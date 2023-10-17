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15 альтернативных концовок популярных фильмов, которые были бы лучше оригинала


15 альтернативных концовок популярных фильмов, которые были бы лучше оригинала

Поклонники кино знают свои любимые фильмы практически наизусть. Но время от времени в режиссёрских версиях или в новостных заголовках появляются альтернативные версии известных фильмов. В своё время режиссёры от них отказались, посчитав их по разным причинам неудачными. И всё таки их существование даёт почву для размышлений – а что, если бы всё пошло не так. В этом обзоре альтернативные концовки известных фильмов, которые могли бы быть ярче оригинала.

1. Ронин


Афиша фильма *Ронин

Афиша фильма *Ронин


В оригинальной концовке этого криминального фильма показан Сэм (Роберт Де Ниро), ждущий в кафе Дейрдру, в которую влюблен, но она так и не появляется, и в конце концов он садится в машину и уезжает. Тем не менее, альтернативное окончание гораздо более жестокое. Дейрдра подходит к двери кафе, но затем поворачивается и уходит. К ней подъезжает черный фургон, и люди в масках затаскивают Дейрдру в машину. Это заставляет задаться вопросом, похитило ее ЦРУ или ИРА.

2. Король Лев


Тот самый Шрам.

Тот самый Шрам.

 

Конечно, все помнят одну из последних сцен этого мультфильма, в которой Шрама убивают гиены. Тем не менее, в альтернативной концовке Шрам сгорает заживо. Режиссер счел, что это слишком жестоко для детского мультфильма.

3. Эффект бабочки


Кадр из фильма Эффект бабочки.

Кадр из фильма Эффект бабочки.

 

В кинопрокатном финале Эван и Келли увидели друг друга на улице. Кажется, они узнали друг друга, но тем не менее расходятся каждый в свою сторону. Однако в режиссерской версии фильма Эван смотрит домашнее видео о своем рождении и путешествует во времени, после чего совершает самоубийство в утробе матери, задушив себя пуповиной, чтобы не менять время и не причинять вреда никому вокруг себя. Это темная концовка, но она вполне соответствует духу истории.

4. Рэмбо: Первая кровь


Рэмбо: Первая кровь.

Рэмбо: Первая кровь.

 

В оригинале полковник Траутман убеждает Рэмбо сдаться, чтобы не устраивать кровавую бойню. Тем не менее, в альтернативной концовке Рэмбо дает Траутману пистолет и провоцирует застрелить его. Это трагический конец трагической истории.

5. Паранормальное явление


Кадр из фильма Паранормальное явление

Кадр из фильма Паранормальное явление

 

Оригинальное окончание этого фильма похоже на кинопрокатное, но с небольшими изменениями. Кэти все еще выманивает Мику из спальни и убивает его, но вместо того, чтобы бросить его в камеру, она сама медленно подходит к камере, смотрит в нее и затем перерезает себе горло. Это намного более жуткий конец.

6. Птицы


Кадр из фильма Птицы.

Кадр из фильма Птицы.

 

Первоначально Альфред Хичкок хотел закончить этот фильм сценой проезда через Сан-Франциско, во время которого герой видит весь мост Золотые Ворота, покрытый птицами. Учитывая, что в то время были явно проблемы со съемками спецэффектов, продюсеры сочли, что это будет слишком дорого, и отказались от подобной идеи.

7. Интерстеллар


Кадр из фильма «Интерстеллар»

Кадр из фильма «Интерстеллар»

 

Если концовка этого фильма была для вас слишком грустной, вы не одиноки. В оригинальном сценарии Джонатана Нолана Купер, сыгранный Мэтью МакКонахи, ушел в черную дыру и умер, жертвуя собой, чтобы отправить данные обратно на Землю. Для героя это мрачный конец, но зато удалось бы избежать клише «любовь превосходит пространство и время».

