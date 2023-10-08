5 бань, которые наглядно демонстрируют, что и они могут быть архитектурным шедевром

Баня - это гигиенический феномен, известный на отечественных просторах уже более тысячи лет. И зачастую их и строят и представляют деревянными постройками без каких-либо инженерных излишеств. Вот только так было не всегда: оказалось, что даже место для мытья могут возвести как изысканное архитектурное сооружение не только в древнем Риме, но и в дореволюционные времена в Российской империи, а некоторые из них неплохо сохранились до наших дней. Вашему вниманию «пятёрка» образцов зданий бань, которые наглядно демонстрируют, что и они могут быть архитектурным шедевром.
1. Холодная баня в Царском Селе
Холодная баня также известная как Агатовые комнаты. /Фото: ariananadia.livejournal.com
Так называемая Холодная баня, расположенная в Царском Селе, была построена специально для императрицы Екатерины II Великой шотландским архитектором Чарлз Камерон — автором книги «Термы римлян». Задумку, которая была воплощена в жизнь, принадлежала самой правительнице: она пожелала иметь в своей резиденции «проект античного дома, распланированного как в древности», потому и пригласила в Российскую империю «великого рисовальщика» Камерона, который специализировался на такой архитектуре. В результате, в Царском Селе к 1794 году был возведён полноценный ансамбль, выполненный в духе классицизма: через Висячий сад императрица прямиком из своих покоев могла пройти к Холодной бане, потом прогуляться вдоль колоннады Камероновой галереи, а при желанию по Пандусу спуститься в парк.
Вход в бани из Висячих садов. /Фото: wikipedia.org
Термы для российской самодержицы создавались, опираясь на прообраз римских бань IV столетия нашей эры. На нижнем этаже Камерон устроил Купальный зал, центральным элементом которого был оловянным бассейн. На том же уровне располагалась традиционная русская баня, причём пар в неё подавался за счёт раскалённых 250 пушечных ядер, которые поливались водой, а также ванная комната, и даже массажный Угловой кабинет. Отдыхальная комната была украшена белым мраморным камином. На втором этаже были расположены рабочие кабинеты, библиотека и Большой зал. Императрица лично отдала поручения относительно отделки верхнего яруса. Выбор пал на минералы — по данным редакции Novate.ru, на всё убранство Холодной бани понадобилось 25 тонн мрамора и разноцветной яшмы.
Интерьеры Холодной бани. /Фото: idei.club
Самое поразительное, что сама Екатерина Великая оказалась не сильно довольна видом завершённого банного комплекса. Своему секретарю Александру Храповицкому она написала весьма критические замечания относительно Холодной бани: «Странно, что все строение для бани строено, а баня вышла худая, мыться в ней нельзя». И пользовалась ею не так часто - согласно сохранившимся источникам, императрица обычно отдавала предпочтение Верхней и Нижней ваннам, расположенным у Квадратных прудов.
Купальный зал, 1911 год. /Фото: ariananadia.livejournal.com
Зато Холодную баню, как бы странно это ни звучало, облюбовали почти полтора столетия спустя её соотечественники по месту рождения. Оказывается, в годы Великой Отечественной войны, когда Царское село оказалось в оккупации, немцы не придумали ничего лучше, чем организовать в здании казино и офицерский клуб. А напоследок, уже отступая, выломали яшму со стен второго этажа. Холодная баня была восстановлена в 1947–1948 годах, а вот яшмовой отделке повезло намного меньше - полностью отреставрировать его смогли только к 2013 году.
2. Сандуны в Москве
Фасад здания знаменитых московских бань. /Фото: um.mos.ru
Московские Сандуны носят статус самой известной баней столицы. А найти их можно на углу Неглинной улицы и Сандуновского переулка. Строительство бани закончилось в 1808 году. А вот предыстория её появления не менее интересна: её владельцами оказались актеры придворного театра Сила Сандунов и Елизавета Уранова, которых поженила лично императрица Екатерина II. В качестве подарка она молодожёнам преподнесла бриллианты, и именно их они использовали, чтобы приобрести участок земли в районе реки Неглинной. А возведённые ими бани быстро прославились на всю Российскую империю.
Парилась в Сандунах вся Москва. /Фото: russian7.ru
Как вспоминал Владимир Гиляровский: «В них так и хлынула Москва, особенно в мужское и женское «дворянское» отделение, устроенное с неслыханными до этого в Москве удобствами: с раздевальной зеркальной залой, с чистыми простынями на мягких диванах, вышколенной прислугой, опытными банщиками и банщицами. <…> В этих банях перебывала и грибоедовская, и пушкинская Москва, та, которая собиралась в салоне Зинаиды Волконской и в Английском клубе».
