«Пятёрка» автомобилей, которые оказались слишком инновационными для своего времени

1. Oldsmobile Jetfire

Авто с турбированным двигателем, которого в других машинах тогда не было. /Фото: autocar.co.uk

2. Aston Martin Lagonda

Внешний вид салона автомобиля 1982 года выпуска. /Фото: pinterest.de

3. Lamborghini Miura

Трудно поверить, что такому дизайну авто уже полвека. /Фото: artebellum.com

4. Jensen FF

Первый полноприводный серийный автомобиль. /Фото: reezocar.com

5. Honda Accord

В этой не самой запоминающейся машине был встроен прародитель навигатора. /Фото: jalopnik.com