Как оформить акцентную стену

Интерьер квартиры кажется скучным и банальным, несмотря на то, что вы сделали дорогой ремонт? Возможно, все дело в том, что в ней нет акцентов, которые привлекали бы внимание. Простой способ преобразить комнату и добавить в нее изюминку – оформить акцентную стену. Делимся интересными идеями, как это сделать.
Идея 1: Покрасьте стену в контрастный цвет
Голубой цвет освежил интерьер
Пожалуй, самый простой способ добавить акцент в обстановку квартиры – покрасить одну из стен в контрастный тон. Это актуально для тех, кто хочет разнообразить цветовую палитру комнаты, но боится перегрузить интерьер. Не обязательно выбирать яркий оттенок, например, оранжевый или розовый. Если стены покрашены в бежевый цвет, акцентную стену можно сделать шоколадной, а если в нежно-зеленый – то оливковой. Главное, чтобы различия были визуально заметны, тогда цель будет достигнута. Стену можно оставить пустой, а можно дополнить полками, картинами или молдингами, чтобы получилась цельная гармоничная композиция.
Перед тем, как покупать краску, проанализируйте освещение в вашей комнате: так, в солнечном помещении яркие тона будут выглядеть насыщенно, а в темном – более приглушенно. Также стоит сделать выкрасы и посмотреть на них в разное время суток, при искусственном и естественном свете. Часто бывает так, что в магазине оттенок нравится, но в вашей квартире он выглядит абсолютно по-другому. Чтобы акцентная стена не выбивалась из интерьера и не смотрелась в нем инородно, поддержите ее несколькими деталями такого же цвета, например, шторами или декоративными подушками.
Идея 2: Подчеркните черновую отделку
Пример бетонной и кирпичной стены в интерьере
Если во время ремонта вам пришлось полностью очистить стену от отделки, не торопитесь выравнивать ее и клеить обои. Внимательно осмотрите поверхность и подумайте, возможно, стоит оставить ее в таком виде? Например, если под слоем штукатурки оказался кирпич, тщательно отшлифуйте его и покрасьте в контрастный цвет, который впишется в общую палитру комнаты. Или же оставьте в первоначальный оттенок, если он вам подходит. Такой прием отлично подойдет для и интерьера в стиле лофт, сканди, минимализм, а вот в классику, ампир и другие «роскошные» направления вряд ли впишется.
Идея 3: Разрисуйте стену
Роспись стен в интерьере
Если вы хорошо рисуете или среди ваших знакомых есть человек, который сможет создать на стене настоящее произведение искусства, обязательно воспользуйтесь этой возможностью. Изображение может быть абсолютно любым, начиная от абстракции и заканчивая растительными мотивами – окончательный вариант будет зависеть от стилистики интерьера и ваших личных предпочтений. Так, например, в минималистичной обстановке хорошо будет смотреться графика, а в классической – барочные мотивы.
На заметку: Можно найти на маркетплейсе трафареты и нарисовать изображение с их помощью. Или же разделить стену на геометрические фигуры и покрасить их в разные оттенки, чтобы получился модный рисунок в стиле колор-блок.
Идея 4: Выберите обои с узором
Можно заполнить всю стену или частично
Если стены в комнате однотонные, подумайте о том, чтобы наклеить на одну из них обои с узором. Важно, чтобы выбранный рисунок выгодно контрастировал с остальными поверхностями, а не сливался с ними. Кстати, необязательно заполнять всю стену – можно украсить обоями только одну часть. Во втором случае границы отделочных материалов лучше как-то обрамить, чтобы они не выбивались из общей композиции. Для этих целей подойдут рейки, молдинги и пр.
Что касается актуальных узоров, то сейчас в тренде природные мотивы, геометрия, абстракция. При выборе орнамента учитывайте размеры комнаты – крупные и яркие принты будут хорошо смотреться только в просторных спальнях и гостиных, а вот небольшие помещения они еще больше уменьшат.
Идея 5: Оформите стену деревянными панелями
Можно использовать панели или рейки
Несмотря на то, что в последние годы они перестали быть такими популярными, как раньше, многие дизайнеры все равно продолжают их использовать в своих проектах. И это неудивительно, ведь деревянные рейки наполняют интерьер теплом, уютом, делают жителей квартиры ближе к природе.
Благодаря тому, что на рынке представлено большое количество разнообразных текстур и оттенков древесины, можно без проблем найти вариант для любого стиля интерьера. Если панели из натурального дерева слишком дорогие, обратите внимание на шпон или МДФ. Также есть ДСП и пластик, имитирующий древесину, но не нужно ждать, что он будет очень достоверно выглядеть. Обратите внимание, что рейки сами по себе – активный предмет декора, поэтому их лучше сочетать с лаконичным декором и мебелью.
Чтобы итоговая картинка получилась более привлекательной и выразительной, добавьте на акцентную стену подсветку, которая подчеркнет красивую естественную текстуру. Установите ее по верхнему краю и по бокам акцентной стены. Хорошо, если подсветка будет оснащена автоматическим режимом включения и выключения или сможет менять цвета.
Идея 6: Повесьте картины или постеры
Выберите большую картину или серию постеров
Какой самый традиционный вариант настенного декора? Правильно, картины и постеры. Это отличный вариант для тех, кто не хочет ничего перекрашивать, переклеивать и кардинально менять пространство. Постеры в любой момент можно поменять, например, в зависимости от сезона или если они вам надоели. Также можно купить несколько рамок разных форм и размеров и поместить в них семейные фото. Так вы сможете добавить интерьеру индивидуальности.
Также отлично будет смотреться крупная картина. Подбирайте полотно в тон стены или, наоборот, сделайте ставку на контрастное произведение искусства. Последний вариант будет уместен, если у вас монохромный интерьер, которому не хватает яркого акцента. Картину можно обрамить не только рамой, но и молдингами, чтобы привлечь максимальное внимание. Получится не только красиво, но и полезно – полотно, которое будет занимать приличную часть стены, сможет дать отдых глазам и снизить нагрузку на нервную систему.
Идея 7: Установите около стены мебель
Стеллажи по бокам от телевизора
Да-да, мебель тоже может стать вариантом украшения стены. Например, установите вдоль нее стеллаж, заполненный книгами в красивых обложках, сувенирами, привезенными из путешествий, комнатными растениями в маленьких кашпо. Также можно купить два одинаковых узких стеллажа и поставить их по бокам от дивана или телевизора. Симметричные элементы помогут добавить порядка в интерьер, сделать его более структурированным. Но здесь есть большой риск создать хаос – если вы не будете поддерживать порядок на полках, в квартире постоянно будет царить визуальный шум.
Не менее интересно будет смотреться мебельная стенка, только не та, которая была популярна в Советском Союзе, а ее современный аналог. Отдайте предпочтение комбинированному варианту, который сочетает в себе открытые и закрытые секции. А чтобы мебель выглядела легко и воздушно, у нее должны быть стеклянные вставки и подсветка. Когда будете оформлять полки, старайтесь не заполнять их под завязку – оставляйте между предметами свободное пространство, чтобы они не выглядели перегруженными.
Читать далее →
Свежие комментарии