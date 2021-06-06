Почему мы говорим фломастер и кеды, или Как бренды дали жизнь новым словам

Каждая компания стремится занять какую-то свою нишу на рынке и сделать свою торговую марку популярной. Немалую роль в этом играет нейминг и любой бренд мечтает о том, что его имя стало широко известным. Но иногда у такой гиперпопулярности открывается не очень приятная грань. Название настолько укореняется в сознании покупателей, что люди начинают отождествлять с ним аналогичные товары совершенно других марок. И таких случаев, когда имя бренда становится именем нарицательным гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд.
1. Аспирин
Название «аспирин» пришло от торговой марки Bayer. /Фото: pics.drugstore.com
Ацетилсалициловая кислота – популярное лекарственное средство, больше известное как аспирин. Под этими названием его запатентовала и выпускает с 1899 года немецкая компания Bayer. После Первой мировой войны (1914-1918 гг) Байер, как и другие германские предприятия, потеряла право на свой товарный знак в США, Великобритании и Франции. Там аспирином называется ацетилсалициловая кислота, выпускаемая любыми фармацевтическими компаниями. Однако во многих других странах мира «Aspirin» зарегистрирован как торговая марка Bayer.
Интересный факт: Когда на рынок России зашла французская компания Laboratoires UPSA, концерн Bayer обратился к ним с требованием не использовать для своих лекарств название аспирин. Однако французы заявили, что аспирин это общепринятое слово, а право на марку немцы утратили после Первой мировой войны. Концерн подал иск в российский суд и после шести лет судебных заседаний выиграл дело. UPSA могла подать апелляцию, но почему-то не стала этого делать и продает свое лекарство под названием «Упсарин».
2. Google
Google нужно быть начеку, чтобы не потерять товарную марку. /Фото: static.technians.com
Стремительный рост популярности Google привел к появлению глагола «гуглить». Причем термин работает независимо от того, какой именно поисковой системой в интернете мы пользуемся. В США даже попытались оформить сотни сайтов с такими названиями как «GoogleDisney.com», «GoogleBarackObama.com» и тому подобное. Однако компания смогла защитить свою торговую марку, подав иск и выиграв его. Суд постановил, что хотя «поиск в Google» и стал синонимом поиска в интернете, это не значит, что бренд теряет свое имя.
3. Photoshop
Благодаря этой программе в наш язык вошло слово «фотошопить». /Фото: ph-live-01.slatic.net
Аналогичная ситуация у компании Adobe Systems с программой Photoshop. Ее популярность привела к тому, что название стало производной базой для глагола. Производя какие-то действия с изображением, любой пользователь говорит, что он «фотошопит». Даже если делает это с помощью какой-то другой программы. Компания изо всех сил борется с этим явлением, но пока безрезультатно.
4. Кеды
Когда-то кеды были названием торговой марки. /Фото: images.squarespace-cdn.com
Изначально легкие туфли с резиновой подошвой и парусиновым верхом назывались sand shoes (туфли для песка). Это была обувь для прогулок и игры в крокет. Удобные и недорогие пары полюбились жителям США и туфли стали называть peds (сленговое название выходцев из бедных слоев американского общества). Название кеды появилось в 1916 году, когда U.S. Rubber Company запустило торговую марку Keds. Так как компания ориентировалась на молодежь и подростков, то это решили отразить в названии. Два слова peds и kid (подросток) скрестили вместе и получили keds. Феноменальный успех обуви быстро сделал слово «кеды» именем нарицательным.
5. Xerox
Над брендом Xerox до сих пор висит опасность утратить право на торговую марку. /Фото: static.bhphoto.com
Компания Xerox самый яркий пример того, как бренд стал именем нарицательным. Устройства фирмы работали намного лучше, чем аналогичные аппараты конкурентов и она заняла доминирующее положение на рынке. Это привело к тому, что всю копировальную технику независимо от торговой марки стали называть ксероксами, а в языке появился глагол «ксерить».
Интересный факт: Бренд Xerox упорно боролся за свое имя и сумел отучить англоязычную аудиторию от слова ксерокопия. Вместо него в обиход ввели слова photocopier, photocopy. В России и странах бывшего СССР компания проводила аналогичную политику, продвигая тезис: «Ксерокс — это Xerox. Xerox — это не только ксерокс». Но здесь бренд потерпел полное фиаско. Если в рекламе и официальной документации слово ксерокс практически перестало употребляться, то в разговорной речи оно осталось. И на улицах наших городов по-прежнему висят объявления: «Ксерокопия», а не «Фотокопия».
6. Фломастер
Родоначальником слова «фломастер» могли быть две торговые марки. /Фото: printink.si
Япония – страна каллиграфии, поэтому неудивительно, что карандаши, пишущие краской, впервые появились в токийских магазинах. Устройства имели войлочное перо и поэтому в английском языке получили название felt tip pen. На постсоветском пространстве их называют фломастерами, причем на место компании, давшей название, «претендуют» сразу две марки. По одной версии, слово произошло от торговой марки Flo-master, выпускавшей карандаши с красителем, по другой – от бренда Flowmaster, производившего чернила для фломастеров.
7. Эскалатор
Было время, когда право называть движущиеся лестницы эскалаторами принадлежало только одной фирме. /Фото: technicalsafetybc.ca
Торговая марка Escalator когда-то принадлежала компании Otis Elevator Company Inc. Она была зарегистрирована в далеком 1900 году и другие производители эскалаторов были вынуждены называть их как-то по-другому. Однако фирма допустила оплошность, использовав в рекламе товара слово escalator наряду с термином elevator, и в 1950 году утратила права на название. Суд постановил, что Otis Elevator не смог должным образом защитить знак «ESCALATOR», он приобрел общий характер и утратил свой первоначальный статус товарной марки. После этого решения термин «эскалатор» стал общественным достоянием и теперь любой желающий может свободно использовать это слово.
8. Термос
Термос – пример чрезмерно удачного названия, вышедшего за рамки имени бренда. /Фото: ak1.ostkcdn.com
Выпуск колб с вакуумным пространством между двумя стенками первой освоила мюнхенская компания Thermos GmbH в 1904 году. Через три года на волне популярности владелец продал права на торговую марку сразу трем компаниям: из США, Канады и Англии. Со временем популярность сосудов, сберегающих тепло, сделала свое дело, и слово термос стало общим понятием для всех аналогичных емкостей. В некоторых странах это обозначение еще остается торговым знаком. Но в Соединенных Штатах Америки компания «Thermos» утратила право на марку в 1963 году, так как суд постановил считать слово «термос» общеупотребительным.
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