8. Телекинез (2013)


Кадр из фильма «Телекинез»

Кадр из фильма «Телекинез»

 

В этом римейке оригинального фильма «Кэрри» режиссера Брайана ДеПальма (1976) после смерти Кэрри Сью рожает вместо ребенка окровавленную руку Кэрри. После этого мать Сью успокаивает ее и видит Кэрри в кровавом выпускном платье, прижимающую ее дочь.

9. 28 дней спустя


Кадр из фильма «28 дней спустя»

Кадр из фильма «28 дней спустя»

 

В оригинальном финале Джим был спасен от огнестрельного ранения благодаря двум своим друзьям в больнице. Однако в альтернативной концовке операция не удалась, и Джим умер. Когда он умер, две женщины вышли из больницы навстречу неизвестному будущему. Большинство сочло ее слишком мрачной.

10. Я - легенда


Я - легенда»

Я - легенда»

 

Концовка этого фильма, в которой Роберт Невилл подрывает себя вместе с зараженными, ничего не решала и не объясняла название фильма. Напротив, в альтернативном финале Невилл не взрывает себя, а обнаруживает, что вампиры хотели заполучить только одного из зараженных, с которым Невилл проводил эксперименты. Он отдает пленную и беспрепятственно покидает с Анной и Итаном город.

11. Бегущий по лезвию


Кадр из фильма «Бегущий по лезвию»

Кадр из фильма «Бегущий по лезвию»

 

В кинопрокатной версии Декард и Рейчел уезжают в закат, чтобы «жить долго и счастливо». Тем не менее, в альтернативном финале режиссерской версии фильма Декард находит возле порога квартиры оригами в виде единорога, после чего понимает, что здесь был Гафф, но он пощадил Рейчел. Эта концовка дает больше подсказок к вопросу о том, является ли Декард репликантом и убирает сцену «въезда в закат», которая контрастирует с атмосферой фильма.

12. Чужой


Кадр из фильма «Чужой»

Кадр из фильма «Чужой»

 

Можно спорить, был бы это лучший конец для фильма или нет, но он, безусловно, сильно отличается от оригинала. В альтернативном финале Ридли Скотт хотел, чтобы никто не выжил, включая Рипли. Скорее, он хотел, чтобы инопланетянин убил Рипли, и тогда последним кадром стала бы сцена в которой Чужой голосом Рипли передает сообщение на Землю.

13. 1408


Кадр из фильма «1408»

Кадр из фильма «1408»

 

В альтернативном окончании этого фильма Майк умирает при пожаре, но управляющий отелем находит его диктофон. В сгоревшем номере 1408 появляется призрак Майка.

14. Терминатор 2


Кадр из фильма «Терминатор 2»

Кадр из фильма «Терминатор 2»

 

Ни для кого не секрет, что каждый фильм «Терминатор» хуже предыдущего. В альтернативном окончании «Терминатор 2: Судный день» Сара Коннер - бабушка, рассказывающая о том, что жизнь - это подарок, у Джона есть дочь, а Скайнет больше не является угрозой. Эта счастливая альтернативная концовка, вероятно, стала бы финалом истории, но решили снимать продолжение.

15. Звездные войны: Возвращение джедая


Кадр из фильма «Звездные войны: Возвращение джедая»

Кадр из фильма «Звездные войны: Возвращение джедая»

 

Все знают, что этот фильм заканчивается на высокой ноте, по сути в идеальном сценарии. Однако в альтернативном финале Хан Соло должен был умереть, Люк был бы травмирован встречей с Императором и его отцом, и Лея вернулась бы к своей руководящей позиции в Альянсе. Лукас, однако, возразил против этой концовки, когда понял, что убийство Хана негативно повлияет на продажи игрушек.

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15 альтернативных концовок популярных фильмов, которые были бы лучше оригинала

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15 альтернативных концовок популярных фильмов, которые были бы лучше оригиналаПодписаться на мой Instagram
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