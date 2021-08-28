Пластиковые бутылки, что можно из них сделать

Порой даже не верится, сколько полезных вещей можно сделать из пластиковых бутылок.
Это могут быть и элементы интерьера, и поделки, которые по силам смастерить даже ребёнку.
Из них можно изготовить приспособления для работы на огороде, в саду и еще много-много чего.
Изготовление подставок и элементов декора
Для изготовления подставок под украшения следует использовать бутылки различных объемов от 0,5 до 3 литров. С помощью ножниц или канцелярского ножа вырезаем дно, оставляя при этом 4 см пластика. У нас получатся бутылочные блюдца.
В каждом блюдце необходимо проделать отверстие, которое должно соответствовать диаметру выбранного нами стержня. Нанизывать блюдца на стержень с резьбой лучше всего между специальными прослойками с шайбами и закрепляющими и их гайками.
Подставка под украшения
Для импровизированного стержня подойдёт деревянный прут или металлический штырь. Также можно приклеить блюдца с помощью клея. Блюдце, вырезанное из 3-х литровой бутылки, будет представлять собой нижнее основание подставки.
Контейнеры для кексов
Кексы и кусочки тортов обладают неприятным свойством – они быстро обветривают и от этого теряют вид и вкус. Красиво оформленные пирожное бывает очень сложно донести домой, не нарушив форму и сохранив кремовые украшения в целости и сохранности.
Контейнеры для кексов
Применение импровизированных пластиковых боксов решит эту проблему. Сделать контейнеры для пирожных и кексов можно из пластиковых бутылок собственноручно. Для этого понадобится вырезанный из картона круг и две части от пластиковой бутылки.
Мини шкатулки и чехлы
Для изготовления чехлов понадобится две пластиковые бутылки объемом 1 литр. У них необходимо отрезать дно, оставляя до 7 см. пластика.
Потрудитесь пришить изнутри застёжку молнию, и чехол из бутылки готов!
Органайзеры
Вас раздражает беспорядок на рабочем месте? На помощь придут органайзеры из пластиковых бутылок.
Органайзеры для текстиля
С помощью канцелярского ножа аккуратно отрежьте горловину. Данные предметы могут служить накопителями для газет, журналов, канцелярских приборов.
Выбор дизайна и декорирование остается за вами
Занавески и искусственные цветы
Легкие шторы и изящные перегородки для разделения пространства комнаты на несколько зон можно выполнить из пластиковых бутылок.
Такие элементы декора смотрятся достаточно эффектно
Они образуют блики в лучах заходящего солнца. Данный элемент декора удивит и надолго запомнится вашим гостям.
Полезные вещи для загородного дома
Кормушки для пернатых друзей
Уже давно кормушки из пластика никого не удивляют. Однако мы предлагаем вам новые дизайнерские решения.
Взгляните на наиболее удачные поделки. Возможно, они заинтересуют вас и вы захотите сделать нечто подобное.
Вертикальные клумбы
Унылые кирпичные стены так и хочется чем-нибудь задекорировать.
Используйте для декорирования стен пластиковые бутылки с высаженными в них зелёными растениями
Десяток бутылок объемом 2 литра, канцелярский нож, шпагат и полет вашей фантазии – всё, что понадобится для создания зелёного панно на фоне кирпичной стены. При посадке растений не забывайте о дренаже. Используйте кусочки битой керамики или керамзит.
Сажайте в них овощи
В дне бутылки должны быть отверстия, для того чтобы стекала избыточная влага. Что вы будете выращивать в таком саду, зависит от вашей фантазии. Это могут быть пряности или декоративные комнатные растения.
Плошки для выращивания рассады
Выращивание рассады
Две половины пластиковой бутылки можно превратить в удобные контейнеры для выращивания рассады на подоконнике.
