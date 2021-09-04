Голливуд все переврал: Автомобильные киномифы, в которые давно пора перестать верить

1. Проходить повороты в дрифте – быстрее

Пилоты Формулы 1 проносятся в поворотах точно, быстро… и без скольжений. | Фото: fmotor.net

2. Трамплины

Относительно успешно преодолеть высокий трамплин можно только на специально подготовленной машине с тренированным водителем за рулем. | Фото: img2.goodfon.ru

3. Взрывы

От одного только столкновения машина не взорвется – факт. | Фото: i.ytimg.com/vi/

4. Попадании пули в бензобак приводит к взрыву

В скольких фильмах мы видели сцену, где стрелок целит в бак, попадает и машина взрывается. | Фото: businessinsider.in

5. Закись азота и «гиперпространство»

Закись азота действительно является отличным и относительно недорогим средством для кратковременного повышения мощности двигателя. | Фото: zakis-azota.net