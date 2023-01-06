Как наклон земной оси заставил человечество расселиться по всему миру

Развитие человеческой цивилизации всегда напрямую зависело от климатических изменений на планете. Первобытные люди сначала мигрировали за стадами животных, обеспечивающих их едой и одеждой, однако впоследствии племена оседали в дельтах рек и на плодородных землях предгорий. Именно климат, на формирование которого влияет наклон планетарной оси вращения, помог человечеству расселиться практически по всей Земле.
Компьютерная симуляция
Международная команда исследователей в целях изучения климатических изменений создала их компьютерную модель за последние 140 тысяч лет. Данная симуляция, которая была названа CCSM3 (The Community Climate System Model Version 3) и находится, кстати, в свободном доступе, позволила ученым изучить этапы и темпы расселения людей по планете.
Официальная интернет-страничка CCSM3 (The Community Climate System Model Version 3), которая находится в свободном доступе.
Само же исследование проходило следующим образом. Ученые загрузили в компьютерную модель все известные науке данные за 140 000 лет об изменении орбиты Земли, наклона ее оси, газового состава атмосферы планеты, площади ледников на ее полюсах и ряд других факторов, которые напрямую влияют на климат. На основе этих данных программа воссоздала симуляцию того, как на протяжении этого времени изменялась температура, а также количество осадков в Африке, на Аравийском полуострове и в Средиземноморском регионе.
Климат, осадки и растительность
Данные результаты помогли исследователям определить количество растительности в отдельные временные отрезки в разных регионах. В итоге было установлено, что практически все данные, полученные с помощью компьютерной симуляции, совпали со свидетельствами о древнем климате в те же периоды и в тех же регионах, которые известны из других наук.
Моделирование количества осадков в период 50-30 тыс. лет назад (слева). Справа - моделирование растительного покрова в разные периоды от 125 тыс. лет назад до настоящего времени.
Компьютерное моделирование показало, что примерно 125 тысяч лет назад ось вращения Земли была расположена под таким углом, что северное полушарие планеты зимой максимально удалялось от Солнца, а летом, наоборот, максимально приближалось к светилу. Как следствие в тот период на Аравийском полуострове и в современной африканской пустыне Сахара осадков в летнее время было намного больше, чем сейчас. А это значит, что 125 000 лет назад эти регионы, являющиеся сегодня пустынными, были покрыты густой растительностью.
Как похолодание заставило людей расселяться
Примерно 70 тысяч лет назад ось вращения Земли изменила свой угол, что стало началом новой «климатической эпохи» в истории планеты. Однако эти изменения не были стремительными. На протяжении 55 тысяч лет в земной атмосфере постепенно сокращалось количество парниковых газов. Шапки ледников на полюсах стали увеличиваться, что привело к глобальному похолоданию и существенному уменьшению количества осадков в экваториальном регионе.
В период с 70 по 15 тыс. лет назад земные ледники постепенно увеличивались, а в экваториальном регионе климат становился более сухим.
Такие изменения климата не могли не отразиться на растительности. Количество лесов на экваторе стало стремительно сокращаться. Ученые считают, что именно это в итоге заставило древних людей начать миграции в менее засушливые и более прохладные зоны ближе к полюсам, где растительность была в изобилии. Ведь там, где больше растений – там больше животных, на которых первобытные люди в то время охотились.
Вслед за зимними осадками
В то время, когда в экваториальном регионе летние периоды становились более засушливыми – на Ближнем Востоке и в Средиземноморье все больше осадков стало выпадать зимой. Примерно 60 тысяч лет назад началась самая масштабная миграция homo sapiens из Африки в Евразию. И хотя попытки переселиться наши предки предпринимали и до этого, все же данная экспансия стала ключевой.
Климат вынудил homo sapiens мигрировать из экваториального региона ближе к полюсам.
Результатом расселения «человека разумного» по Ближневосточному региону, Аравийскому полуострову, Средиземноморью и далее на Север стало постепенное исчезновение других видов людей, которые жили на этих территориях до прихода homo sapiens. Но на этом предки современного человека не остановились, отправив к ископаемым несколько десятков видов животных (шерстистых носорогов, мамонтов, пещерных медведей и др.).
Исследования продолжаются
Разработчики компьютерного моделирования и авторы исследования пока объективны – их модель временного изменения климатических условий на планете вряд ли можно назвать идеальной. Некоторые результаты для отдельных регионов и временных периодов не очень совпадали с реальными. В настоящее время ученые заняты совершенствованием симуляции CCSM3 и адаптацией ее к новым, более мощным (а значит и более точным) компьютерам.
Как бы там ни было, практически все исследователи все же сходятся во мнении, что изменения климата существенно повлияли на миграции ранних людей. Нельзя утверждать, что колебания оси вращения Земли были единственной причиной расселения homo sapiens по планете, однако со всей уверенностью можно сказать, что они точно на него повлияли.
Схема расселения homo sapiens из Африки в Европу, Азию и Австралию. / Источник: twitter.com
Примерно в то же время, когда первобытные люди начали мигрировать в Евразию, коренные ее жители – неандертальцы – продолжали осваивать северные просторы континента. Можно только предполагать, насколько трудной была эта экспансия в регионы с вечной мерзлотой, длительными и холодными зимами и короткими летними сезонами.
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