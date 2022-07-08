Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Roman Tannenberg
    Этому "трюку" уже сотни лет. Верёвку придумали значительно раньше, чем нож, а вместе с ней и необходимость  разделять...Как разорвать люб...
  • Виктор Полуэктов
    Открывал трением крышки об асфальт. А дальше концом лезвия штык-ножа.4 верных способа,...
  • Иван Захава
    Мужики еще яйца чешут🙃25 вещей, которые...

Аптечное средство от пожелтевших листьев огурцов

Огурцы больше, чем многие другие огородные культуры, подвержен различным заболеваниям: это и пятнистость, и мучнистая роса, и пероноспороз, и многие другие, в зависимости от климата. Чтобы защитить огурец от патогенов, следуйте простым, но рабочим советам.

Аптечное средство от пожелтевших листьев огурцов

Прежде всего, пожелтевшие листья с белым налётом следует немедленно удалить с огурца, во избежание распространения патогенов на остальные листья.

Аптечное средство от пожелтевших листьев огурцов

А для здоровых листьев развести следующий раствор: в 1 л воды добавить 20 мл аптечной 3 % перекиси водорода. Перелить в опрыскиватель, пройтись по огурцам. Раствор должен попасть на листья и на землю вокруг огурца. Лучше всего использовать этот рецепт в профилактических целях — раз в неделю.

Аптечное средство от пожелтевших листьев огурцов

Подробнее о том, как защитить огурец от болезней, смотрите в видео ниже:




Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Огурцысредство
Обсудить

Картина дня

наверх