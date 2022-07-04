Глэмпинг на белом континенте: купольные домики в Антарктиде

Купольный дом для проживания в Антарктиде.
Пока одни загорают на пляжах под палящим солнцем, другие отправляются на другой конец света, где солнце светит, но не греет. Все большую популярность набирают путешествия в Антарктиду. Туристам предлагают пожить в купольных домах, отправиться на Южный полюс и повстречаться с императорскими пингвинами.
Глэмпинг на белом континенте.
Компания White Desert осуществляет поездки на Антарктиду. Желающие отправляются из Кейптауна (ЮАР) и через пять часов прибывают на белый континент. Несмотря на вечный холод любителям глэмпинга (glamping – разновидность кемпинга с удобствами) предлагаются комфортные купольные домики, надежно защищающие отдыхающих от ветров и непогоды.
Купольный дом в Антарктиде. Место для отдыха.
Купольный дом в Антарктиде. Столовая.
Шесть домиков рассчитаны двух человек. Внутри есть все необходимое для комфортного проживания: двуспальная кровать, письменный стол, туалет с душем. В других геодезических куполах, стоящих на территории лагеря, находятся общая кухня со столовой и место для отдыха и компанейских посиделок.
Купольный дом в Антарктиде. Спальня.
Вся энергия для обслуживания домиков генерируется за счет альтернативных источников: солнца и ветра.
Купольный дом в Антарктиде. Санузел.
Помимо уютных домиков туристам предлагаются соответствующие развлечения: катания по ледяным туннелям, скалолазание, посещение научных станций и встреча с императорскими пингвинами.
Королевские пингвины на Южном полюсе.
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