Верхняя крышечка защитит нежные всходы от неблагоприятных условий окружающей среды
Плавучие средства из пластика
Лодка сногсшибательной конструкции из б/у пластиковых бутылок удивит ваших знакомых.
Миксбордеры из ПЭТ бутылок
Мини клумба из 5 литровой емкости
Вас не устраивает дизайн садового участка? Попробуйте украсить свой садик с помощью пластиковых бутылок. Они могут использоваться в качестве мини парников для саженцев, а также в качестве декора.
Лебеди — отличное украшение
К их производству можно привлечь детей. Они помогут вам в декорирование сада.
Поливалка
Рационализаторская идея для дачников — это система мягкого орошения.
Вам понадобится пластиковая трёхлитровая емкость
Просверлите в ней небольшие отверстия. Присоедините к горловине шланг для полива. Нежное дождевание очень понравится вашим растениям.
Цветочки, мотыльки, тропические деревья
Превратите свой дачный участок в тропическую сказку. Красивые пальмы, яркие бабочки, пёстрые птицы – всё это можно создать из разноцветных пластиковых бутылок.
Декоративные бабочки
Рассмотрим процесс изготовления декоративных элементов для сада на примере цветка.
Необходимо запастись следующими материалами:
- Бутылки из цветного пластика
- Канцелярский нож, цыганская игла, плотная нить
- Супер клей
- Краска для пластика
- Зажигалка, свеча
- Леска, проволока
- Бусины, искусственные драгоценные — для декорирования
- Свеча или зажигалка необходима для того, чтоб разогреть и слегка оплавить лепестки импровизированного цветка.
- После того, как срезали горловину бутылки, проделайте в ней 6 надрезов для будущих шести лепестков, аккуратно закруглите края и подержите их над пламенем свечи.
- Такой приём позволит получить объёмные выпуклые лепестки.
- Нагретый пластик прекрасно гнётся, и меняет форму.
- В качестве стебелька можно использовать стальной штырь или проволоку.
- Это такое увлекательное занятие, что вы просто не сможете оторваться!
- Тычинки можно смастерить из лески, нанизав на неё бисеринки.
Тропические деревья, пальмы, папоротники изготовить несложно. Для ствола подойдут коричневые бутылки, вставленные одна в одну
Смешные зверьки для дачного участка
Так сложилось, что самыми популярными зверушками из пластика стали поросята и коровы.
Сделать их крайне просто – отогнуть уши, прикрутить хвост, покрасить
Опытные умельцы способны мастерить красивейших животных из сказок, каждый такой экземпляр – шедевр народного творчества.
Попробуйте создать нечто подобное, приобщите к процессу детей, и вы не пожалеете о потраченном времени
Кстати, если у вас нет специальных акриловых красок, можно пользоваться водоэмульсионными, масляными красками.
Абажуры и бра для дачи
Согласитесь, что покупать дорогостоящие светильники и люстры для дачного домика – не рационально, куда приятней сделать оригинальный ночничок или светильник, да ещё и из бросового материала.
Народные умельцы научились делать всевозможные модели осветительных приборов из пластиковых бутылок. А чем вы хуже?
Приложите чуточку старания и фантазии, и вам не зазорно будет повесить такого чудо светлячка не только на даче, а и в своей гостиной
Не допускайте соприкосновения пластика с лампочкой накаливания, иначе ваш светильник расплавится. Желательно использовать для таких светильников энергосберегающие лампы, они меньше греются.
И немного о технике безопасности для милых дам: девушки, если вы не сильны в технике, не пытайтесь вкручивать лампочки в патрон. Предоставьте эту работу сильному полу.
Бытовые вещи
Из пластиковых бутылок можно с лёгкостью соорудить вещи, которые пригодятся в хозяйстве. Если вы не любитель безделушек и элементов декора, а человек прагматичный и хозяйственный, вас обязательно заинтересуют полезные поделки из пластиковых бутылок.
