5 неожиданных перекусов, которые были популярны в Советском Союзе

1. Картофельные чипсы

Чипсы в СССР хранились недолго, но были со вкусов картошки. /Фото: ok.ru

2. Картошка фри

Тогда это был гарнир к обеду, а не завсегдатай фаст-фудов. /Фото: sb.by

3. Кукурузные палочки

В СССР тоже любили похрустеть сладенькими палочками. /Фото: vk.com

4. Суп-концентрат

Концентрат с настоящими кусочками мяса и овощей. /Фото: yaplakal.com

5. Бульонный кубик

При СССР продукт больше был похож и на бульон, и на кубик. /Фото: trendymen.ru