5 популярных исторических заблуждений, в которые по-прежнему продолжают верить

Человечество имеет историю, насчитывающую много тысяч лет, однако множество событий, её составляющих, по-прежнему окутаны завесой тайны. И всё-таки постепенно исследователи докапываются до самых разных эпизодов жизни наших предков. Вот только это совершенно не значит, что если была установлена какая-то истина, то несоответствующие ей тезисы исчезнут из обихода - увы, частенько происходит как раз наоборот.
1. Наполеон был низкорослым
Наполеона традиционно изображают коротышкой. /Фото: livejournal.com
Обычно при упоминании Наполеона Бонапарта в голове возникает образ человека сравнительно маленького роста во французской военной форме и треуголке. Собственно, именно так его обычно изображают в разного рода произведениях массовой культуры. Однако в действительности называть одного из самых значительных политических деятелей Западной Европы начала позапрошлого столетия коротышкой будет совсем неправильно.
В реальности корсиканец имел вполне средний рост. /Фото: mydiscoveries.ru
Справедливости ради, стоит отметить, что впервые слухи о небольшом росте Бонапарта стали появляться еще при жизни знаменитого корсиканца, вот только источником их послужили не реальные мнения тех, кто видел его вживую, а популярные тогда карикатуры - базируясь на образе Наполеона, представленном именно там, сформировалась сплетня, что он не возвышается над землёй больше чем 155 сантиметров. А вот если обратиться к свидетельствам людей, которые Бонапарта видели воочию, то можно отметить, что они его рост оценивали в примерно 170 сантиметров, что было вполне себе средним показателем на начало 19 века.
2. Великую Китайскую стену можно увидеть с орбиты
Столь грандиозную архитектуру, якобы, можно увидеть с орбиты. /Фото: minval.az
Довольно распространённое заблуждение, призванное лишний раз подчеркнуть колоссальные размеры Великой Китайской стены. Мол, столь значительно это сооружение древности, что её вполне можно наблюдать, даже сидя на Международной космической станции. Правда, появилось это мнение за несколько десятилетий до первого полёта человека в космос, не говоря уже о создании и выводе на орбиту МКС.
Не настолько Великая китайская стена и грандиозна. /Фото: experience.tripster.ru
Кстати, известен и автор столь распространённого, но при этом не имеющего отношение к действительности утверждения. Оказывается, что, по мнению писателя Ричарда Халлибертона, Великая Китайская стена представляет собой «единственный созданный человеком объект, который видим из космоса». И это при том, что столь смелое заявление было сделано им за год но развязывания Второй мировой войны, когда о полётах в космос могли только мечтать. Но что самое поразительное, так это то, что несмотря на многолетнюю работу космонавтов на орбите, которые давно опровергли этот миф, в него по-прежнему многие верят.
3. Клеопатра была египетского происхождения
Знаменитая правительница Египта. /Фото: proexpress.com.ua
Как бы нам не хотелось, но исторический процесс с точки зрения чистой логики объяснить получится далеко не всегда. И, в частности, это проявляется в том, что отдельные факты или события носят названия или обрастают мнениями, которых в действительности быть не должно. Ярким примером такой исторической путаницы является традиционное среди обывателей мнение, что раз уж легендарная правительница Клеопатра управляла Древним Египтом, то и родом она была оттуда.
Клеопатра, скорее, гречанка. /Фото: superkrut.ru
Чтобы опровергнуть этот миф, достаточно обратиться к родословной Клеопатры - рождена она была в Александрии в династии Птолемеев. Основателем же последних был не египтянин, а грек Птолемей І Сотер, известный также как один из военачальников Александра Македонского, который после его смерти получил статус наместника, а позднее - и правителя Египта. К слову, сохранившиеся древнеегипетские монеты, изображавшие Клеопатру в профиль, демонстрируют ряд черт, присущих именно Птолемеям, а не египтянам.
4. Знаменитый немецкий автобан - дело рук Гитлера
Инфраструктурное достижение, которое часто приписывают фюреру. /Фото: drive2.ru
Часто при стремлении сохранить объективность, люди стараются найти в любом историческом периоде не только хорошие или только плохие стороны. Вот и в случае анализа периода пребывания Адольфа Гитлера у власти в Германии, наряду со страшными репрессиями внутри страны и трагедиями, которые навлёк Третий рейх на Европу, развязав Вторую мировую войну, вспоминают также и экономические достижения этого режима, ярким примером которых частенько считают знаменитые немецкие автобаны.
Банальная пропагандистская уловка. /Фото: drive2.ru
Вот только совершенно ошибочно считать, что отличная дорожная инфраструктура является заслугой исключительно партии Гитлера. Потому что НСДАП, включив свою пропагандистскую машину на полную, банально приписали себе это достижение. Чтобы в этом увериться, достаточно изучить реальные исторические источники, которые свидетельствуют, что первые километры знаменитой германской федеральной автомагистрали были проложены примерно за десятилетие до прихода к власти Гитлера и его людей, а по состоянию на 1931 год большая часть автобанов на территории Германии уже завершили.
5. Римские императоры управляли гладиаторскими боями при помощи поднятого-опущенного большого пальца
В любом фильме про гладиаторов можно увидеть эти жесты. /Фото: bolshoyvopros.ru, livejournal.com
Трудно найти более знаменитый кинематографический штамп, связанный с гладиаторскими боями, проводимыми в Римской империи, чем практика, как именно решалась судьба конкретного бойца. Известно, что использовалась традиция применения конкретных жестов, и в фильмах их показывают как опущенный или поднятый вверх большой палец руки, который демонстрируют сохранение жизни гладиатору или его смерть после окончания боя соответственно.
Так выглядел настоящий жест императора, когда он оставлял гладиатора жить. /Фото: freepik.com
Правда, в действительности всё было не совсем так: справедливости ради, тиражируемые в массовой культуре жесты ещё древнее, чем Римская империя, однако во время гладиаторских боёв они не использовались. Там практиковалась другая система знаков: так, если император решал, что боец должен остаться в живых, он как раз прятал большой палец в кулак. В случае же, когда правитель приговаривал гладиатора к смерти, он раскрывал большой палец по отношению к собранным остальным - такой жест именовался «повернутым пальцем».
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