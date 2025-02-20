6 рецептов соуса барбекю, который идеально сочетается с мясом

Барбекю – это не только способ обжаривания мяса на углях или решетка, на которой принято готовить еду. Еще это очень вкусный соус, идеально оттеняющий вкус блюда и расставляющий акценты. Novate.ru предлагает несколько проверенных рецептов. Забирайте скорее в свою кулинарную копилку, и приятного аппетита!
Рецепт 1
Американский вариант соуса барбекю считается классическим. / Фото: sauny-kaminy.ru
Классический американский рецепт барбекю выглядит так. Необходимо крупно нарезать килограмм красного лука, а затем измельчить 15 граммов чеснока, 65 граммов корня имбиря и 30 граммов лимонной травы (можно сначала раздавить продукты пестиком, а затем мелко нарезать ножом). Далее подготовьте два крупных апельсина, выдавите из них сок и отставьте на некоторое время в сторону, чтобы он вам не мешал.
Включите плиту, поставьте на конфорку глубокий сотейник, добавьте небольшое количество растительного масла и обжарьте красный лук. Через пять минут овощ приобретет красивый темно-золотистый цвет, после чего к нему можно будет добавлять чеснок. По истечении трех минут, положите в сотейник 270 граммов коричневого сахара, свежевыжатый апельсиновый сок и 120 граммов черной патоки. Прогревайте смесь около пяти минут. Следующие ингредиенты, которые нужно добавить – 120 граммов меда, измельченные имбирь и лимонную траву. После этого смешайте с ингредиентами три столовых ложки дижонской горчицы, 800 граммов томатного кетчупа, 15 миллилитров вустерского соуса, 150 миллилитров укуса и килограмм рубленых томатов в собственном соку.
Варите смесь на медленном огне около 30 минут, в конце посолите, поперчите по вкусу и процедите через мелкое сито. Дождитесь, пока готовый соус остынет, и подавайте с мясными блюдами.
Рецепт 2
Соус барбекю для тех, кто любит острое. / Фото: otzovik.com
Этот рецепт практически идентичен с классическим, но только здесь присутствуют пикантные острые нотки. Соус идеально подходит для людей, неравнодушных к блюдам с перчинкой.
Для начала измельчите две луковицы и четыре-пять зубчиков чеснока (зависит от размера и вашей любви к этому продукту). Поставьте на плиту сковороду, дождитесь, пока она разогреется, смажьте ее дно растительным маслом и отправьте обжариваться лук. Когда он станет золотистого цвета, добавьте чеснок.
Далее по очереди добавляйте в сковороду следующие продукты: 200 граммов кетчупа или томатной пасты, одну столовую ложку соуса чили или тобаско, 100 миллилитров лимонного сока, щепотку красного и черного молотого перца, одну чайную ложку коричневого сахара (можно заменить белым), соль, одну чайную ложку молотой горчицы. Хорошо все перемешайте и оцените консистенцию – если соус получается слишком жидким, влейте небольшое количество воды.
Когда смесь дойдет до кипения, положите в сковороду два измельченных перца чили, и проварите соус в течение 20 минут. Не оставляйте его без присмотра и периодически помешивайте, чтобы не пригорел. По истечении времени, отставьте сковороду и дождитесь, пока барбекю остынет.
Рецепт 3
Томатный вариант соуса барбекю. /
Фото: specii-pripravi.ru
Фото: specii-pripravi.ru
В состав многих рецептов барбекю входят такие ингредиенты, как соусы чили, тобаско, вустерский или терияки. Конечно, их без труда можно найти на полках супермаркетов, однако приятно, когда рецепт не требует таких мудреных компонентов и предполагает использование обычных базовых продуктов, которые есть на каждой кухне. Именно такой соус мы и предлагаем протестировать.
