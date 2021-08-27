Недуги советских вождей

По-настоящему всемогущие советские лидеры, как и все смертные люди, со временем старели и умирали. Ни первоклассная медицина, ни колоссальные ресурсы не были способны излечить редкие недуги, которым страдали правители СССР. Потому их приходилось тщательно маскировать, чтобы на публичных мероприятиях никто не увидел грозных вождей слабыми.
Странная болезнь Ленина, поставившая в тупик нейрохирургов
У вождя пролетариата ни сил, ни желаний./Фото: globalmsk.ru
Первый руководитель Советской России В.И.Ленин умер от кровоизлияния в мозг в 1924 году, всего в 53 года. В официальном диагнозе немецких врачей значилось странное: Abnutzungssclerose – склероз от износа сосудов. Больше такого диагноза не ставили никому.
Вождь страдал головокружениями, терял сознание – и обратился к немецким медикам, российским врачам он не доверял. Специалисты сочли, что вождь слишком много работает. Но вскоре начались кратковременные параличи конечностей. Вызвали известного нейрохирурга Отфрида Фёрстера, он стал лечить пациента прогулками на свежем воздухе. Возможно, в медикаменты уже не верил.
Состояние больного быстро ухудшалось. Западные специалисты не могли понять, почему атеросклероз проявился очень рано, в такой сильной форме. В последний год жизни советский руководитель был почти обездвижен, общалась с ним только Надежда Крупская.
При вскрытии обнаружили в левом полушарии мозга внушительные включения кальция – при прикосновении инструментов они слегка звенели. А патологий сосудов, характерных для сифилиса, о котором часто говорят до сих пор, не обнаружили.
Удивительная кальцификация сосудов мозга вызвала предположение американских неврологов в 2012 году о наличии у В.И.Ленина генной мутации, приведшей к известкованию сосудов. Обычно недавно открытое заболевание поражает конечности, так что случай остается уникальным.
Почему Сталин остался без врачебного наблюдения
Сил у грозного вождя немного, но за новостями он следит./Фото: from-ua.com
Иосиф Виссарионович стремился выглядеть крепким и здоровым, недомогания тщательно скрывал. Пример Ленина показал, что слабый может оказаться в изоляции и без власти. Телевидения не было, имитировать неизменное здоровье удавалось. Но болезни были, и вождь часто оставался с ними один на один.
У Сталина была усыхающая недействующая левая рука, врачи диагностировали атрофию плечевого и локтевого суставов левой руки в результате детской травмы. Вождь также страдал полиартритом, атеросклерозом, гипертонией, а в конце войны даже перенес инсульт. Была также операция резекции желудка, после которой ослабленный организм тяжело восстанавливался.
Пресловутая паранойя приписывалась Сталину на основании чрезмерной подозрительности ко всем. Но официальный диагноз психического состояния вождя не решился поставить ни один врач – это было опасно для жизни самого медика.
Из светил медицины Сталин доверял только главному кремлевскому терапевту — академику Виноградову. Но в 1952-м его арестовали по «делу врачей» и посадили. И на момент случившегося с вождем инсульта в 1953 году рядом с ним не оказалось ни близких, ни медиков.
Лежащего без движения на полу Сталина обнаружили сотрудники охраны вечером 1 марта. Беспомощного больного перенесли в спальню, по звонку в Кремль быстро приехал Лаврентий Берия. Но врачи появились только утром следующего дня. Было ли это вызвано страхом перед гневом грозного хозяина или сознательным действием его соратников, сказать трудно.
Медики уже ничем не могли помочь и лишь составили заключение: паралич в результате инсульта с сопутствующим кровотечением в желудок. В официальном медицинском отчете о причине смерти 5 марта кровотечение уже не упоминалось. Этот послужило поводом для слухов об отравлении лидера страны на официальном приеме 28 февраля, за сутки до случившегося удара.
Как лечили от инфаркта пенсионера Хрущева
Хрущев на пенсии - стар, но не сломлен./Фото: cf.ppt-online.org
Новый генсек был человеком отменного здоровья и до 70 лет практически не болел. Секретность, принятая в кремлевской медицине, Никиту Сергеевича не слишком занимала. Уже на пенсии у него появились проблемы с сердцем.
Активному Хрущеву было трудно смириться со ссылкой на дачу и полной изоляцией под присмотром охраны. Выход из скуки деятельный и норовистый экс-генсек нашел в написании мемуаров, которые он надиктовывал на магнитофон несколько лет. Сохранить и переправить за границу пленки помог сын Сергей. Воспоминания вышли в 1970 году, и дерзкий пенсионер был вызван для проработки в Комитет партийного контроля.
