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Картины, на которые нужно взглянуть дважды

При первом взгляде на работы этого украинского художника возникает странное чувство. Глаза видят одну картинку, а сознание вдогонку открывает другое. На эти оптические иллюзии определенно стоит взглянуть дважды.

Картины, на которые нужно взглянуть дважды


Украинский художник Олег Шупляк не перестает удивлять пользователей социальных сетей своими работами. В основном его картины – это оптические иллюзии. На фоне пасторального пейзажа буквально проявляется человеческое лицо, или же рядом с птицей на ветке «сидит» еще одна, только из листьев.

Картины, на которые нужно взглянуть дважды

Картины, на которые нужно взглянуть дважды

Придавать картинам двойной смысл художнику нравится едва ли не больше, чем заниматься обычной живописью. В работах Олега Шупляка прослеживаются элементы сюрреализма, абстракционизма, символизма.

Картины, на которые нужно взглянуть дважды

Картины, на которые нужно взглянуть дважды

Картины, на которые нужно взглянуть дважды

Картины, на которые нужно взглянуть дважды

Картины, на которые нужно взглянуть дважды

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