Релакс и очарование пространства: 8 современных идей интерьера в восточном стиле

Нескромное очарование Востока.
Как известно, восток — дело тонкое. Но почему бы не привнести чувство спокойствия в свой дом, используя нежные цветочные узоры, натуральные материалы и облегчённую мебель. В этом обзоре интересные образчики «восточного» интерьера, которые можно применить практически в каждом доме.
1. Полный релакс
Восточный декор: «Полный релакс».
Подушки золотого и небесно-синего оттенков смотрятся просто великолепно на сером диване. Мебель с правильно подобранными цветами позволяет свету «циркулировать» в комнате.
2. Тихое местечко
Восточный декор: «Тихое местечко».
Потрясающая черная проволочная мебель прекрасно сочетается с мягкими сидениями и дубовыми планками. Неужели не захочется посидеть и расслабиться с книжкой в таком «уголке покоя».
3. Дерево и керамика
Восточный декор: «Дерево и керамика».
Можно «разбавить» белые стены различным художественным декором с нежными узорами и керамикой различных форм. Для создания более натурального цвета также стоит добавить деревянные элементы декора.
4. Чайная церемония
Восточный декор: «Чайная церемония».
Почему бы не почерпнуть вдохновение из традиционных японских ритуалов. При этом стоит добавить современных штрихов в новых цветах данного сезона - охры и индиго.
5. Мягкое освещение
Восточный декор: «Мягкое освещение».
Можно создать ощущение спокойствия с помощью красиво текстурированной подвесной лампы естественного цвета. Эффект усилится, если в окружении будет использован текстиль мягких оттенков.
6. Уютная кухня
Восточный декор: «Уютная кухня».
Довольно много времени человек проводит на кухне, поэтому почему бы не сделать ее дизайн успокаивающим и приятным для глаза. В данном примере темное дерево и глянцевые шкафы бирюзового оттенка хорошо сочетаются со стульями из ротанга.
7. Контрасты в спальне
Восточный декор: «Контрасты в спальне».
Спокойный фон в спальне можно создать с помощью контрастных шаблонов в приглушенных тонах. При этом настенные светильники обеспечивают хорошую освещенность кровати.
8. Уютный уголок
Восточный декор: «Уютный уголок».
Даже самое небольшое пространство дома можно превратить в тихую зону для чтения посредством добавления простой скамейки. А идеально будет установить возле нее панель из темного дерева или хотя бы использовать обои с «деревянным» рисунком.
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