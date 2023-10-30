8 особенностей работы в Японии, которые вызывают у сотрудника-иностранца недоумение

Существует много как страшилок, так и анекдотов по поводу работы в японских компаниях. Одно только чучело начальника, которое нужно избивать, чтобы выпустить пар, чего стоит! Или можно вспомнить расхожее мнение про японцев-трудоголиков. На самом деле некоторые шаблоны не совсем верны либо не так повсеместно распространены, как кажется иностранцам. Однако существует ряд необычных нюансов, о которых говорят практически все, кто приезжал в страну самураев и устраивался там на работу. Приведем 8 таких особенностей.
1. От сих до сих. И даже дольше
На работе в Японии принято сидеть не от звонка до звонка, а даже дольше. Если рабочий день начинается в 9 утра, все приходят в офис хотя бы в 8.50. Приходить минута в минуту считается дурным тоном – коллеги решат, что работа тебе в тягость и ты относишься к ней формально, без души. Уходить желательно тоже чуть позже. Если рабочий день официально закончился, а начальник – на месте, покидать рабочее место нельзя. Сразу несколько иностранцев, работающих в японских компаниях, делились в соцсетях, что в офисе у них есть часы с кукушкой, которая кукует в 9.00 и в 18.00. Правило гласит: приходить нужно «до кукушки», уходить – «после кукушки».
Уходить раньше шефа не принято.
Обед же в компаниях – строго с 12.00 до 13.00, впрочем, возвращаться с него точно в час тоже не принято. Желательно – в 12.30-12.40.
Обед и время ухода с работы строго регламентированы.
2. Корпоративный дух – святое
Быть частью коллектива для японского сотрудника святая обязанность. В некоторых компаниях по утрам перед началом работы сотрудники даже зачитывают философские изречения или девизы на каждый день. Все хором.
Поход в караоке – это святое.
Если же босс объявил, что после рабочего дня весь отдел идет вместе с ним в суши-бар или петь в караоке, а в выходной предлагает посетить бейсбольный матч, отказаться нельзя. Даже если дома у тебя маленькие дети. Стоит хоть один раз «проигнорировать коллектив» – и в компании к тебе уже будут относиться с недоверием, считая, что ты мутная личность, темная лошадка.
В некоторых компаниях есть свои девизы и речевки.
Корпоративные зарядки ещё одна часть жизни японского коллектива.
3. Консервативные правила
Есть, конечно, в Японии европеизированные компании, где сотрудникам (особенно иностранцам) и поблажки делают, разрешая чуть раньше уйти с работы, и отношения – демократичнее, но их единицы. В основном же это очень рафинированные конторы, где пользуются одними и теми же «проверенными» справочниками и программами и порой даже требуют от сотрудников записывать все не на компьютере, а от руки. Обращаться к начальнику полагается по всей форме и подходить к нему нужно с определенной стороны, соблюдая субординацию.
С начальником нужно общаться по всем правилам.
Ну а деловые письма практически во всех японских компаниях принято писать, соблюдая жуткий формализм. Сначала – десяток дежурных вступительных предложений, затем (буквально в двух словах) – суть дела, а в конце – снова целый абзац из дежурных слов. В общем, докопаться до главного в таком письме не так просто.
4. Зарплата – неплохая
Если сотрудник получает, к примеру, 9 миллионов йен в год (около 5 млн. рублей), то от этой суммы нужно вычесть примерно 30%. Это налог, и чем выше зарплата, тем он у работника больше. Кстати, во многих компаниях сотрудникам оплачивают проезд от дома до работы и обратно – даже если сотрудник живет за городом и ездит в офис на скоростном поезде. В целом же средней зарплаты хватит и на продукты, и на одежду, и на кофе. и на съемное жилье.
На среднюю зарплату в Японии вполне можно жить.
5. Не уволят, но вынудят уйти
Японцы народ не прямолинейный, они любят говорить намеками и аллегориями. Поэтому босс никогда не скажет напрямую подчиненному, что тот работает плохо и его увольняют. Начальник будет устраивать ему долгие беседы, в которых будет всячески намекать, что такой формат работы не для него, что ему нужно подыскать что-то для себя более удобное и так далее.
Японцы народ не прямолинейный.
Если подчиненный не поймет намека (иностранцы, в отличие от японцев, действительно могут не уловить иронии), ему создадут такие условия, при которых ты сам поймешь, что ты не нужен. Например, будут давать подчеркнуто бесполезные задания.
Неугодный сотрудник сам поймет, что должен уйти.
6. Выходных хватает
Отпуск у начинающих японских сотрудников – всего 10 дней в году (его начисляют после года работы в компании). Со временем, по мере увеличения стажа, он постепенно увеличивается. Если учитывать, что иностранец вряд ли будет работать в Японии 10-15 лет, в целом получается немного. Впрочем, маленький отпуск компенсируется выходными в честь государственных праздников, которых в Японии достаточно.
Отпуск маленький, но выходных хватает.
7. Не проси помощи
Если на работе ты что-то не понимаешь или тебе просто нужна помощь, в Японии не принято обращаться к коллегам. Это дурной тон. Поэтому очень часто бывает, что сотрудник бьется три дня над какой-то задачей, чтобы дойти до решения сам, а между тем спроси он товарища, сидящего за соседним столом и обладающего необходимыми знаниями – справился бы за час.
Лучше сидеть три дня, но найти решение самостоятельно.
8. Главное – участие
В японских компаниях вообще принято как можно активнее демонстрировать окружающим, какой ты старательный и усидчивый. Результат работы, конечно, очень важен, но если босс видит особое рвение, он может закрыть глаза на слабые показатели. Не получилось – не беда. Главное – что ты старался изо всех сил и очень переживал за общее дело. Такому сотруднику могут даже выписать премию.
Чем ты усерднее, тем тебя больше ценят.
Текст: Анна Белова
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