Недуги советских вождей

Странная болезнь Ленина, поставившая в тупик нейрохирургов

У вождя пролетариата ни сил, ни желаний./Фото: globalmsk.ru

Почему Сталин остался без врачебного наблюдения

Сил у грозного вождя немного, но за новостями он следит./Фото: from-ua.com

Как лечили от инфаркта пенсионера Хрущева

Хрущев на пенсии - стар, но не сломлен./Фото: cf.ppt-online.org

Букет болезней Брежнева: проблемы со связной речью, дикцией, координацией движения

Академик Чазов выслушивает жалобы главного пациента страны./Фото: cdni.rbth.com

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В Кремле работа слишком тяжела./Фото: present5.com