Умывальники
Подвешенная вниз горлышком бутылка – это уже прошлый век. Народные умельцы усовершенствовали конструкцию данного изделия откидными или съёмными крышками. В такой умывальник легко заливать воду, при этом в воду не попадает мусор.
Очень удобны переносные умывальники с врезанными кранами на гибком шланге.
Лопаточки, совки, черпаки, мётлы
Эти вещи незаменимы в хозяйстве, из-за постоянного использования они быстро выходят из строя. В таком случае, на помощь могут прийти самодельные совки и лопатки из пластика.
Канцелярский нож, линейка, острые ножницы – и незаменимая в хозяйстве вещь готова
Тапки, шлёпанцы
Это самый быстро изнашиваемый вид обуви. Дома или на даче удобные шлепанцы всегда должны быть под рукой. Если немного постараться, приложить фантазию и усердие, то можно смастерить или украсить приличные домашние тапочки элементами из пластиковых бутылок.
Вот фото заготовок для домашних тапочек.
Отверстия с лёгкостью можно проделать раскалённым шилом или дыроколом.
Устройство против вредителей садов и огородов
Существует множество приспособлений для отпугивания грызунов и насекомых-вредителей. Остановимся на ветряной вертушке против крота, а также на комариной ловушке.
Сперва поговорим о ловушке для комаров. Всё очень просто, отрежьте верх пластиковой бутылки и засуньте в другую бутылку горловиной вниз
Желательно, чтобы ловушка была из темного пластика. Оставьте ловушку на ночь, она привлечёт комаров, а также других насекомых – мух, оводов, ос. Такую ловушку можно разместить на подоконнике или подвесить под потолком.
Не забывайте менять раствор раз в несколько дней. Вместо сахарного сиропа с дрожжами можно использовать тёплое пиво или темный квас.
Ветряк для отпугивания грызунов
Вы можете посмотреть интересное видео о том, как избавиться от кротов на дачном участке. Схема конструкции ветряка совсем несложная. В бутылку нужно насыпать горсть мелких круглых бусин или горошин, подойдут любые элементы, которые будут греметь в бутылке, как в погремушке.
Штырь, на котором держится вся конструкция, должен быть надёжно закреплён в земле
Говорят, что кроты, слепыши и прочие грызуны не переносят этого звука. С помощью пластиковых бутылок можно избавиться и от других злостных вредителей – медведок. Горловину и днище отрезают, и в полученный чехол помещают корневую систему высаживаемого растения.
Пластиковая перегородка надежно защитит корни молодых растений от атак медведки.
Боксы для инструментов
Лучше использовать бутыли из плотного пластика прямоугольной формы, в которых продают машинное масло, растворители и т.п. Сконструировать ящик для инструментов проще простого. Разметка делается с помощью маркер.
Боксы для инструмента из пластиковых канистр
Множество вариаций
Острым канцелярским ножом вырезается необходимая форма. Очень удобная вещь для хранения инструментов и мелких предметов.
Приспособления для капельного полива
Среди опытных садоводов прекрасно зарекомендовали себя капельные системы полива для растений. Умельцы разработали множество конструкций для капельного полива на основе бутылочного пластика.
Данный способ особенно подойдёт тем дачникам, которые не часто появляются на своём участке
Пластмассовая ёмкость обеспечит постепенный полив рассады в течение пяти дней
Креативные гантели и штанги для суровых бодибилдеров
Известно, что в спорте главное не победа, а участие. Чтоб держать себя в отличной форме, не обязательно целыми днями находиться в спортзале. Попробуйте смастерить штангу у себя дома.
Вам понадобится пластиковая баклажка, металлическая трубка (выбирайте такую, чтоб выдержала массу «блинов»
Наденьте баклажки на трубку, проделайте в них отверстия для заливки цементного раствора. Немного фантазии, терпения – и добротный снаряд для занятий спортом готов.
