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Чем подкормить комнатные растения

Практически в каждой квартире или доме есть цветы. Их заводят для того, чтобы радоваться цветению и яркой зелени. Но, чтобы растение чувствовало и выглядело хорошо, ему необходимо обеспечить комфортные условия. В частности это касается подкормки.
Весной и летом — чаще, осенью и зимой — реже, но любой цветок необходимо поливать удобрениями. Отличные результаты даёт подкормка составленная самостоятельно из самых доступных компонентов.

Чем подкормить комнатные растения
В удобную для вас ёмкость налейте 3 литра отстоянной воды.
Чем подкормить комнатные растения
1/4 чайной ложки борной кислоты растворяем в небольшом количестве горячей воды.

Чем подкормить комнатные растения
Набираем на кончик чайной ложки марганцовку и ссыпаем сразу в ведро с водой. Также непосредственно в воду нужно добавить 3-5 капель йода. Теперь в воду выливаем растворившуюся за это время борную кислоту. Все ингредиенты тщательно перемешиваем. Удобрение готово!
Чем подкормить комнатные растения
Сначала слегка полейте растения простой отстоянной водой, а, когда вся вода хорошо пропитает землю, можно обрабатывать цветок удобрением. Не забывайте, что осенние и особенно зимние подкормки должны быть редкими — достаточно одно раза в месяц, а весной и летом баловать цветы питательной смесью можно каждые пару недель.
Чем подкормить комнатные растения
Подробнее об удобрении и его действии на цветы — в видео ниже.



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Растенияподкормка
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