Как создать уникальный декор для праздничного стола

Создать незабываемый праздничный стол — искусство, освоить которое стремится каждая хозяйка. Современные тенденции диктуют отход от классических длинных скатертей и избыточного декора блюд.







Сегодня в моде творческий подход и сочетание на первый взгляд несочетаемого: мех, дерево, кожа, кружево и природные элементы.

Пушистая история: контраст грубого и нежного

Деревянные элементы и атмосфера возвращения к истокам

Кожаный шик: арт-деко на вашем столе





Пора отбросить предрассудки, погрузившись в атмосферу визуальной гармонии и тактильного удовольствия — расскажем, как это сделать.Одним из главных элементов декора может стать меховая дорожка, покрывающая центральную часть стола. Альтернатива — большой кусок меха, расстеленный по всей поверхности. Можно нарезать материал на небольшие квадраты и использовать их в качестве подставок под чашки и тарелки. В любом случае, это выглядит роскошно. Правда, мех ассоциируется с холодом и некоторой брутальностью, поэтому необходимо сбалансировать образ добавлением мягких ноток. С этим справится посуда из хрусталя и фарфора, а также приборы в светлых оттенках (беж, серебро, золото). Льняные салфетки с цветочными узорами станут уместным дополнением. Ножки бокалов украсьте кружевом: обмотайте их кружевной лентой, зафиксировав декоративной булавкой. Можно добавить бусины или перья птиц — получатся уникальные комбинации, не бойтесь экспериментировать.Завершить картину помогут декоративные элементы из дикой природы: ягоды, ветки хвойных деревьев, шишки.Дерево символизирует связь с природой, теплом домашнего очага и семейными ценностями.Оно наполняет праздник особой атмосферой уюта и душевности.Деревянные элементы могут выглядеть совершенно по-разному. Массивная дубовая доска под горячее мясо создаст впечатление солидности и основательности, тогда как легкие березовые брусочки-подставки под тарелки добавят легкости и игривости.Избыток дерева сделает интерьер монотонным: вернемся к идее контраста и добавим ярких акцентов. Попробуйте совместить темное дерево с белой керамической посудой или яркими стеклянными бокалами.Поставьте вазы или подсвечники из натурального камня, хорошо смотрятся оникс и змеевик. Чувствуете, что не хватает нотки нежности? С этим справятся живые цветы в простых деревянных горшочках. Перевяжите их бечевкой или ленточками, чтобы подчеркнуть рукотворный характер интерьера.Кожа способна внести нотку драматизма и выразительности в любое помещение. Оформление стола в стиле арт-деко предполагает использование строгих геометрических форм, симметрии и ярких цветовых контрастов. Вырезайте кожаные элементы различной формы — зигзаги, треугольники, ромбы, ступенчатые линии — и смело комбинируйте их друг с другом. Дополните композицию статуэтками с экзотическими мотивами, например, древнеегипетскими или восточными орнаментами.Идеальным дополнением к коже станут черное дерево, мраморные вазочки, атласные салфетки.Арт-деко горячо приветствует смешение стилей и материалов. Используйте посуду необычной формы — в виде цветов, листьев или животных. Особое внимание уделите эффекту ручной работы: неровные края и асимметрия придают предметам особую ценность и индивидуальность.Традиционные цвета кожи — черный и коричневый — безусловно, классика. Однако не бойтесь экспериментировать с изумрудными, рубиновыми и бордово-красными оттенками.