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Самый лёгкий способ укоренения черенков

Даже трудно укореняющиеся растения можно развести, используя вместо покупных стимуляторов роста и гормонов обычный банан. Находящиеся в банане полезные вещества и микроэлементы способны стимулировать к образованию корней любые растения, которые можно разводить черенками.
Даже ослабленные черенки с такой подпиткой дадут мощные, жизнеспособные корни.
Самый лёгкий способ укоренения черенков
При желании у себя дома можно развести даже бугенвиллию, используя для черенкования цветущую ветку. Эта древовидная быстро разрастающаяся лиана будет радовать своим пышным цветением. А по сезону бразильскую красавицу можно переместить на балкон или использовать для украшения входной группы.
Обрезаем цветы и листья на не успевшей задеревенеть части стебля и делим его на нужное количество черенков.  Каждый надрезаем снизу, а затем зачищаем на несколько сантиметров вверх.
Самый лёгкий способ укоренения черенков
На несколько часов помещаем черенки в питательную банановую среду. Для этого, воспользовавшись острой трубочкой или ножом удаляем часть кожуры.
Самый лёгкий способ укоренения черенков
Подготавливаем емкость для черенков. При помощи палочки делаем нужное количество отверстий, извлекаем черенки из банана, не убирая приставшую к ним кашицу, пересаживаем в горшок, хорошо увлажняем землю при помощи пульверизатора, а затем помещаем под колпак из обрезанной бутыли.


Самый лёгкий способ укоренения черенков
Через 3 -4 недели черенки будут уже с листьями. На этом этапе их можно на время раскрыть и дополнительно напитать влагой.
Самый лёгкий способ укоренения черенков
Вот так выглядят наши черенки через 2 месяца. Теперь колпак им уже не понадобится.

Самый лёгкий способ укоренения черенков
Черенки имеют хорошо развитую корневую систему, они полностью готовы к высадке, при том без колпака.
Самый лёгкий способ укоренения черенков
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Черенкиукоренение
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