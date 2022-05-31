Изобретательные ню фотографии от немецкого фотографа Гюнтера Кнопа

В чёрно-белых фотографиях Гюнтера Кнопа обнажённое женское тело становится абстрактной композицией. Гюнтер Кноп не хотел фотографировать девушек модельной внешности, его больше интересовали обычные жительницы Нью-Йорка.







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Двадцать пять лет назад фотограф Гюнтер Кноп (Guenter Knop) покинул Германию и перебрался в Нью-Йорк. За океан его привело предложение о сотрудничестве от всемирно известного арт-директора Генри Вольфа, который работал с Esquire, Harper’s Bazaar и Show Magazine. Их плодотворный синергизм продлился восемь лет, затем Кноп стал независимым коммерческим фотографом, но его внимание всегда притягивали обнажённые женщины.







Фотограф говорит: «Моя цель всегда будет состоять в том, чтобы фотографировать реальных женщин ради их личного отображения и преобразования идей в произведения искусства, которые представляют женщин такими, какими они сами себя видят».



















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