превратил ржавый фургон в мобильную студию и теперь работает где захочет

Режиссер превратил ржавый фургон в мобильную студию и теперь работает где захочет

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