Возьмите луковицу, очистите ее от шелухи, нарежьте мелкими кубиками и положите в предварительно разогретую сковороду. Обратите внимание, что лук лучше обжаривать не на растительном, а на сливочном масле – получается вкуснее. Далее положите в сковороду 500 граммов томатной пасты, две столовых ложки меда (лучше заранее разогреть в микроволновке, чтобы был жидким), две столовых ложки дижонской горчицы в зернах, три-четыре измельченных зубчика чеснока, половину чайной ложки сушеного имбиря, одну чайную ложку сушеной паприки. Хорошо перемешайте компоненты и влейте 150 миллилитров воды. Варите соус на небольшом огне около 30 минут, постоянно помешивая, чтобы не пристал ко дну сковороды. Если по истечении времени вам покажется, что он недостаточно густой, введите одну столовую ложку крахмала и прогрейте смесь на плите еще около пяти минут. Соус будет гораздо вкуснее, если подавать его в охлажденном виде.
Рецепт 4
Бекон послужит прекрасной закуской к соусу. / Фото: yaplakal.com
Оригинальный вариант соуса – с добавлением бекона. Он придаст готовому барбекю копченый аромат, хрустящую текстуру и хорошо оттенит его вкус. Итак, поставьте на плиту глубокую сковороду, сотейник или кастрюлю, дождитесь, пока посуда нагреется, и положите четыре ломтика бекона. Обжаривайте его до тех пор, пока он не приобретет красивую золотистую корочку – обычно на это уходит около десяти минут. Затем переложите бекон на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы он впитал излишки жира. Это ваша закуска.
В посуду, где жарился бекон, добавьте две предварительно измельченные луковицы и обжаривайте до золотистого цвета около шести-восьми минут. Выдавите через пресс два зубчика чеснока и пассеруйте еще пару минут. Следующий ингредиент – 180 граммов томатной пасты. Пока она будет обжариваться вместе с луком, взбейте в отдельной глубокой миску одну чашку говяжьего или куриного бульона, ¼ чашки яблочного уксуса, ½ чашки коричневого сахара, половину чайной ложки соли и перца, одну чайную ложку кайенского перца. Затем вылейте все в кастрюлю к остальным продуктам и дождитесь, пока смесь закипит. Соус нужно варить около четверти часа – важно, чтобы он стал густым. По окончании времени снимите его с огня и подождите некоторое время, пока он полностью не остынет. Подавайте вместе с грудинкой, медальонами из говядины и другими мясными блюдами.
Рецепт 5
Алабамский соус белого цвета из-за наличия майонеза. / Фото: povarenok.ru
Если времени совсем нет, а порадовать гостей или членов семьи вкусным соусом к мясу хочется, обратите внимание на этот рецепт. Алабамский соус смело можно использовать для маринования, смазывания мяса или птицы в процессе запекания и для подачи на стол. Отлично сочетается с блюдами как запеченными в духовке, так и на углях.
Вам понадобится половина стакана майонеза, две столовых ложки яблочного уксуса, одна столовая ложка хрена, одна чайная ложка горчицы (степень остроты подбирайте самостоятельно), одна столовая ложка лимонного сока, две чайных ложки сахара, щепотка соли, половина чайной ложки черного и красного жгучего перца, одна чайная ложка чесночного порошка. Как видите, здесь много специй – все они предназначены для того, чтобы оттенить вкус соуса.
А дальше все очень просто – возьмите глубокую миску, смешайте все ингредиенты между собой и оставьте соус на полчаса, чтобы он настоялся. Ничего не нужно обжаривать, варить и проводить другие разновидности термической обработки. Просто запаситесь терпением, а затем наслаждайтесь потрясающим вкусом алабамского барбекю.
Рецепт 6
Оригинальный вариант соуса с черносливом. / Фото: pinterest.ru
Для тех, кто любит нетрадиционный подход к блюдам и минимальное количество ингредиентов, предлагаем приготовить соус с черносливом. Для начала хорошо вымойте 300 граммов спелых красных помидоров, нарежьте их небольшими кубиками и сложите в кастрюлю. Далее очистите два-три зубчика чеснока от кожуры, измельчите и отправьте к томатам. 50 граммов чернослива нужно помыть, мелко нарезать и добавить к другим ингредиентам соуса. Положите одну столовую ложку сахара, 10 граммов перца чили (ориентируйтесь на свой вкус), соль и поставьте емкость с будущим соусом на медленный огонь. Когда смесь закипит, прикрутите огонь и варите около десяти минут. Не забывайте помешивать, чтобы не пригорел. Готовый соус отлично сочетается с шашлыком.
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