Бассейн Сандунов. /Фото: russian7.ru
Бани выжили с сохранили свой внешний облик даже после пожаров в Москве во время Отечественной войны 1812 года. С этим периодом в истории России связана легенда, что в Сандунах успел попариться лично Наполеон Бонапарт. И даже при том, что после смерти первого владельца Силы Сандунова баня неоднократно меняла хозяев, назначение её, равно как и популярность, меньше не стала. Новая страница в истории Сандунов случилась в 1881 году, когда ими стала владеть меценатка Вера Фирсанова. Вместо со своим супругом она изучила иностранный банный опыт, после чего был приглашён архитектор Борис Фрейденберг, который к 1896 году перестроил комплекс по тогдашней моде.
Внутренние помещения Сандуновских бань. /Фото: magazin-put.livejournal.com
Архитектурные решения банного комплекса действительно поражает. Экстерьер представляет собой эклектичный миниатюрный дворец, в котором сочетаются элементы готики, Возрождения, рококо, классицизма и даже промышленной архитектуры. Интерьер отличается роскошными интерьерами с отделкой из итальянского мрамора, английского фарфора и швейцарской плитки. Самые известные элементы комплекса - это мавританский дворик, готический зал и римские термы. Интерес представляют и инженерные решения: так, вода в бани поступает по отдельному водопроводу от Бабьегорской плотины, а светом их питает собственная электростанция.
Здание станции, которая питала бани. /Фото: wikipedia.org
Но помимо мест для дворян было и простонародное отделение - туда пускали за плату в пять копеек. А среди посетителей дворянских номеров были градоначальник Владимир Долгоруков, писатель Антон Чехов, актёр Иван Григоровский и композитор Сергей Рахманинов. Побывал там и певец Федор Шаляпин, который именовал Сандуны не иначе как «царь-бани». Впрочем, поклонники его таланта увидеть его в парильне не могли, так как он специально резервировал посещение в санитарные дни. А от Владимира Маяковского осталась в банном комплексе настоящая реликвия - скамейка, которая использовалась им одним. Её можно увидеть и сегодня, различив по надписи: «Здесь мылся Человек, шагающий в ногу со временем».
3. Девичья баня в Дербенте
Старинная восточная баня. /Фото: welcomedagestan.ru
Девичья баня является одной из жемчужин исторической части Дербента — древнейшего города на территории России. Она расположена поблизости со старейшей в государстве Джума-мечети. По утверждению историков, Девичья баня была построена в XIX столетии под землей — по аналогии со старыми восточными банями. Вниз вела каменная лестница, а надземная часть комплекса представляет собой купольный свод с отверстием, сквозь которое обеспечивалось естественное освещение, проникающее в зал с бассейном по центру.
Только для незамужних девушек. /Фото: welcomedagestan.ru
Своё название - «Девичья» - баня получила исходя из своего прямого назначения: там имели право мыться исключительно незамужние девушки. Кроме того, комплекс был и местом организации торжеств — например, накануне свадьбы именно в банях проводили церемонию купания невесты с использованием ароматных масел и благовоний, который можно считать символическим девичником: во время этого обряда невеста проходила процесс очищения от прошлой жизни. А по завершению обряда девушки нарядно одевались, пили шербет и распевали ритуальные песни.
Девушки в бане готовились к свадьбе. /Фото: pavlov.ru
Домой невесту провожали так, чтобы закрыть от любопытных взоров: над её головой поднималась красная ткань, а саму девушку окружали со всех сторон другие участницы ритуала живым коридором. Это делалось для того, чтобы первым мужчиной, который увидит её после церемонии очищения, должен быть стать её муж. К слову обряд купания был последним посещением Девичьей бани: после свадьбы девушка имела право мыться только женской бане, которая располагалась по соседству.
Мыльные принадлежности в экспозиции музея на территории бани. /Фото: welcomedagestan.ru
История эксплуатации Девичьей бани по прямому назначению закончилась ещё в пятидесятых годах прошлого столетия. После этого долгое время она пребывала в статусе запустения, после чего в 1992 году была проведена реставрация архитектурного комплекса. Однако как баня она уже не работает: в здании был открыт Музей культуры и быта древнего Дербента, который функционирует и сегодня: там находится выставка старинных женских костюмов и украшений, посуды, ковров и, само собой, банных принадлежностей.
4. Банный корпус в Петергофе
Экстерьер банного корпуса. /Фото: youtube.com
Ещё один банный комплекс, связанный с императорским периодом истории России, находится в Петергофе. Речь идёт о корпусе, построенном у восточного флигеля дворца Монплезир. Интерес этого места состоит в том, что именно там ранее размещалась первая императорская баня в Российской империи. Она имела вид деревянной мыльни, которую на берегу Финского залива приказал построить Пётр I в 1722 году. Известно, что там император не только парился, но и оздоравливался - пускал кровь и принимал мокриц и толченых червей в качестве лекарства.
