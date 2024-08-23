5 красок, которые уничтожали людей: страшные истории из прошлого

До того момента, как химическая промышленность стала достаточно развитой и востребованной, наши предки использовали весьма странные красители. Некоторые из них считались королевской привилегией и стоили целое состояние, а некоторые становились причиной странных заболеваний и впоследствии – смерти. Историй о красках-убийцах очень много, но Novate.
1. Киноварь
Пигмент получали из одноименного минерала. / Фото: artkvartal.ru
В переводе с древнегреческого языка термин «киноварь» означает «кровь дракона». Этот краситель добывали из одноименного минерала кроваво-красного цвета, крупнейшее месторождение которого находилось в испанском руднике Альмаден. В процессе добычи минерала умирало очень много рабов. Считалось, что это происходит из-за тяжелой, изнурительной, многочасовой работы, а также плохого питания и недостатка воды. Однако истинная причина крылась в другом…
Чуть позже киноварь стала популярной и в Китае. Ее стали использовать во многих областях: декорировали посуду, окрашивали ткани, изготавливали чернила. Людям настолько нравились вещи насыщенного красного цвета, что никто даже не задумывался о том, почему ремесленники, которые работают с киноварью, часто болеют и умирают.
Как выяснилось в ХХ веке, киноварь на 85% состоит из ртути, которая начинает выделяться при нагревании краски или при обработке окрашенных поверхностей кислотами. Сейчас этот краситель не используется из-за соображений безопасности, а вещи, изготовленные с его использованием, хранят в музеях, подальше от огня, солнечного света и прочих факторов, способствующих нагреванию материала.
2. Свинцовые белила
Девушки хотели добиться аристократической бледности. / Фото: seminar-beauty.ru
Впервые этот краситель начали использовать в далеких античных временах. Чтобы его получить, нужно было окислить уксусом крошки либо тонкие листы свинца, после чего пигмент соскребали с поверхности и использовали в самых разных целях.
Наиболее популярной краска стала в живописи. Художники эпохи Возрождения активно использовали ее при создании своих картин, ведь она была невероятно яркой и укрывистой. На тот момент ни одна краска не могла похвастаться такими свойствами. Возможно, это совпадение, но как раз тогда стали ходить слухи, что живописцы немного странные, не от мира сего.
Также белилами активно пользовались девушки, которые мечтали об аристократической бледности. «Тренд» появился еще в Древней Греции и был популярным вплоть до XVIII века. Красавицы наносили аналог пудры на лицо в несколько слоев, даже не подозревая, что с каждым разом все сильнее губят свое здоровье. Проблем от свинца было немало: пятна на коже, бесплодие, проблемы с психикой и пр.
Чуть позже свинцовые белила «просочились» в отделку помещений. Строители, которые часто контактировали с ними, жаловались на тошноту, головную боль, галлюцинации, а у некоторых даже появлялись проблемы с печенью и почками. Как потом выяснилось, вдыхать мелкодисперсную краску опасно для здоровья, ведь свинец имеет свойство накапливаться в организме, повреждать внутренние органы и даже мозг.
3. Зеленый шеельский
Зеленый использовали для отделки домов и окраски тканей
Ох, сколько разных легенд ходило вокруг этой краски, ведь в своей время она была невероятно востребованной в Европе. Мало кто знает, но некоторые ученые даже связывают с ней смерть Наполеона, ведь стены в его ванной комнате были окрашены именно зеленым шеельским. Но обо всем по порядку.
В конце XVIII века у немецкого химика Карла Шееле произошел прорыв в его исследованиях. В ходе одного эксперимента ему удалось открыть потрясающий изумрудный краситель. Стоит ли говорить о том, что буквально каждый европеец мечтал заполучить вещь красивого зеленого оттенка? В гардеробах дамах появлялись изумрудные платья, в домах обеспеченных граждан – изумрудные шторы. Даже стены красили в зеленый шеельский.
