Зачем в СССР консервировали обычную воду, и почему ее невозможно было купить в магазине

В Советском Союзе было очень много разнообразного продовольствия. Некоторые предметы действительно являлись очень полезными, поэтому советские граждане обязательно их приобретали и использовали в быту и хозяйстве, но иногда ассортимент казался на столько изысканным, что вызывал недоумение у некоторых людей., что в обычных магазинах такую воду было просто невозможно купить. Тогда вы спросите о том, зачем же на самом деле нужна консервированная вода и кому разрешалось ее пить? Оказывается, что это был действительно нужный, и даже необходимый товар, но далеко не все об этом знали.
Так выглядела консервированная вода в СССР / Фото:pulse.mail.ru
Консервировать питьевую воду стали ещё в 1962 году. Но даже тот, кто родился в Советском Союзе не всегда слышал о столь необычном товаре, как питьевая вода в консервированной банке. Оказывается, что данная вода была предназначена не для всех советских граждан, а лишь для некоторой части. Именно поэтому некоторые даже и не знали о том, что такой продукт существует.
На самом деле, консервированная вода являлась очень важным продуктом, без которого нельзя было представить любого военного. Оказывается, что данная вода была предназначена для советских военнослужащих морского флота и летчиков военно-морской авиации. Консервированная вода нужна была им в случае непредвиденных и чрезвычайных ситуаций. Ведь как известно, человек может долгое время прожить без еды.
Такая вода могла храниться достаточно долго / Фото:pulse.mail.ru
Консервированная вода действительно могла спасти жизнь советскому летчику или моряку. Например, находясь в открытом море, военнослужащие долгое время могли ожидать помощь. Именно в этом случае можно было использовать питьевую воду. Хранилась она достаточно долго, около двух лет.
На каждой баночке с питьевой водой можно было обнаружить инструкцию. В данной инструкции говорилось о том, что открывать такие консервы стоит лишь в крайнем случае. Например, военнослужащим предлагалось открыть ее только на вторые сутки после чрезвычайной ситуации. К тому же, там было написано о том, что в экстренных случаях можно употреблять даже дождевую воду. Но если это было невозможно, то нужно было открыть баночку и испить несколько глотков жидкости.
Военно-морская авиация СССР / Фото:mebel-gu.ru
На этикетке также была указана дневная норма человека, попавшего в экстренную ситуацию. Там было написано о том, что не стоит употреблять более 500 миллилитров в день. Чаще всего разливали данную воду в жестяные банки. Одна баночка была объемом около 250-300 миллилитров. При этом, в чрезвычайной ситуации предлагалось открыть всего лишь две.
К тому же, если говорить о консервированной питьевой воде, то жидкость там была не совсем простая. Во-первых, перед консервацией ее кипятили. Это нужно было для того, чтобы избавиться от вредных веществ в ее составе. А во-вторых, такую воду могли насытить различными полезными добавками. Чаще всего в нее добавляли аскорбиновую кислоту. Как известно, данная кислота полезно сказывается на организме человека. Она обладает восстановительными свойствами и участвует в регуляции углеводного обмена. Военному, который попал в открытое море, эта вода была просто необходима. Она могла дать дополнительную силу до того момента, как подоспеет помощь.
Инструкция по использованию консервированной воды / Фото: socialcafe.ru
В Советском Союзе считали, что для долгосрочного хранения жидкости нужно было использовать жестяные банки небольшого объема. Это связано с тем, что вода, которая находится в обыкновенный таре, имеет меньший срок хранения, чем в банке. В некоторых случаях, вода могла хранится даже более двух лет. Все зависло лишь от условий, в которых она находилась. Ещё одна причина, по которой воду разливали именно в жестяные банки — это герметичность. Через такую банку не приходили ультрафиолетовые лучи, которые могли негативно повлиять на качество жидкости. Кроме того, в такой таре было очень удобно хранить жидкость. Она не занимала много места и была очень прочной. В непредвиденных обстоятельствах такая баночка сохраняла свой товарный вид и ее с лёгкостью можно было открыть. Для этого стоило лишь сделать пару проколов.
Так выглядит современная упаковка аварийной питьевой воды / Фото:cs-fleet.ru
Производство консервированной воды закончилось после развала Советского Союза. В ходе многочисленных исследований, было принято решение о замене жестяной банки на другую, более современную упаковку. Теперь военнослужащие морского флота и авиации берут с собой герметичные пакеты с жидкостью, которая может спасти жизнь. Данные пакеты имеют объем 100 миллилитров. В случае аварийной ситуации, военнослужащим предлагается выпить в день 5 таких пакетиков.
