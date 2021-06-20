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Осколки величия: в забытых корпусах Байконура гниет и покрывается пылью бесценный проект


Осколки величия: в забытых корпусах Байконура гниет и покрывается пылью бесценный проект

Даже на излете Советского Союза закладывались и реализовывались впечатляющие проекты. От того двойне больно смотреть, как плоды вливания многомиллионных государственных дотаций с огромным техническим и научным потенциалом в наше время просто стоят и покрываются пылью, забытые всем миром в дальних ангарах космодрома. От одного взгляда на снимки щемит душу.

Когда-то это был стратегический проект. |Фото: rbth.com.

Когда-то это был стратегический проект. |Фото: rbth.com.

 

Сегодня речь пойдет вовсе не про то, как появился проект «Энергия – Буран», а о том, какая участь постигла космический корабль многоразового использования, сделанный в Советском Союзе. К сожалению, сегодня можно констатировать тот факт, что почти 2 трлн российских рублей (сумма названа в пересчете советских денег на современный курс) было фактически выброшено на воздух. Знаменитый и крайне перспективный корабль сегодня стоит в заброшенном ангаре на космодроме Байконур. Никому не нужный он и многочисленное дорогостоящее оборудование (или скорее всего остатки) покрываются уже не первый год толстыми слоями пыли, ржавеют и откровенно гниют под действием естественных факторов.
Сейчас он никому не нужен. |Фото: menstois.ru.

Сейчас он никому не нужен. |Фото: menstois.ru.

 

Интересный факт: в рамках проекта «Буран» создавались не только космические аппараты, но также специальные ангары, запасные космодромы, разнообразная спецтехника, в том числе знаменитый грузовой самолет Ан-225 «Мрия».
Отличное решение. |Фото: nastroy.net.

Отличное решение. |Фото: nastroy.net.

 

Удивительно до абсурда то, что гигантский корабль, стоящий в ангаре, не представляет никакого интереса ни для «Роскосмоса», ни даже для ФСБ России.
Охраны у ангара нет. Внутрь может пробраться любой желающий, который отважится на утомительное и весьма рисковое путешествие к космодрому и по нему. За последние годы в ангаре побывало множество «диких» туристов и путешественников, которые хотели посмотреть на легендарный корабль, который создавался как аналог «Челноку» НАСА.
Грозная машина. |Фото: trendymen.ru.

Грозная машина. |Фото: trendymen.ru.

 

Одними из первых здесь побывали «сталкеры» из России, Украины, Великобритании. Несколько лет назад в ангар проникла группа голландских туристов с целью снять репортаж. Поток «паломников» не большой, но стабильный. Кстати, посмотреть здесь действительно есть на что. Ценность представляет не только космический корабль, но и сам ангар. Все потому, что здание – это плод деятельности советского инженерного гения. Когда-то оно почти полностью изолировалось от внешнего мира. Воздушные фильтр здесь стоят такие же, как в ядерных бомбоубежищах.
Место для туристов. |Фото: davidderueda.com.

Место для туристов. |Фото: davidderueda.com.

 

К сожалению, в последние годы только Китай динамично развивает свою космическую программу. Россия и США больше ничего не делают, кроме полетов к МКС и запуска новых спутников, по большей части военного назначения. Как это не цинично прозвучит, но окончание холодной войны (многие с этим конечно поспорят) венчалось не только развалом Советского Союза, но и началом застоя в области исследования космоса.
Ангар тоже уникальная конструкция. ¦Фото: emefka.sk.

Ангар тоже уникальная конструкция. ¦Фото: emefka.sk.

 

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Осколки величия: в забытых корпусах Байконура гниет и покрывается пылью бесценный проект

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Осколки величия: в забытых корпусах Байконура гниет и покрывается пылью бесценный проектПодписаться на мой Instagram
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