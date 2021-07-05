Каким интеллектом наделены королевы красоты

Наряду с конкурсом в купальниках, который является самым популярным туром в конкурсах красоты, зрители также ждут этапа «вопросы – ответы». Этот раунд предназначен для проверки наличия интеллекта и ума.
В ходе этого этапа зачастую модели дают очень странные ответы на простые вопросы, что нередко ставит судей в затруднительное положение выбора. Ниже представлены 10 самых глупых ответов, данных королевами красоты на одноимённых конкурсах.
10. Приянка Чопра (Priyanka Chopra) – Мисс Мира 2000
Ответ, который дала эта девушка на конкурсе красоты Мисс Мира 2000, выглядел очень глупо. Приянку спросили, кто и почему, по её мнению, из ныне живущих женщин самая успешная.
Она ответила, что в восторге от матери Терезы, потому что это очень сочувствующий и добрый человек.
Матери Терезе её ответ, наверное, понравился бы, только Приянку попросили назвать женщину из ныне живущих.
9. Джинни Андерсон (Jeannie Anderson) – Мисс Филиппины 2001
Следующей отличилась Джинни Андерсон во время конкурса Мисс Филиппины в 2001 году. Её спросили, чтобы она выбрала: быть красивой или быть умной интеллектуалкой.
Она ответила, что предпочла бы быть красивой, потому что быть красивой – это естественно, а чтобы быть умной нужно учиться на своём опыте.
8. Лорен Кейтлин Аптон (Lauren Caitlin Upton) – Мисс США среди подростков 2007
Эта девушка, которая выиграла конкурс Мисс Тинейджер США в 2007 году, представляла Южную Каролину. Её попросили назвать причину отсутствия географических знаний у населения Америки.
Она ответила, что у некоторых людей просто нет карт. Действительно?!
7. Джози Козарелли (Giosue Cozzarelli) – Мисс Панама 2009
Ответ этой дамы на конкурсе Мисс Панама в 2009 году был просто весёлым.
Её попросили объяснить одну из цитат Конфуция: «Учение без понимания – это пустой труд», на что она ответила, что Конфуций изобрёл конфуз.
6. Саня Папич (Sanja Papic) – Мисс Вселенная 2003
Саню на конкурсе вопросов и ответов спросили, чем бы она хотела быть, огнём или водой и почему.
Она ответила, что является человеческим существом, у которого есть настоящие эмоции, а у огня и воды нет никаких эмоций.
5. Алисия Моник Бланко (Alicia Monique Blanco) – Мисс США 2009
Алисия на конкурсе Мисс США 2009 представляла Аризону. Её спросили, должно ли в Соединённых Штатах быть общее медицинское обслуживание правом любого гражданина.
Она ответила, что это вопрос целостности, и её семья научила её отделять хорошее от плохого и от политики.
4. Надин Танега (Nadine Tanega) – Мисс Гавайи, Америка, 1992 год
На конкурсе у Надин поинтересовались, гордится ли она, что американка и почему. Девушка ответила: «От пустынных берегов Гавайев до прекрасных песчаных берегов Гавайев… Америка – наш дом».
Эта девушка, судя по всему, очень любит природу Гавайев.
3. Лия Сесиль (Leah Cecil) – Мисс Калифорния 2012
У Лии Сесиль, Мисс Калифорнии 2012, просили об её мнении относительно эвтаназии.
Она полностью себя одурачила ответом, сказав, что еще не сформировала своего мнения по этому вопросу, но знает, что это вакцина.
2. Ирэн София Эссер Кинтеро (Irene Sofia Esser Quintero) – Мисс Вселенная 2012
У мисс Венесуэла Ирэн Софии спросили на конкурсе Мисс Вселенная 2012, если бы у нее была возможность издать закон, то какой бы это был закон. Она ответила, что законы и волны похожи друг на друга.
Девушка продолжила, сказав, что с тех пор, как она стала серфером, лучшая волна для неё – это та, которую она ждёт. То есть это был бы закон, который люди могут делать.
О чем это она?
1. Марисса Пауэлл (Marissa Powell) – Мисс США 2013
Во время конкурса Мисс США 2013 мисс Юта Мариссу Пауэлл спросили, почему женщины в современном обществе до сих пор зарабатывают меньше мужчин.
«Я думаю, что вся проблема в образовании и в том, как мы продолжаем пытаться бороться. Также беда в том, как создаются рабочие места. Это самая большая проблема. Я думаю особенно мужчины, которые выступают лидерами этого всего, поэтому нам нужно пытаться выяснить, как создать лучшее образование, чтобы решить эту проблему».
Каждый год конкурсы красоты – это одно из самых ожидаемых событий. Подготовка к нему длится несколько месяцев, поэтому, безусловно, к самому дню мероприятия накапливается сильное волнение, что отчётливо прослеживается среди всех участниц таких конкурсов.
Красивый внешний вид – это лишь один из критериев для того, чтобы наградить женщину титулом самой красивой в мире. Наряду с внешностью необходимо быть уверенной и суметь себя преподнести.
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