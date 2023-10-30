8 особенностей работы в Японии, которые вызывают у сотрудника-иностранца недоумение

1. От сих до сих. И даже дольше

Уходить раньше шефа не принято.

Обед и время ухода с работы строго регламентированы.

2. Корпоративный дух – святое

Поход в караоке – это святое.

В некоторых компаниях есть свои девизы и речевки.

Корпоративные зарядки ещё одна часть жизни японского коллектива.

3. Консервативные правила

С начальником нужно общаться по всем правилам.

4. Зарплата – неплохая

На среднюю зарплату в Японии вполне можно жить.

5. Не уволят, но вынудят уйти

Японцы народ не прямолинейный.

Неугодный сотрудник сам поймет, что должен уйти.

6. Выходных хватает

Отпуск маленький, но выходных хватает.

7. Не проси помощи

Лучше сидеть три дня, но найти решение самостоятельно.

8. Главное – участие

Чем ты усерднее, тем тебя больше ценят.