Инфаркт, случившийся в 1971 году, был фактически спровоцирован разборками в ЦК. Хрущев попал в Кремлевскую больницу на улице Грановского. Руководитель Четвертого Главного управления Евгений Чазов рассказывал об общении едва вставшего на ноги знаменитого пациента с персоналом, с интересом слушавшим байки «из жизни вождей».
Вскоре последовал второй инфаркт, от которого Никита Сергеевич уже не оправился. Он умер в Кунцевской больнице 11 сентября 1971 года в возрасте 77 лет.
Букет болезней Брежнева: проблемы со связной речью, дикцией, координацией движения
Академик Чазов выслушивает жалобы главного пациента страны./Фото: cdni.rbth.com
Леонид Ильич был больным человеком, а его первый инфаркт случился еще при Сталине. Новому генеральному секретарю было что скрывать – система секретности данных о здоровье первых лиц государства оказалась полезна. Руководитель Кремлевки академик Чазов лично следил, чтобы о состоянии здоровья Брежнева не стало известно. При госпитализации генсека к нему не допускались даже члены ЦК.
У Леонида Ильича была неустойчивая нервная система, ему казалось, что он плохо спит. Постоянный прием снотворного вошел в привычку. Утром врачам приходилось давать ему возбуждающие препараты, чтобы можно было появляться на людях. Резкий переход от сна к активности разрушал организм.
Постепенно Брежнев перестал справляться с работой и лишь озвучивал решения партийного аппарата. Он путал слова, плохо двигался – полная секретность делала непонятной причину такого состояния. Чазов говорил о единственном инфаркте – в 44 года. Но были частые гипертонические кризы, от снотворных препаратов развился астенический синдром. Появилась слабость, неспособность к любой деятельности.
Слухи возникали из-за невнятной речи: говорили об атрофии мышц и даже онкологии. На самом деле от непрерывного курения возникали воспаления слизистой рта, не позволяющие устанавливать прочные зубные протезы.
А в марте 1982 года при посещении очень пожилым лидером Ташкентского авиазавода произошел несчастный случай: на него обрушилась деревянная конструкция с облепившими ее зрителями. У Брежнева была сломана ключица, травма была не очень значительной, но для пожилого человека имела серьезные последствия. Спустя несколько месяцев – 10 ноября – Леонид Ильич умер от остановки сердца, немного не дожив 76-летия.
Как Юрия Андропова спасли от инвалидности, а организм Черненко «сломался» от некачественной рыбы
В Кремле работа слишком тяжела./Фото: present5.com
Не отличался крепким здоровьем и преемник Брежнева Юрий Андропов. Считалось, что он болен гипертонией в тяжелой форме, и кремлевские врачи собирались перевести его на инвалидность. Однако Евгений Чазов решил проверить содержание в организме гормона альдостерона, возникающее при проблемах с почками. Анализы подтвердили редкое расстройство – альдостеронизм. Генсеку назначили препарат, позволивший нормализовалось артериальное давление, улучшить работу сердца. Вопрос об инвалидности был снят.
И все же Юрий Андропов из-за тяжёлой болезни почек руководил государством всего год и три месяца. Он обладал острым умом и прекрасной памятью, но указания и распоряжения чаще всего писал из больницы. Андропов рассчитывал пробыть у руля 6 лет, но получилось иначе. В феврале 1984 года он умер. Но кремлевская медицина подарила ему не меньше 15 лет жизни.
Преемник Андропова Константин Черненко стал генеральным секретарем ЦК уже тяжело больным – он не появлялся на мероприятиях, письменные распоряжения в Кремль часто посылал из дома или из больницы.
У Черненко была эмфизема легких, вызывавшая одышку и ощутимо затруднявшая речь. Вдобавок в 1983 году он тяжело отравился копченой рыбой. Интоксикация вызвала тяжелые осложнения, и он стал практически инвалидом. Ходили даже слухи об умышленном отравлении, но это не могло быть правдой: злополучную рыбу ели все члены семьи.
В последние месяцы Черненко уже не мог ходить и по Кремлю передвигался в инвалидной коляске. Руководил страной он всего 1 год и месяц и умер в 73 года от остановки сердца. Годы правления Андропова и Черненко в народе назвали «пятилеткой пышных похорон».
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