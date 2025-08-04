5 популярных исторических заблуждений, в которые по-прежнему продолжают верить

1. Наполеон был низкорослым

Наполеона традиционно изображают коротышкой. /Фото: livejournal.com

В реальности корсиканец имел вполне средний рост. /Фото: mydiscoveries.ru

2. Великую Китайскую стену можно увидеть с орбиты

Столь грандиозную архитектуру, якобы, можно увидеть с орбиты. /Фото: minval.az

Не настолько Великая китайская стена и грандиозна. /Фото: experience.tripster.ru

3. Клеопатра была египетского происхождения

Знаменитая правительница Египта. /Фото: proexpress.com.ua

Клеопатра, скорее, гречанка. /Фото: superkrut.ru

4. Знаменитый немецкий автобан - дело рук Гитлера

Инфраструктурное достижение, которое часто приписывают фюреру. /Фото: drive2.ru

Банальная пропагандистская уловка. /Фото: drive2.ru

5. Римские императоры управляли гладиаторскими боями при помощи поднятого-опущенного большого пальца

В любом фильме про гладиаторов можно увидеть эти жесты. /Фото: bolshoyvopros.ru, livejournal.com

Так выглядел настоящий жест императора, когда он оставлял гладиатора жить. /Фото: freepik.com