Зачем хозяйки в СССР ставили ведро с бельем на плиту: 6 бытовых хитростей, которые выручат и сейчас

У наших мам и бабушек не было того арсенала бытовой химии, которая есть у современных хозяек, поэтому им приходилось выжимать максимум из подручных средств. Сода, уксус, горчица и даже прокисшее молоко – все шло в дело. Многие из этих хитростей современному поколению могут показаться нелепыми, но нельзя спорить с тем, что они эффективные. Novate.ru рассказывает подробнее о необычных способах ведения быта из СССР.
Хитрость 1: Замораживали капроновые колготки
Сначала нужно намочить капроновые колготки, а потом положить в морозилку
Увы, качественные капроновые колготки в СССР были большой редкостью, поэтому женщины старались обращаться с ними максимально бережно. Чтобы укрепить материал и предотвратить быстрое появление стрелок, советские хозяйки делали следующее. Они распаковывали новую пару колготок, погружали их в миску с холодной водой, хорошо отжимали, упаковывали в пакет и отправляли на ночь в морозилку.
Если же стрелка все-таки появлялась, на помощь приходил прозрачный лак для ногтей. С его помощью получалось зафиксировать съезжающую петлю, чтобы она не опускалась ниже. Кстати, этим лайфхаком часто пользуются и сейчас – он очень сильно выручает, когда колготки рвутся на работе или каком-то важном мероприятии. Поэтому пусть у вас в сумочке всегда лежит прозрачный лак – точно пригодится.
Хитрость 2: Гладили вещи через влажную марлю
Чтобы не вымазать одежду, ее гладили через марлю. / Фото: openoblokah.ru
С советским утюгом шутки были плохи – стоило лишь на пару секунд отвернуться, как он уже прилипал к одежде или оставлял на ней некрасивые пятна. Зная об этой особенности бытового прибора, хозяйки подходили к вопросам глажки во всеоружии. Чтобы одежда лучше разглаживалась и на ней не оставалось никаких следов, они использовали влажную марлю. Ею накрывали материал, который нужно было погладить, а затем разогревали утюг до нужной температуры и приступали к процедуре.
Если же профилактические меры не помогали и на вещи все равно появлялся след от утюга, в ход шел репчатый лук.мылом, полоскали и вывешивали сушиться. Еще одним эффективным средством для борьбы с пятнами была простокваша. Хозяйки наливали ее в миску и замачивали на пару часов грязную вещь. В конце одежду отстирывали под проточной водой и сушили.
Что касается самого утюга, то его приводили в порядок с помощью соды. Ее смешивали с небольшим количеством воды, чтобы получилась кашица, наносили на загрязненную подошву и оставляли на пять-десять минут. После этого остатки средства убирали салфеткой.
Хитрость 3: Хранили продукты с секретными ингредиентами
В хлебницу насыпали соль, чтобы хлеб не черствел
Сыр – достаточно капризный продукт, так как он очень быстро заветривается, в результате чего сверху появляется сухая корочка. Чтобы этого не происходило, советские хозяйки клали его в тарелку вместе с кубиком сахара и накрывали крышкой. Благодаря такому соседству, сахар впитывал в себя всю влагу, и сыр не портился. А крышка предотвращала контакт продукта с кислородом.
Для хранения хлеба также был свой лайфхак. Чтобы он быстро не черствел, хозяйки использовали поваренную соль. Ее насыпали на дно хлебницы (было достаточно пары столовых ложек) а сверху клали батоны и булочки. Соль впитывала благу, за счет чего хлебобулочные изделия дольше оставались свежими. Вместо соли можно было использовать кусочки картофеля или яблока.
А чтобы увеличить срок годности мяса, его нарезали на кусочки и хранили в прокисшем молоке. Также можно было смочить в 9-процентном уксусе кусочек марли или чистой ткани, хорошо отжать и завернуть в него свинину или куриное филе.
Хитрость 4: Добавляли в воду для мытья полов глицерин
В ведро с водой нужно добавить глицерин. / Фото: nur24.ru
Для каждой хозяйки важно, чтобы в ее квартире царили чистота и порядок. Такой подход был актуален не только в Советском Союзе, но и сейчас. Конечно, с появлением роботов-пылесосов, паровых швабр, автоматических щеток для уборки наводить порядок стало проще, но лайфхаки от наших мам все равно актуальны.
В процессе уборки редко получается полностью избавиться от пыли – часть все равно поднимается в воздух и оседает на прежнем месте. Именно поэтому через пару дней мы с отчаянием замечаем, что от влажной чистки не осталось и следа. Однако эту проблему можно решить с помощью одного секретного ингредиента – глицерина.
Как он работает? Глицерин представляет собой вязкий прозрачный спирт без запаха, абсолютно безопасный для здоровья. При мытье полов он покрывает их тонкой защитной пленкой, благодаря которой пыль не оседает на поверхности.
Наберите в ведро пять литров воды, добавьте три столовых ложки глицерина, смочите тряпку и помойте полы. После процедуры они начнут сиять, а пыль исчезнет без следа. Средство также можно использовать для ухода за стеклом, деревом, зеркалами – не зря же его добавляют в полироли. Если хотите защитить окна от уличной пыли, добавьте в раствор глицерина еще немного нашатырного спирта, смочит в нем тряпку и протрите стекла.
Хитрость 5: Стирали тюль в прокисшем молоке
Прокисшее молоко убирает серость
Сегодня мы уже упоминали прокисшее молоко – оказывается, это весьма полезный помощник в быту. В нем можно не только замачивать мясо, но также добиться с его помощью небывалой белизны практически любых вещей. Так как у советских хозяев не было большого арсенала качественных отбеливателей, им приходилось выкручиваться из ситуации, с помощью молока. Они наливали его в миску и замачивали грязный тюль на несколько часов. После этого занавески полоскали в чистой воде с добавлением уксуса, и вывешивались сушиться.
Также тюль отбеливали с помощью лимонной кислоты. Несколько столовых ложек разводили в тазу с водой и отправляли в нее занавески примерно на два часа. Это средство помогало избавиться от серости и желтизны. Белоснежный тюль оставалось лишь прополоскать в чистой воде и высушить. Это очень бюджетный и эффективный способ, которым смело можно пользоваться и сегодня. В отличие от белизны, в которой содержится хлор, лимонная кислота не вредит деликатной ткани, но очищает ее не хуже.
Хитрость 6: Кипятить полотенца и постельное белье
На плиту ставили ведро с горячей водой, мылом и содой. / Фото: fishki.net
Наверняка вы хотя бы раз в жизни видели, как мама или бабушка брали ведро с водой, разводили в нем соду и стружку хозяйственного мыла, загружали полотенца и постельное белье, а затем ставили на плиту кипятиться. Вещи находились в ведре примерно час – за это время их нужно было несколько раз перемешать с помощью специальных деревянных щипцов или длинной алюминиевой ложки. В конце белье оставляли в ведре остывать, после чего хорошо выполаскивали в чистой воде и отправляли сушиться на улицу или на балкон. Это был отличный способ вернуть вещам свежесть и белизну.
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