Однако счастье длилось недолго. После целого дня или ночи, проведенного в роскошном зеленом платье, девушки находили на своем теле страшные язвы, а жильцы «изумрудных» комнат жаловались на головокружение, тошноту и общее недомогание.
Изображение рук мастериц, контактирующих с пигментом. / Фото: cont.ws
Поначалу никто не связывал эти случаи с популярным красителем, но все изменилось после смерти британской мастерицы, которая занималась созданием искусственных цветов. Она делала листья с добавлением шеельского зеленого, что и привело к скорой кончине.
Оказалось, что немецкий химик в своих экспериментах использовал мышьяк и медный купорос. О том, что мышьяк опасно употреблять в пищу, уже знали, но никто даже не думал, что с ним вообще нельзя контактировать. В конце XIX столетия мышьяк остался лишь в составе лекарства, призванного бороться с сифилисом.
4. Египетский коричневый
Пигмент добывали из перемолотых мумий
Сама по себе это краска никого не убивала, но то, каким путем ее получали, заставляет говорить о смерти. Примерно в XVII–XVIII на прилавках европейских магазинов появился очень красивый коричневый цвет, который сразу заинтересовал художников той эпохи. Краска стоила не слишком дорого, что лишь усилило ее популярность среди живописцев. Однако через несколько десятков лет их ожидали плохие новости – цена красителя резко возросла, а затем он и вовсе исчез из продажи.
Чуть позже стала известна причина. Оказывается, краску изготавливали из перемолотых мумий…Да, вот такой «оригинальный» источник красителя. В то время любители приключений вовсю расхищали гробницы и привозили трофеи на продажу. Кто-то из них пустил слух, что из мумий получается прекрасное общеукрепляющее лекарство, поэтому ими заинтересовались фармацевты.
А через некоторое время постоянными клиентами стали и торговцы красками, которые смекнули, что если перемолоть мумию, можно получить теплый коричневый пигмент. Увы, популярность красок и лекарств привела к тому, что мумии попросту закончились, поэтому производить товар стало не из чего.
5. Мерцающий зеленый
Зеленый краситель наносили на циферблаты часов. / Фото: 63valentina.ru
Бедный зеленый цвет! С ним вечно связывают какие-то леденящие душу истории (наверное, именно поэтому ведьм долго изображали именно с зеленой кожей). Но мы отошли от темы. В 1908 году на американском рынке появилась зеленая краска, которая красиво светилась в темноте. Производители часов и будильников быстро смекнули, что их продукция лишь выиграет, если они покроют стрелки светящейся краской, а потому активно стали использовать ее в процессе изготовления товара.
Для выполнения этой тонкой, ювелирной работы нанимали исключительно девушек. А молодые мастерицы были только рады получить доступ к новым технологиям, и похвастаться этим перед своими друзьями и родственниками. Они не только активно контактировали с красителем руками, но также наносили его на лицо – красили губы, рисовали различные узоры, а потом отправлялись на танцы. Наверное, это выглядело оригинально и молодежно, но было одно «но». В состав красителя входил ядовитый радий, который, собственно, и заставлял «мерцающий зеленый» светиться.
Девушки, работающие на заводе. / Фото: flectone.ru
Через несколько лет после начала работы с мастерицами стали происходить страшные вещи. У них появлялись опухоли, возникали язвы вокруг рта, гнили челюсти. Радиация действовала не сразу – она накапливалась в организме, чтобы потом проявиться такими ужасными последствиями. Несколько девушек умерло, а остальные остались изуродованными на всю жизнь.
В 1928 году сотрудницы завода подали коллективный иск против работодателей, заявив, что условия на фабрике причиняют вред их жизни и здоровью. Суд удовлетворил иск, светящуюся краску запретили и новых жертв краски не было. Однако для «радиевых» девушек это было небольшим утешением, ведь их жизнь пошла под откос.
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