По такому же принципу можно смастерить удобные гантели
Практичные наколенники для работы в огороде
Во время дачного сезона только и успевай пропалывать сорняки и рыхлить грядки. Всё это приходится делать, наклонившись, в так называемой, традиционной позе дачника.
Иной раз так хочется встать на коленки, чтоб облегчить нагрузку на поясницу
Предлагаем воспользоваться в таком случае очень практичными и лёгкими в исполнении наколенниками. Сделать их можно прямо на месте, имея под рукой бутылки, ножницы и шпагат.
Воронки
Готовая воронка
Нужно что-то перелить или пересыпать, а под рукой нет воронки? За две минуты можно сделать достойную замену данной вещи из пластика.
Лайфхаки для кулинаров
Замечательные рулеты и колбасы можно приготовить в формах из бутылок
Контейнер для выгонки лука
Порадует в зимний период времени удобный контейнер для зелёного лука из пластиковой баклажки
Парники из вторсырья
Соорудить приличный парник можно из бросового отработанного материала – пластиковых бутылок. Таким образом, вы внесёте свой весомый вклад в дело улучшения экологии планеты.
Вот увидите, увидев ваш успех, соседи по даче с рвением подхватят эту инициативу
Для сооружения парника понадобятся такие материалы:
- острое шило
- реечки
- гвозди
- молоток
- бутылки всех сортов и размеров
Как приятно выращивать рассаду любимых огурчиков, томатов, перцев в таком чудо-парнике! Конструкция лёгкая, не бьющаяся, как в случае исполнения из стекла. И самое главное – бесплатная.
Верёвки из бутылок
Конечно на пластиковых поросят, браслетики и занавески потребуется не так уж и много пластика. Это всё забавы, которые не являются предметами первой необходимости. А что вы скажете о прочной и надежной верёвке из бывших в употреблении бутылок?
Верёвка из пластиковых бутылок всегда пригодится в хозяйстве
Такая вещь всегда пригодится в хозяйстве, к тому же, сделанная своими руками, она будет крепче фабричной. Только представьте себе — из обычной двухлитровой баклажки вы получите около 10 метров пластиковой ленты!
Прочная, долговечная, а главное – бесплатная!
Во-первых, ею можно подвязывать огородные растения, использовать в теплицах. Такое изделие не боится воздействия солнечных лучей, дождя. Верёвка будет крепкой и прослужит долго. А самое главное — такие веревки абсолютно бесплатные.
Можно применять пластиковые веревки для соединения деталей при сборке мебели собственноручного производство. Когда вы натренируетесь и научитесь достаточно быстро распускать бутылки, то сможете плести из них что угодно:
- бельевые веревки
- половики перед входом
- делать щётки
- веники
Творческий процесс
Вот один из простых способов изготовления:
- Сначала вымойте заготвку и удалите этикетку. Дно нужно отрезать канцелярским ножом, подготовленную таким образом бутылку можно с успехом распустить до самого горлышка.
- Хорошо заточенными маникюрными ножничками разрезаем бутылку по спирали.
- Есть умельцы, которые конструируют специальные устройства для увеличения скорости работы.
- Сделать их несложно. Возьмите лезвие от канцелярского ножа и два предварительно срезанных горлышка.
- Стопкой выложите на столе монеты, положите их на импровизированный столик (можно на компакт-диск).
- Лезвие ножа при помощи зажигалки или газовой горелки накалите.
- На горлышко насадите лезвие ножа, не отрывая от поверхности.
- Эти же операции проделайте с другим горлышком.
- Конструкцию можно приклеить к доске.
- Импровизированный бутылкорез хорошо закрепите (можно скотчем), отрежьте донце.
- Вставьте поверхность бутылки между двумя горлышками, одной рукой тяните на себя полоску пластика, а другой рукой прижимайте ёмкость.
Верёвки из пластика обязательно пригодятся в быту и выручат вас в любых ситуациях.
Свежие комментарии