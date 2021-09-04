Голливуд все переврал: Автомобильные киномифы, в которые давно пора перестать верить

Мы любим кино, мы смотрим кино и часто мы верим тому, что видим на экране. Именно благодаря кинематографу было рождено огромное количество автомобильных мифов, во многие из которых люди все еще продолжат верить. В сегодняшней подборке мы представим себя в роли «разрушителей легенд» и постараемся опровергнуть некоторые автомобильные мифы, пришедшие к нам из киноиндустрии.
1. Проходить повороты в дрифте – быстрее
Пилоты Формулы 1 проносятся в поворотах точно, быстро… и без скольжений. | Фото: fmotor.net
Рождению этого мифа способствовало огромное количество фильмов, в которых машины, чтобы ехать быстро, обязательно проходят повороты в контролируемом заносе. Но, пожалуй, наибольшую лепту в закрепление этого мифа в наших головах внесла третья часть знаменитой кинофраншизы «Форсаж», которая называется «Токийский дрифт».
В этом фильме создатели попытались скрестить две автомобильные культуры: американскую и японскую. А поскольку Япония является родиной дрифта, то неудивительно, что главному герою по ходу фильма придется научиться ездить боком. Удивительно же то, что в фильме нам показывают, что пройти поворот быстро можно только в заносе. И вот наш герой, который по-американски умеет гонять только по прямой, и, конечно, не умеет дрифтовать, в первой же гонке проигрывает умелому японскому дрифтеру. Причем заезд никто не судил, как обычно это происходит на соревнованиях по дрифту, а выигрывал тот, кто первый приходил к финишу.
Тут любой сколько-нибудь знающий водитель скажет, что намного эффективнее и быстрее было бы ехать в поворотах вкатыванием (т.е. без заносов). На самом деле любой занос во время гонки – это потеря времени. Именно поэтому пилоты, скажем, Формулы 1 проносятся в поворотах точно, быстро… и без скольжений. Но создатели фильма на это закрыли глаза. Попытались показать дрифт-культуру? Так и тут не очень-то вышло… но это уже тема для отдельного материала, а мы продолжаем.
2. Трамплины
Относительно успешно преодолеть высокий трамплин можно только на специально подготовленной машине с тренированным водителем за рулем. | Фото: img2.goodfon.ru
Обратимся все к тем же бесконечным «Форсажам». Сколько раз там была сцена, где машина высоко подпрыгивает на трамплине, приземляется и продолжает ехать. В лучшем случае бампера немного царапаются. На самом деле относительно успешно преодолеть высокий трамплин можно только на специально подготовленной машине с тренированным водителем за рулем. В реальной жизни на обычной машине после приземления водитель, скорее всего, потеряет контроль. Велика вероятность переворота.
А уж про то, что ждет машину после трамплина, лучше всего расскажет видео, представленное ниже. В нем экипаж украинской команды «Аскания Рейсинг» Салюк/Мочанов перебрал со скоростью перед трамплином на ралли Турции. Что было дальше – смотрите сами. И надо отметить, что ехали они на подготовленном раллийном болиде.
3. Взрывы
От одного только столкновения машина не взорвется – факт. | Фото: i.ytimg.com/vi/
Наверное один из самых каноничных автомобильных киномифов - это взрывающаяся машина после падения со скалы/столкновения с чем-либо. Этот миф опровергнут огромное количество раз. Взрыв автомобиля – в принципе маловероятное событие. После падения/столкновения машина обычно превращается в груду покореженного металла. Есть, конечно, вероятность попадания искры в топливо и, соответственно, воспламенения. А вот от одного только столкновения машина не взорвется – факт.
4. Попадании пули в бензобак приводит к взрыву
В скольких фильмах мы видели сцену, где стрелок целит в бак, попадает и машина взрывается. | Фото: businessinsider.in
Еще одна попытка киношников превратить машину в бомбу на колесах. В скольких фильмах мы видели сцену, где стрелок целит в бак, попадает и машина взрывается. Этот миф также был много раз опровергнут. Пуля, попавшая в бензобак, просто сделает в нем дырку. Вызвать воспламенение может разве что трассирующая пуля, но и она не приведет к взрыву.
5. Закись азота и «гиперпространство»
Закись азота действительно является отличным и относительно недорогим средством для кратковременного повышения мощности двигателя. | Фото: zakis-azota.net
И опять – «Форсаж». Этот фильм, пожалуй, может служить отличным примером, как с практически нулевыми знаниями (или нулевым желанием их применить) об автомобилях можно снять один из самых просматриваемых фильмов про машины. Хотя, про машины ли? Но не об этом. Закись азота – она в этой ленте способна ускорить что угодно и как угодно. В самый напряженный момент гонки герой нажимает кнопку и словно отправляет авто в гиперпространство. За окном все сливается, а машина, которая только что ехала на пределе, получает сумасшедшее ускорение.
Закись азота действительно является отличным и относительно недорогим средством для кратковременного повышения мощности двигателя. Она оптимизирует состав топливовоздушной смеси, но не о каком «гиперускорении» речи не идет. По словам экспертов сайта Novate.ru, закись азота способна поднять мощность двигателя на 10 – 15 %, что никак не вяжется с умопомрачительным монтажом из знаменитых фильмов.
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