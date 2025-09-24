Эффективная ловушка для борьбы с муравьями на грядках

Для борьбы с муравьями в доме, на дачных грядках или в саду можно использовать специальный препарат, содержащий в качестве активного ингредиента обычную буру. Цена одной упаковки составляет около 350 рублей. Для нашего случая намного выгоднее купить упаковку буры, которая стоит примерно столько же.









Как сделать ловушку для садовых муравьев

Наша идея борьбы с муравьями заключается в том, что мы будем пользоваться не только жидким, но и почти сухим раствором буры вперемешку с сахарным песком.Если жидкий раствор смеси буры и сахара убивает только выпивших ее муравьев, то почти сухая смесь буры и сахара, налипая на тельца и лапки муравьев, попадает в их гнезда, где находится матка, производящая личинки. Отравление матки бурой приведет к ее гибели и прервет появление личинок, и все муравьиное семейство может в одночасье погибнуть.Для манипуляций с бурой необходимо пользоваться хотя бы медицинской маской, чтобы защитить себя от паров буры, вызывающих недомогание или даже отравление. На руки также лучше одевать резиновые или латексные перчатки.Для приготовления жидкого раствора буры и сахара насыпаем в пластиковую бутылку 1 столовую ложку порошка буры, 4 столовые ложки сахарного песку, заливаем 1/4 частью стакана воды, закрываем горлышко бутылки крышкой и некоторое время интенсивно встряхиваем бутылку с ее содержимым для полного растворения ингредиентов и получения гомогенного микста. На этом приготовление жидкого раствора завершается.Для получения почти сухого соединения буры и сахара также добавляем в пластиковую бутылку указанные ингредиенты в той же пропорции, то есть 1 к 4, но воды подмешиваем буквально несколько капель и интенсивно встряхиваем содержимое бутылки. Несмотря на присутствие небольшого количества воды, смесь должна выглядеть практически сухой.Приготовление сухого раствора закончено.Выполняем в верхней части бутылок небольшие отверстия, чтобы в них не могли попасть пчелы, и размещаем их рядом на грядках с овощами на основных путях перемещения муравьев отверстиями к верху, чтобы предотвратить вытекание раствора.Через несколько дней можно увидеть, что в бутылке с жидким раствором буры и сахара, большое количество мертвых насекомых. Есть они и в бутылке с почти сухой смесью. Желательно, чтобы муравьи, попавшие в сухой микст, выбрались из бутылки и, добравшись до гнезда, отравили матку.Успешная борьба с муравьями – это не одинарный акт. Бороться с ними необходимо регулярно и достаточно продолжительное время. Только в таком случае можно ожидать положительных результатов.