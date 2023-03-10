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Так вот что делает эта кнопка на клавиатуре! 20 полезнейших функций клавиши Win

Скопируйте эти комбинации и перейдите на новый уровень пользования компьютером!



Harvestzhang

Harvestzhang


 

Кнопка Win на клавиатуре



  • Win
    Вызов меню «Пуск».

  • Win + B
    Комбинация позволяет выбрать нужную иконку в системном трее. А также дает возможность переключаться между разными иконками с помощью курсорных клавиш.

  • Win + D
    Это сочетание клавиш показывает «Рабочий стол».

  • Win + E
    Открывает Проводник Windows.

  • Win + F
    Данная комбинация позволяет открыть «Поиск», не используя компьютерную мышь.

  • Win + L
    Такое сочетание клавиш блокирует компьютер.

  • Win + M
    Если ты желаешь свернуть все окна, воспользуйся этой комбинацией.

  • Win + P
    Позволяет переключить режим работы дополнительного монитора или проектора.

  • Win + R
    Открывает диалог «Выполнить».

  • Win + T
    Активирует «Панель задач».

  • Win + U
    Позволяет открыть «Центр специальных возможностей».

  • Win + X
    В Windows 7 такая комбинация открывает центр мобильных приложений. В Windows 8 — меню «Пуск».

  • Win + Pause
    Позволяет открыть «Свойства системы».

  • Win + F1
    Эта комбинация открывает справку Windows.

  • Win + Ctrl + 1 + 2 + 3
    Обеспечивает переключение между разными окнами одной программы.

  • Win + Стрелка вверх
    Комбинация этих клавиш позволяет развернуть окно на весь экран.
    Восстанавливает и минимизирует окно.

  • Win + Стрелка вправо или влево
    Прижимает окно к правой или левой стороне экрана.

  • Win + Shift + Стрелка вправо или влево
    Позволяет переместить окно на другой монитор.

  • Win + Пробел
    В Windows 7 эта комбинация позволяет переключиться на «Рабочий стол». В Windows 8 — переключиться между раскладками.

  • Win + Кнопка +
    Это сочетание клавиш увеличивает масштаб экрана.

  • Win + Кнопка —
    Позволяет уменьшить масштаб.


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Так вот что делает эта кнопка на клавиатуре! 20 полезнейших функций клавиши Win

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Так вот что делает эта кнопка на клавиатуре! 20 полезнейших функций клавиши WinПодписаться на мой Instagram
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