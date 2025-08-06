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Автомат Калашникова и фотоаппараты: 6 советских товаров, которые активно поставляли на экспорт


Автомат Калашникова и фотоаппараты: 6 советских товаров, которые активно поставляли на экспорт


Советский Союз, опуская «железный занавес», был вынужден разворачивать производство большинства товаров, которые необходимы для жизни человека, на своей территории. Однако это не значит, что торговых связей с остальным миром вообще не было. СССР не только импортировал, но и экспортировал немалую часть своей продукции за границу.
А часть её отправлялась довольно большими партиями - это значит, что на неё был стабильный спрос.

1. Фотоаппарат «Зенит»


Пожалуй, самый известный советский фотоаппарат. /Фото: uznayvse.ru

Пожалуй, самый известный советский фотоаппарат. /Фото: uznayvse.ru

 

Ставший на отечественных просторах поистне легендарным фотоаппарат «Зенит», который выпускался на Красногорском механическом заводе, много лет привозился и на Запад. «Зенит» чаще всего приобретали в странах социалистического лагеря, однако и западные фотографы им не пренебрегали. Возможно, его качество и не могло полноценно конкурировать с такими всемирно известными марками как Zeiss и Leika, однако это совершенно не мешало ему экспортироваться в более чем 70 стран мира, ведь популярность он имел и не маленькую.

2. Часы «Полёт» и «Командирские»


Первая модель часов , 1965 год. /Фото: wikipedia.org

Первая модель часов , 1965 год. /Фото: wikipedia.org


 

Часы «Полёт» выпускались на Первом Московском часовом заводе, и были знамениты. прежде всего, потому, что именно они были взяты в космос Юрием Гагариным. А вот «Командирские» часы по тем временам было достать очень трудно - в свободной продаже они попросту не появлялись, а изготовлялись исключительно по заказу советского Министерства обороны. Поэтому они и пользовались таким большим спросом среди иностранных гостей СССР.
Обе модели часов были довольно надежными, особенно при их сравнительно недорогой цене, так что экспорт их нерентабельностью точно не отличался.

3. Водка «Столичная»


Без главного отечественного алкоголя экспорт был бы не полным. /Фото: winestreet.ru

Без главного отечественного алкоголя экспорт был бы не полным. /Фото: winestreet.ru

 

Трудно представить экспорт советской продукции на Запад без самого известного отечественного алкогольного бренда. К слову, и сегодня водка «Столичная» пользуется за границей огромной популярностью. Фактически, с самого начала поставок в середине прошлого столетия этот напиток является одним из главных брендов Советского Союза. Более того, именно водка «Столичная» неоднократно побеждала на различных дегустационных конкурсах и выставках, проводившихся в европейских государствах. Самое поразительное, что крупнейшими потребителями советской водки в годы Холодной войны были её главные идеологические противники - США, Франция и Германия.

4. Внедорожник «Нива»


Знаменитый внедорожник был популярен за границей. /Фото: maximonline.ru

Знаменитый внедорожник был популярен за границей. /Фото: maximonline.ru


 

Справедливости ради, стоит уточнить, что не только «Нива» в модификации внедорожника пользовалась огромным спросом на Западе. Однако именно эта модель стала первым на планете внедорожником малого класса. При этом в самом СССР автомобиль был огромным дефицитом, а всё потому, что более 80 % выпускаемых единиц уходило именно на экспорт. Сравинительно недорогая, но довольно качественная машина, как на свою стоимость, действительно вызывала целые очереди на покупку. Однако не «Нивой» единой: так, «Москвич-412» закупали во Франции, Англии и других странах Европы. Среди других моделей на Западе были также известны отечественные «ВАЗы», «Уралы» и даже «КамАЗы».

5. Чёрная икра


Один из популярных элитных продуктов на экспорт. /Фото: rbth.com

Один из популярных элитных продуктов на экспорт. /Фото: rbth.com

 

Чёрная осетровая икра была прекрасным источником денег для советской экономики. А всё потому, что она не только на отечественных просторах всегда стоила недёшево, но и в европейских государствах цена на нее обычно была попросту астрономической. Так что, как и иностранцы дома, те, кто приезжал в Советский Союз, с большим удовольствием приобретали этот деликатес по более низкой стоимости. Более того, сами советские граждане, которые имели возможность выехать за рубеж, старались прихватить с собой побольше баночек с икрой, чтобы перепродать их.

6. Автомат Калашникова


Самый знаменитый отечественный автомат. /Фото: uznayvse.ru

Самый знаменитый отечественный автомат. /Фото: uznayvse.ru

 

Было бы удивительно, если был легендарный отечественный автомат, считающийся самым известным на планете, не стал источником дохода с экспорта. Так, огромное количество АК-47 СССР поставлял в государства, которые находились в состоянии вооружённого конфликта. Только по самым скромным подсчётам, по данным редакции Novate.ru, автомат Калашникова отметился в военных действиях во Вьетнаме, Афганистане, Центральной и Южной Америке, и ряде страна Африки. Мало того, в Мозамбике, Зимбабве и Восточном Тиморе легендарное отечественное оружие было изображено на их государственных гербах. И по тем временам, как отмечали многие иностранные военные специалисты, АК-47 имел безоговорочное преимущество в сравнении с другими автоматами-современниками.

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