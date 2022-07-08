Аптечное средство от пожелтевших листьев огурцов

Огурцы больше, чем многие другие огородные культуры, подвержен различным заболеваниям: это и пятнистость, и мучнистая роса, и пероноспороз, и многие другие, в зависимости от климата. Чтобы защитить огурец от патогенов, следуйте простым, но рабочим советам.







Прежде всего, пожелтевшие листья с белым налётом следует немедленно удалить с огурца, во избежание распространения патогенов на остальные листья.







А для здоровых листьев развести следующий раствор: в 1 л воды добавить 20 мл аптечной 3 % перекиси водорода. Перелить в опрыскиватель, пройтись по огурцам. Раствор должен попасть на листья и на землю вокруг огурца. Лучше всего использовать этот рецепт в профилактических целях — раз в неделю.







Подробнее о том, как защитить огурец от болезней, смотрите в видео ниже:



