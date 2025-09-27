Что представляло из себя первое и последнее промысловое ружье-болтовик из СССР

Оттепель, Карибский кризис, кузькина мать, целина, кукуруза и отчаянные попытки советского руководства найти новые статьи экспорта. На дворе в самом разгаре была хрущевская эпоха, когда Тульский оружейный завод предложил конструкцию первого и последнего гладкоствольного промыслового ружья со скользящим затвором.
В СССР охоту любили. |Фото: fb.ru.
После Второй мировой войны вернувшаяся к мирной жизни советская экономика вспомнила о такой виде хозяйства, как промысел пушного зверя. Полностью о нем не забывали никогда. Однако по известным причинам с новой силой за промысел мехов и шкур смогли взяться только к концу 1950-х годов. На тот момент в СССР уже производилось несколько охотничьих ружей, конструкция которых уходила корнями к оружию еще начала XX, а то и конца XIX века. Охотникам-промысловикам требовался новый надежный инструмент.
Новое ружье было сделано в 1958 году. |Фото: hunting.ru.
В 1958 году на заводе в Ижевске начали выпускать недорогое комбинированное пуле-дробовое ружье ИЖ-56 «Белка». На предприятии в Туле тем временем выпустили целую серию малокалиберных винтовок со скользящим затвором, а также малокалиберную самозарядную охотничью винтовку ТОЗ-21. При этом доступной широкому кругу охотников промысловой магазинной винтовки небольшого калибра в стране все еще не было.
Хорошее ружье и выпускается до сих пор. |Фото: guns.allzip.org.
К концу 1960-го советский конструктор Ю.И. Березин, трудившийся в кабинетах ЦКИБ СОО при Тульском оружейном заводе, почти завершил работу над первым гладкоствольным охотничьим ружьем со скользящим затвором и магазинной перезарядкой. Им стало то самое МЦ-20. Первые модели промыслового ружья неизменно выпускались в пластиковой ложе.
Главный болт советского союза. ¦Фото: popgun.ru.
Ружье со скользящим затвором было выпущено под 20 калибр. В дальнейшем ассортимент МЦ-20 был также дополнен 28 и 32 калибрами в 1981 году. Только серийных вариантов ружья в свет вышло около десятка. При массе МЦ-20 в 2.8 кг без боеприпасов, длина оружия составляла 1 150 мм. Боепитание осуществлялось от коробчатых магазинов на 2 или 4 патрона. В 1980-е годы также появилась модель МЦ-20-04, которая отличалась складным прикладом и укороченным стволом.
