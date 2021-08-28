Пластиковые бутылки, что можно из них сделать

Порой даже не верится, сколько полезных вещей можно сделать из пластиковых бутылок.

Это могут быть и элементы интерьера, и поделки, которые по силам смастерить даже ребёнку.

Из них можно изготовить приспособления для работы на огороде, в саду и еще много-много чего.

Изготовление подставок и элементов декора

Для изготовления подставок под украшения следует использовать бутылки различных объемов от 0,5 до 3 литров. С помощью ножниц или канцелярского ножа вырезаем дно, оставляя при этом 4 см пластика. У нас получатся бутылочные блюдца.

В каждом блюдце необходимо проделать отверстие, которое должно соответствовать диаметру выбранного нами стержня. Нанизывать блюдца на стержень с резьбой лучше всего между специальными прослойками с шайбами и закрепляющими и их гайками.

Подставка под украшения

Для импровизированного стержня подойдёт деревянный прут или металлический штырь. Также можно приклеить блюдца с помощью клея. Блюдце, вырезанное из 3-х литровой бутылки, будет представлять собой нижнее основание подставки.

Контейнеры для кексов

Кексы и кусочки тортов обладают неприятным свойством – они быстро обветривают и от этого теряют вид и вкус. Красиво оформленные пирожное бывает очень сложно донести домой, не нарушив форму и сохранив кремовые украшения в целости и сохранности.