Первым на этом месте парился Пётр Великий. /Фото: peterhofmuseum.ru
Первая императорская мыльня была разобрана во время правления Елизаветы Петровны. Позднее, в 1748 году на этом месте построили новый комплекс: при деревянном экстерьере внутри он отличался довольно роскошной отделкой. Императрица Екатерина II в 1770-е годы распорядилась устроить в бане восьмигранный бассейн с подъемным дном. Суть такой инженерной задумки состояла в том, чтобы из Финского залива туда поступала морская вода, а из фонтана, увенчанного оловянной скульптурой «Мужичок с волынкой» авторства Алессандро Мартелли заливалась пресная.
Интерьеры банного корпуса, современный вид. /Фото: peterhofmuseum.ru
Новый этап в истории этого места начался в 1800 году, когда деревянная мыльня была перестроена в каменную по проекту Джакомо Кваренги. Тогда же изменился и вышеупомянутый фонтан: вместо «Мужичка» в бассейне появилась золотая колонна с шаром, из которого брызгала 101 дугообразная струя и фонтан-шутиха, параллельно 164 вертикальные струи ударяли посетителей снизу. Семнадцать лет спустя баня подверглась капитальному ремонту, после чего туда получили возможность приходить мыться не только члены двора, но и не настолько близкие к свите люди. Потому баня получила новое название - «Мыльня для кавалеров и фрейлин».
Фонтан работает и сегодня. /Фото: peterhofmuseum.ru
Ещё полвека спустя, в 1865–1866 годах флигель Мыльни снова задумали перестроить. Автором нового проекта стал архитектор Эдуард Ган, который возвёл Банный корпус специально для супруги императора Александра II Марии Александровны, которая страдала от болезней легких, а потом нуждалась в регулярных водолечебных процедурах, популярных в Европе. В результате этих трансформаций там появились Паровая, Холодная ванна с душем, который красиво замаскирован под люстру с гроздьями винограда и цветами вьюнка, а также Теплая ванна с минеральными водами. Все эти здания стали в итоге большим музейным комплексом «Банный корпус», ставшим частью Государственного музея-заповедника «Петергоф».
5. Круглые бани в Санкт-Петербурге
Баня - памятник советского конструктивизма. /Фото: wikipedia.org
Кажется, что архитектурные излишки и красоты в банях были присущи только дореволюционным временам, однако и в советские годы нашлось место подобному проекту. Речь идёт о Круглых банях в Северной столице, которые были созданы ленинградским архитектором Александром Никольским и его помощниками — Владимиром Гальпериным, Николаем Демковым, Александром Крестиным.
Бассейн Круглых бань. /Фото: batbani.ru
В середине двадцатых годов прошлого столетия команда специалистов начала работу над банями, которые должны быть выполнены в стиле конструктивизма. И этот первый стройпроект в результате оказался самым долговечным — Круглые бани в районе Лесной работают по сей день. К слову, место было выбрано также не случайно: ещё в имперский период на этом месте современной площади Мужества в Лесном сходилось несколько улиц и также работали бани, построенные в 1882 году архитектором Павлом Сюзором.
С советского периода здание практически не изменилось. /Фото: vsaunu.ru
А вот наступление советской эпохи повлекло изменения не только в политической и идеологической составляющей, но и даже в концепте банных комплексов — по задумке большевиков, там необходимо было не только мыться, но также заниматься спортом и общим оздоровлением организма. Поэтому перед Никольским стояла довольно амбициозная задача: его проект напоминал двухэтажную летающую тарелку в стиле супрематизма. По контуру здания-кольца располагались банные помещения, а по центру — бассейн под стеклянным куполом.
Турецкий хамам в круглых банях тоже есть. /Фото: batbani.ru
Кроме того, согласно первоначальному проекту, баню должен был окружать сад, а на крыше планировался солярий. Однако в результате реализовали только упрощенную версию комплекса, с целью более экономичной эксплуатации. Впрочем, никакие изменения не помешали работе «Бане-шайбе», как прозвали её местные жители. Более того, она работала даже в годы Великой Отечественной войны, а закрыта она была только в период с осени 1941 года по апрель 1942-го — из-за того, что в блокадном Ленинграде случались перебои с электричеством, водой и топливом. Сегодня доступ в неё открыт всем желающим, а среди ассортимента услуг есть не только русская парной, но и турецкий хаммам, а также бассейн под открытым небом.
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