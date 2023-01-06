Как наклон земной оси заставил человечество расселиться по всему миру

Компьютерная симуляция

Официальная интернет-страничка CCSM3 (The Community Climate System Model Version 3), которая находится в свободном доступе.

Климат, осадки и растительность

Моделирование количества осадков в период 50-30 тыс. лет назад (слева). Справа - моделирование растительного покрова в разные периоды от 125 тыс. лет назад до настоящего времени.

Как похолодание заставило людей расселяться

В период с 70 по 15 тыс. лет назад земные ледники постепенно увеличивались, а в экваториальном регионе климат становился более сухим.

Вслед за зимними осадками

Климат вынудил homo sapiens мигрировать из экваториального региона ближе к полюсам.

Исследования продолжаются

Схема расселения homo sapiens из Африки в Европу, Азию и Австралию. / Источник: twitter.com