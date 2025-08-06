Автомат Калашникова и фотоаппараты: 6 советских товаров, которые активно поставляли на экспорт

1. Фотоаппарат «Зенит»

Пожалуй, самый известный советский фотоаппарат. /Фото: uznayvse.ru

2. Часы «Полёт» и «Командирские»

Первая модель часов , 1965 год. /Фото: wikipedia.org

3. Водка «Столичная»

Без главного отечественного алкоголя экспорт был бы не полным. /Фото: winestreet.ru

4. Внедорожник «Нива»

Знаменитый внедорожник был популярен за границей. /Фото: maximonline.ru

5. Чёрная икра

Один из популярных элитных продуктов на экспорт. /Фото: rbth.com

6. Автомат Калашникова

Самый знаменитый отечественный автомат. /Фото: uznayvse.ru