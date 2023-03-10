Так вот что делает эта кнопка на клавиатуре! 20 полезнейших функций клавиши Win

Скопируйте эти комбинации и перейдите на новый уровень пользования компьютером!
Harvestzhang
Кнопка Win на клавиатуре
- Win
Вызов меню «Пуск».
- Win + B
Комбинация позволяет выбрать нужную иконку в системном трее. А также дает возможность переключаться между разными иконками с помощью курсорных клавиш.
- Win + D
Это сочетание клавиш показывает «Рабочий стол».
- Win + E
Открывает Проводник Windows.
- Win + F
Данная комбинация позволяет открыть «Поиск», не используя компьютерную мышь.
- Win + L
Такое сочетание клавиш блокирует компьютер.
- Win + M
Если ты желаешь свернуть все окна, воспользуйся этой комбинацией.
- Win + P
Позволяет переключить режим работы дополнительного монитора или проектора.
- Win + R
Открывает диалог «Выполнить».
- Win + T
Активирует «Панель задач».
- Win + U
Позволяет открыть «Центр специальных возможностей».
- Win + X
В Windows 7 такая комбинация открывает центр мобильных приложений. В Windows 8 — меню «Пуск».
- Win + Pause
Позволяет открыть «Свойства системы».
- Win + F1
Эта комбинация открывает справку Windows.
- Win + Ctrl + 1 + 2 + 3
Обеспечивает переключение между разными окнами одной программы.
- Win + Стрелка вверх
Комбинация этих клавиш позволяет развернуть окно на весь экран.
Восстанавливает и минимизирует окно.
- Win + Стрелка вправо или влево
Прижимает окно к правой или левой стороне экрана.
- Win + Shift + Стрелка вправо или влево
Позволяет переместить окно на другой монитор.
- Win + Пробел
В Windows 7 эта комбинация позволяет переключиться на «Рабочий стол». В Windows 8 — переключиться между раскладками.
- Win + Кнопка +
Это сочетание клавиш увеличивает масштаб экрана.
- Win + Кнопка —
Позволяет уменьшить масштаб.
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