Зачем хозяйки в СССР ставили ведро с бельем на плиту: 6 бытовых хитростей, которые выручат и сейчас

Хитрость 1: Замораживали капроновые колготки

Сначала нужно намочить капроновые колготки, а потом положить в морозилку

Хитрость 2: Гладили вещи через влажную марлю

Чтобы не вымазать одежду, ее гладили через марлю. / Фото: openoblokah.ru

Хитрость 3: Хранили продукты с секретными ингредиентами

В хлебницу насыпали соль, чтобы хлеб не черствел

Хитрость 4: Добавляли в воду для мытья полов глицерин

В ведро с водой нужно добавить глицерин. / Фото: nur24.ru

Хитрость 5: Стирали тюль в прокисшем молоке

Прокисшее молоко убирает серость

Хитрость 6: Кипятить полотенца и постельное белье

На плиту ставили ведро с горячей водой, мылом и содой. / Фото: fishki.net