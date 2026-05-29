Как навести порядок в кухонных шкафах надолго: 4 простых шага

Порой, кухня становится местом скопления множества мелких предметов, о существовании которых вы даже не подозреваете. Это приводит к тому, что свободной площади для продуктов, посуды и прочих кухонных принадлежностей попросту не хватает. Novate.ru рассказывает, как раз и навсегда навести порядок в кухонных шкафах всего за несколько шагов.
Почему уборку важно проводить вовремя?
Своевременная уборка - экономия времени и денег. / Фото: Zen.yandex.ru
• Экономия денег – нередко случаются ситуации, когда вы покупаете пятый пластиковый контейнер лишь потому, что не помните о существовании четырех предыдущих. После наведения порядка вы всегда будете знать, что, где у вас лежит и в каких количествах.
• Экономия времени – вам больше не придется тратить по полчаса на поиск мерного стакана или формочек для кексов. Это существенно ускорит и упростит процесс готовки.
• Удобство – члены семьи будут точно знать, где лежит сито, сковорода или маленькая кастрюля, а значит не станут задавать множество вопросов по этому поводу. Кроме того, так будет намного проще убираться, ведь каждая вещь приобретет свое место.
Шаг 1: Достаем все из шкафов
В начале уборки важно освободить все шкафы. / Фото: Cbpp.org
Для начала необходимо освободить все кухонные шкафы. Чтобы вам было удобнее, подготовьте три пакета или контейнера: в один из них складывайте мусор, в другой – вещи, которые получится отдать знакомым или продать, в третий – нужные кухонные принадлежности, которыми вы планируете пользоваться в дальнейшем. Помните – на кухне должна остаться только необходимая вам посуду и аксессуары. Всем остальным предметам не место в комнате, они лишь будут создавать хаос и беспорядок.
Шаг 2: Занимаемся сортировкой
На каждой полке должна находиться определенная категория продуктов. / Фото: inmyroom.ru
Прежде, чем складывать вещи обратно в кухонные шкафчики, хорошо продумайте логику хранения (это поможет в будущем быстро находить необходимые предметы). Вот несколько полезных советов:
• Кладите вещи там, где чаще всего ими пользуетесь – чтобы не приходилось бежать за подсолнечным маслом на другой конец кухни, поставьте его рядом с плитой. Тоже самое касается соли, перца и прочих специй – если вы постоянно добавляете их в своих блюда, то они всегда должны быть под рукой. А если не хотите каждый раз доставать с верхней полки печенье для детей, положите их на нижнюю, чтобы малыши могли брать его самостоятельно (правда, в этом случае придется выстраивать отношения на доверии, полагаться на их честность и надеяться, что дети не съедят все лакомства за раз).
• Складывайте еду и посуду в разные шкафчики – установите для себя логику хранения, чтобы вы четко знали, где что хранится. Например, продукты (хлеб, крупы, чай) можно положить в левый шкаф, а тарелки, кастрюли и прочую посуду – в правый. Или еду расположить на верхней полке, а кухонные принадлежности – на нижней. Если кухня не отличается большими габаритами и в комнате стоит только один шкаф, выделите внутри него отдельные секции для хранения.
• Разделите предметы на категории – в этом случае существует масса вариантов решения проблемы: например, в одном шкафчике верхнюю полку могут занимать крупы, среднюю – чай, кофе и прочие напитки, а нижнюю – мука, сахар, соль, сода. Или сверху можно положить редко используемые продукты, а снизу те, которые часто используете в процессе готовки. Что касается посуды, то ее эффективно сортировать по цвету, материалу, предназначению – как будет удобно. После того, как вы определитесь с подходящими категориями, ничто не сможет нарушить порядок в вашем шкафу.
В одном шкафчике может храниться исключительно посуда. / Фото: Soveti-po-remontu.ru
• Выделите полку для предметов, которыми пользуетесь ежедневно – среди них могут быть любимые тарелки, кружки, подносы, на которых вы привыкли подавать завтрак, обед и ужин. Эту посуду нужно всегда нужно держать под рукой. А вот бокалы для вина или шампанского, из которых вы пьете только по праздникам, можно убрать на самую верхнюю полку, чтобы они не маячили перед глазами.
• Будьте аккуратны – постарайтесь расположить предметы таким образом, чтобы они были на виду, и вы без проблем могли достать нужную вещь. Самый оптимальный способ хранения тарелок – по размеру: складывайте самые крупные снизу, и дальше в порядке убывания.
• Не пытайтесь разместить все в одном шкафу – вряд ли вы сможете поддерживать порядок, если полки будут полностью забиты. Переложите часть предметов в ящики, например.
Шаг 3: Раскладываем все по местам
Кастрюли удобно хранить на нижних полках. / Фото: Twitter.com
Что должно храниться в верхних шкафах?
• Еда – определитесь с продуктами, которые необходимы для ежедневной готовки (приправы, крупы, масла, соусы), и сгруппируйте их в шкафах над рабочей поверхностью, чтобы они всегда находились под рукой.
• Тарелки и кружки – удобнее всего хранить посуду, которой вы часто пользуетесь, над сушилкой, либо посудомоечной машиной. Так вам не придется после мытья нести чашки через всю кухню, чтобы поставить их на место.
• Контейнеры – спросите себя, где вы обычно сортируете продукты или разбираете покупки из магазина. Вот над этой рабочей поверхностью нужно хранить контейнеры.
• Поваренные книги – если вы предпочитаете пользоваться рецептами из кулинарных книг, а не из интернета, выделите для литературы специальную полку, можно над рабочей поверхностью. Еще один вариант – купить или смастерить деревянную коробку, и складывать их туда. Это не только функционально, но и очень красиво.
Что хранить в нижних шкафах?
В нижнем шкафу удобно хранить бытовую технику. / Фото: Pinterest.fr
• Бытовую технику – тостер, блендер, миксер, кофеварку и прочие предметы лучше хранить на нижних полках – оттуда их удобнее доставать во время приготовления блюд. Что касается техники, которой вы пользуетесь каждый день (например, электрочайник), то ее можно перенести непосредственно на столешницу.
• Кастрюли, сковороды, противни – чтобы на полке поместилось много посуды, храните сковороды вертикально и сбоку – так они займут минимум пространства. Этот же совет касается и крышек. Кстати, для них можно купить специальный контейнер или расположить на дверце шкафчика рейлинг.
• Чаши, миски, разделочные доски – удобнее всего хранить их около раковины либо посудомоечной машины.
• Чистящие средства – первое правило – бытовой химии нельзя находиться рядом с посудой и едой. Будет лучше, если вы расположите ее в нише под раковиной, предварительно организовав там место для хранения.
Шаг 4: Следим за порядком
Важно соблюдать порядок во всех шкафах. / Фото: Pinterest.pt
После того, как вы все расставили по своим местам, остается лишь договориться с членами семьи о поддержании порядка. Если вы не запомнили, что и где лежит, напишите перечень на листке бумаги и повесьте на холодильник, чтобы ничего не забыть.
Во время уборки обязательно проверяйте, все ли предметы лежат на своих местах. Согласитесь, гораздо проще время от времени исправлять недочеты, чем каждый месяц наводить прядок в кухонных шкафах с нуля.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии