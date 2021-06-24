Фабрика грез: как придумывались логотипы известных компаний

Названия и эмблемы именитых киностудий нам всем хорошо известны. Перед началом фильмов и сериалов в самом начале всегда демонстрируется заставка – логотип создавшей их компании. Мы воспринимаем их как обычные, хотя и красочные картинки, и не задумываемся о том, какая идея в них заключена. Однако за этой визитной карточкой студий скрываются интересные истории.
1. Paramount Pictures
Ставка на звезды кино нашла отражение в логотипе. /Фото: paramount.com
Есть версия, что Уильям Ходкинсон – один из основателей компании, набросал эскиз логотипа на обычной салфетке во время обеда в ресторане. На нем он изобразил горную вершину, окруженную звездами. Она напоминала пик Бен Ламонд, расположенный в штате Юта, где вырос Ходкинсон. А сама гора символизировала стремление к успеху и преодоление всех трудностей на этом пути. Звезды также появились не случайно. С самого начала компания сделала ставку на известные имена и заключала контракты с наиболее популярными актерами своего времени. В первоначальном варианте логотипа было 24 звезды – именно столько кинозвезд подписало договор с Paramount Pictures. Затем, по неизвестным причинам, количество звезд в логотипе сократили до 22.
Интересный факт от Novate.ru: В фильмах компании Paramount Pictures снимались легенды кино, среди которых были Рудольф Валентино, Дуглас Фэрбенкс, Мэри Пикфорд, Глория Свенсон и многие другие. Имея такой козырь, компания ввела для кинотеатров правило, обязывающее вместе с интересным фильмом со звездным составом приобретать для проката и менее масштабные киноленты. Это быстро вывело студию в лидеры в 20-тых годах прошлого века, но также вызвало пристальный интерес антимонопольных структур США, которые преследовали кинокомпанию более 20 лет.
2. Columbia Pictures
Для последней версии логотипа позировала самая обычная домохозяйка. /Фото: highermediastudies.files.wordpress.com
Для логотипа компания использовала изображение мисс Колумбии, одного из символов страны, появившегося после окончания гражданской войны в США. В отличие от дяди Сэма ее облик не был точно зафиксирован и одежда часто менялась. Эти изменения можно проследить на примере логотипа кинокомпании. В первоначальном варианте женщина держала в руках оливковую ветвь и щит, затем в руках появился факел, а на голове фригийский колпак. В последней версии она уже со строгой прической стоит на постаменте.
3. Metro-Goldwyn-Mayer
Рык льва сопровождает многие хиты кино. /Фото: i2.wp.com
Почему символом компании стал царь зверей, доподлинно неизвестно. Есть мнение, что автор логотипа вдохновился талисманом и песней «Roar, Lion, Roar» («Реви, лев, реви») спортивных команд Колумбийского университета. В начале, в эпоху немого кино, хищник молчал, и уже потом киношедевры стали сопровождаться знаменитым рыком. Что интересно, голос льва зрители услышали раньше, чем появилась озвучка фильмов. Его рев записали на фонограф и проигрывали в кинотеатрах в момент появления заставки.
В съемках для создания логотипа участвовало 7 львов, но самым известным стал третий – Таннер, чьи годы работы пришлись на золотой век студии. Многие кинохиты сопровождались его озвучкой заставки. Хотя у каждого изо львов были свои клички, компания называет их всех одинаково, как сборный образ, по имени последнего льва Лео.
Интересный факт: Львы принимали участие не только при создании логотипа, но и в рекламной кампании студии. Слэтс, второй из зверей, гастролировал по Америке, презентуя кинокомпанию, а Джеки участвовал в рекламном туре, уже летая на самолете. В одной из поездок самолет разбился, но пилот и лев остались в живых.
4. Warner Bros. Entertainment
Логотип со щитом оказался удачным для компании. /Фото: images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com
При виде логотипа вспоминается выражение: «Со щитом или на щите». И действительно, практически всю историю Warner Bros. была «со щитом». И даже когда случилось банкротство, кинокомпанию выкупил синдикат, основным инвестором которого был младший из четырех братьев-основателей. Скандал в семье был страшный, но главное, что студия осталась в руках одной фамилии. И так продолжалось, пока были живы основатели. Сам логотип менял облик несколько раз. В целом концепция – щит с буквами W и B (Warner Brothers – Братья Уорнеры), не менялась, осовременивался только внешний вид.
5. Dream Works Animation SKG
Логотип ассоциируется с грезами и мечтами, которые дарит кино. /Фото: vignette.wikia.nocookie.net
Вдохновителем концепции логотипа стал Стивен Спилберг. Он хотел, чтобы эмблема отсылала к эпохе расцвета кинематографа, золотому веку Голливуда – фабрики грез. А что ассоциируется с грезами? Наверное, Луна, на одном конце которой так удобно сидеть, свесив ногу, как на обрыве реки. И в полной тишине ловить удочкой вдохновение и фантазию. Вначале планировалось изображение взрослого мужчины, но потом художник нарисовал мальчика, ведь дети склонны ярко мечтать. Картинка получилась идиллической, и Спилбергу понравился этот вариант.
6. Pixar
Прыгающая лампа – талисман кинокомпании Pixar. /Фото: images.hdbackgroundpictures.com
Pixar – кинокомпания интересная всем: и историей, и фильмами, и логотипами. Ее создал Джордж Лукас, затем выкупил Стив Джобс, а сегодня она принадлежит компании Walt Disney Pictures. В мир анимации студия ворвалась сверкающим метеором с мультипликацией «История игрушек», совершив революцию в технологиях. Фильм был полностью прорисован с помощью компьютерной графики.
Логотип Pixar ярко отражает инновационность студии. Маленькая прыгающая лампа по имени Люксо Младший появилась в первом короткометражном фильме. Мультик номинировался на «Оскар», а персонаж стал талисманом и визитной карточкой студии Pixar.
7. Walt Disney Pictures
Логотип пронизан той же волшебной атмосферой, которую создают мультфильмы Диснея. /Фото: turbologo.com
На мультиках компании выросли миллионы людей и заставка с музыкой любимы и узнаваемы всеми. Но первое время вместо логотипа была надпись «Уолт Дисней представляет» и иногда еще появлялся профиль Микки Мауса. Эмблема была создана позже, и за основу был взят дворец Спящей Красавицы. В свою очередь, его прототипом послужил немецкий замок Нойшванштайн, поражающий своей волшебной красотой. В последней версии логотипа авторы вдохновлялись уже видами замка Шато Дюссе, расположенного во Франции.
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