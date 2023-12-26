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Релакс и очарование пространства: 8 современных идей интерьера в восточном стиле


Нескромное очарование Востока.

Нескромное очарование Востока.

Как известно, восток — дело тонкое. Но почему бы не привнести чувство спокойствия в свой дом, используя нежные цветочные узоры, натуральные материалы и облегчённую мебель. В этом обзоре интересные образчики «восточного» интерьера, которые можно применить практически в каждом доме.

1. Полный релакс


Восточный декор: «Полный релакс».

Восточный декор: «Полный релакс».

 

Подушки золотого и небесно-синего оттенков смотрятся просто великолепно на сером диване. Мебель с правильно подобранными цветами позволяет свету «циркулировать» в комнате.

2. Тихое местечко


Восточный декор: «Тихое местечко».

Восточный декор: «Тихое местечко».

 

Потрясающая черная проволочная мебель прекрасно сочетается с мягкими сидениями и дубовыми планками. Неужели не захочется посидеть и расслабиться с книжкой в таком «уголке покоя».

3. Дерево и керамика


Восточный декор: «Дерево и керамика».

Восточный декор: «Дерево и керамика».

 

Можно «разбавить» белые стены различным художественным декором с нежными узорами и керамикой различных форм. Для создания более натурального цвета также стоит добавить деревянные элементы декора.

4. Чайная церемония


Восточный декор: «Чайная церемония».

Восточный декор: «Чайная церемония».

 

Почему бы не почерпнуть вдохновение из традиционных японских ритуалов. При этом стоит добавить современных штрихов в новых цветах данного сезона - охры и индиго.

5. Мягкое освещение


Восточный декор: «Мягкое освещение».

Восточный декор: «Мягкое освещение».

 

Можно создать ощущение спокойствия с помощью красиво текстурированной подвесной лампы естественного цвета. Эффект усилится, если в окружении будет использован текстиль мягких оттенков.

6. Уютная кухня


Восточный декор: «Уютная кухня».

Восточный декор: «Уютная кухня».

 

Довольно много времени человек проводит на кухне, поэтому почему бы не сделать ее дизайн успокаивающим и приятным для глаза. В данном примере темное дерево и глянцевые шкафы бирюзового оттенка хорошо сочетаются со стульями из ротанга.

7. Контрасты в спальне


Восточный декор: «Контрасты в спальне».

Восточный декор: «Контрасты в спальне».

 

Спокойный фон в спальне можно создать с помощью контрастных шаблонов в приглушенных тонах. При этом настенные светильники обеспечивают хорошую освещенность кровати.

8. Уютный уголок


Восточный декор: «Уютный уголок».

Восточный декор: «Уютный уголок».

 

Даже самое небольшое пространство дома можно превратить в тихую зону для чтения посредством добавления простой скамейки. А идеально будет установить возле нее панель из темного дерева или хотя бы использовать обои с «деревянным» рисунком.

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