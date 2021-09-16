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9 самых полезных сладких лакомств

Совершенно каждый ребенок и взрослый человек любят полакомиться сладостями, но не каждый из них знает, что сладкие продукты тоже могут иметь полезные свойства для организма человека. И так, в данной статье рассмотрим, какими же свойствами обладают всеми любимые лакомства. А еще Вы можете узнать про 10 самых вкусных десертов в мире

Зефир


9 самых полезных сладких лакомств

На 100 грамм продукта калорийность зефира составляет 280 калорий. В его состав входят такие химические микроэлементы, как Fe (феррум — железо) и F (фосфор), благодаря им мышцы человека могут восполнить дефицит белка. Таким образом, зефир можно и нужно употреблять людям, которые стремятся прибавить вес к мышечной массе.

Горький черный шоколад


9 самых полезных сладких лакомств

На 100 грамм продукта калорийность черного, горького шоколада составляет 520 калорий. Такой шоколад можно употреблять даже девушкам, которые придерживаются диеты или правильного питания, так как в разумных количествах горький шоколад обладает свойством положительно воздействовать и укреплять стенки всех кровеносных сосудов (вены, артерии и капилляры). Кроме того, стоит заметить, что черный шоколад, благодаря тому, что в нем содержаться флавоноиды оказывает благотворное влияние на работу центральной нервной системы, успокаивая ее, тем самым, избавляя от негативных эмоций.

Натуральный мармелад


9 самых полезных сладких лакомств

На 100 грамм продукта калорийность мармелада составляет около 200 калорий. В состав натурального мармелада входит особенный химический фермент – пектин. Пектин, в свою очередь, способствует выведению различных ядов, шлаков и токсинов из организма, а также пектин приводит в норму и стабилизирует уровень холестерина в крови.

Пчелиный мед


9 самых полезных сладких лакомств

На 100 грамм продукта калорийность пчелиного меда составляет 320 калорий. Мед содержит большое количество витаминов и минеральных комплексов, что оказывает благотворное воздействие на работу желудочно-кишечного тракта, а также нужно взять на заметку, что в чайной ложке данного продукта находится суточная норма употребления магния для человека, по этой причине одна чайная ложка в день принесет исключительно пользу для здоровья.

Коричневый сахар (тростниковый сахар)


9 самых полезных сладких лакомств

На 100 грамм продукта калорийность тростникового сахара составляет 390 калорий. Не смотря на то, что количество калорий коричневого сахара совпадает с калорийностью обыкновенного белого сахара, тростниковый имеет более полезный и витаминный состав. В его состав входят железо, фосфор и калий, которые при небольшой химической обработке не уничтожаются и сохраняют свои свойства.

Пастила


9 самых полезных сладких лакомств

На 100 грамм продукта калорийность пастилы составляет 210 калорий. Благодаря своему составу, пастила снимает раздражение слизистой оболочки желудка, а также способствует избавлению организма от избытка лишней жидкости.

Цукаты


9 самых полезных сладких лакомств

На 100 грамм продукта калорийность цукатов составляет 215 калорий. Цукаты имеют свойство после химической обработки сохранять все свои полезные составляющие элементы (витамины и микроэлементы). Благодаря такому свойству, употребление цукатов отлично улучшает работу мозговой деятельности, способствует, лучшему запоминаю, а также улучшает механизм ЦНС (центральная нервная система).

Халва


9 самых полезных сладких лакомств

На 100 грамм продукта калорийность халвы составляет 190 калорий. В состав халвы входят все витамины групп А и В, благодаря чему, халва помогает поддерживать состояние здоровой кожи, предотвращает ломкость и слоение ногтевых пластин, а также халва имеет свойство предотвращать выпадение волос.

Свежие фрукты, овощи и ягоды


9 самых полезных сладких лакомств

На 100 грамм продукта калорийность зеленого яблока составляет всего 70 калорий. В свежих фруктах и овощах присутствует большое количество витаминов, которые в свою очередь способствуют улучшению механизма иммунной системы организма человека.

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